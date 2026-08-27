Αθώος λόγω «ψυχωσικής κρίσης» ο Ισραηλινός που είχε κλωτσήσει Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ
Αθώος λόγω «ψυχωσικής κρίσης» ο Ισραηλινός που είχε κλωτσήσει Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ
Η ψυχιατρική έκθεση έκρινε ότι ο 36χρονος Γιόνα Σράιμπερ βρισκόταν σε ταραγμένη ψυχική κατάσταση κατά τη στιγμή της πράξης και «δεν είναι ικανός να δικαστεί» - Νοσηλεία έως έξι χρόνια ζήτησε το δικαστήριο
Ισραηλινό δικαστήριο αθώωσε έναν Εβραίο έποικο που είχε επιτεθεί τον Απριλίο σε μοναχή στην Ιερουσαλήμ, περιστατικό που είχε καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος και είχε προκαλέσει κατακραυγή.
Το θύμα, το οποίο χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρινο μπλοκ, υπέστη μώλωπες στο πρόσωπο και στο πόδι.
Το Πρωτοδικείο της Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι ο Γιόνα Σράιμπερ βρισκόταν σε κατάσταση ψυχωτικής κρίσης όταν έσπρωξε και κλώτσησε τη Γαλλίδα μονάχη στην Παλιά Πόλη της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Έκρινε ότι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνος για τις πράξεις του και διέταξε να σταλεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για διάστημα έως και έξι ετών.
Ο 36χρονος Σράιμπερ είχε κατηγορηθεί για επίθεση με κίνητρο την εχθρότητα προς μια θρησκευτική ομάδα, αναφέρει το BBC.
Σύμφωνα με την έκθεση του περιφερειακού ψυχιάτρου, «βρισκόταν σε ψυχωσική κατάσταση κατά τη στιγμή της πράξης και δεν είναι ικανός να δικαστεί». Η εισαγγελία αποδέχθηκε τη γνώμη του ψυχιάτρου και ζήτησε την αθώωση του Σράιμπερ και τη νοσηλεία του.
Το βίντεο της επίθεσης προκάλεσε οργή και ενέτεινε τις ανησυχίες μετά την αύξηση των περιστατικών παρενόχλησης χριστιανών κληρικών και προσκυνητών από Εβραίους εξτρεμιστές στην Παλιά Πόλη.
Ο διευθυντής της Γαλλικής Βιβλικής και Αρχαιολογικής Σχολής, όπου η μοναχή εργάζεται ως ερευνήτρια, χαρακτήρισε την επίθεση «πράξη θρησκευτικής βίας».
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε και αυτό την επίθεση, αποκαλώντας την «ντροπιαστική πράξη [η οποία] έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις αξίες του σεβασμού, της συνύπαρξης και της θρησκευτικής ελευθερίας, πάνω στις οποίες βασίζεται το Ισραήλ και στις οποίες παραμένει βαθιά προσηλωμένο».
Τα τελευταία χρόνια στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά κατά τα οποία θρησκευόμενοι Εβραίοι φτύνουν και συμπεριφέρονται επιθετικά απέναντι σε όσους φορούν χριστιανική θρησκευτική ενδυμασία ή σύμβολα. Παράλληλα, εκκλησιαστικές περιουσίες έχουν βανδαλιστεί και έχουν επίσης σημειωθεί έντονες διαμάχες λόγω καταλήψεων από εποίκους. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες κατηγορούν το Ισραήλ ότι προσπαθεί να αλλάξει το status quo στους ιερούς τους τόπους.
Το θύμα, το οποίο χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρινο μπλοκ, υπέστη μώλωπες στο πρόσωπο και στο πόδι.
Το Πρωτοδικείο της Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι ο Γιόνα Σράιμπερ βρισκόταν σε κατάσταση ψυχωτικής κρίσης όταν έσπρωξε και κλώτσησε τη Γαλλίδα μονάχη στην Παλιά Πόλη της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Έκρινε ότι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνος για τις πράξεις του και διέταξε να σταλεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για διάστημα έως και έξι ετών.
Ο 36χρονος Σράιμπερ είχε κατηγορηθεί για επίθεση με κίνητρο την εχθρότητα προς μια θρησκευτική ομάδα, αναφέρει το BBC.
Σύμφωνα με την έκθεση του περιφερειακού ψυχιάτρου, «βρισκόταν σε ψυχωσική κατάσταση κατά τη στιγμή της πράξης και δεν είναι ικανός να δικαστεί». Η εισαγγελία αποδέχθηκε τη γνώμη του ψυχιάτρου και ζήτησε την αθώωση του Σράιμπερ και τη νοσηλεία του.
Το βίντεο της επίθεσης προκάλεσε οργή και ενέτεινε τις ανησυχίες μετά την αύξηση των περιστατικών παρενόχλησης χριστιανών κληρικών και προσκυνητών από Εβραίους εξτρεμιστές στην Παλιά Πόλη.
Ο διευθυντής της Γαλλικής Βιβλικής και Αρχαιολογικής Σχολής, όπου η μοναχή εργάζεται ως ερευνήτρια, χαρακτήρισε την επίθεση «πράξη θρησκευτικής βίας».
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε και αυτό την επίθεση, αποκαλώντας την «ντροπιαστική πράξη [η οποία] έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις αξίες του σεβασμού, της συνύπαρξης και της θρησκευτικής ελευθερίας, πάνω στις οποίες βασίζεται το Ισραήλ και στις οποίες παραμένει βαθιά προσηλωμένο».
Τα τελευταία χρόνια στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά κατά τα οποία θρησκευόμενοι Εβραίοι φτύνουν και συμπεριφέρονται επιθετικά απέναντι σε όσους φορούν χριστιανική θρησκευτική ενδυμασία ή σύμβολα. Παράλληλα, εκκλησιαστικές περιουσίες έχουν βανδαλιστεί και έχουν επίσης σημειωθεί έντονες διαμάχες λόγω καταλήψεων από εποίκους. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες κατηγορούν το Ισραήλ ότι προσπαθεί να αλλάξει το status quo στους ιερούς τους τόπους.
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