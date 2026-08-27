Αθώος λόγω «ψυχωσικής κρίσης» ο Ισραηλινός που είχε κλωτσήσει Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ

Η ψυχιατρική έκθεση έκρινε ότι ο 36χρονος Γιόνα Σράιμπερ βρισκόταν σε ταραγμένη ψυχική κατάσταση κατά τη στιγμή της πράξης και «δεν είναι ικανός να δικαστεί» - Νοσηλεία έως έξι χρόνια ζήτησε το δικαστήριο