Άγρια επίθεση σε 48χρονη Γαλλίδα μοναχή στο Όρος Σιών στην Ιερουσαλήμ, δείτε βίντεο

Ένα βίντεο που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε μια 48χρονη Γαλλίδα μοναχή στο Όρος Σιών στην Ιερουσαλήμ , κοντά στο ιστορικό Υπερώο.Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, όταν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένας 36χρονος Ισραηλινός επιτέθηκε στη γυναίκα. Όπως φαίνεται στο οπτικοακουστικό υλικό, την έριξε με δύναμη στο έδαφος και στη συνέχεια άρχισε να την κλωτσά, προκαλώντας της τραυματισμούς.Η γυναίκα είναι αναγνωρισμένη ερευνήτρια στη Γαλλική Βιβλική και Αρχαιολογική Σχολή της Ιερουσαλήμ (EBAF), γεγονός που έχει προσδώσει επιπλέον διεθνή διάσταση στην υπόθεση.Για καλή τύχη της 45χρονης η παρέμβαση ενός τουρίστα που βρισκόταν στο σημείο άμεση και χάρη στην αντίδρασή του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 36χρονου την επόμενη ημέρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «επαίσχυντη» και υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις αντιβαίνουν στις αρχές του σεβασμού και της θρησκευτικής ελευθερίας.Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη σύλληψη του άνδρα, η ισραηλινή αστυνομία τόνισε ότι «αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε επίθεση εναντίον μελών του κλήρου και θρησκευτικών κοινοτήτων και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε πράξη βίας».«Σε μια πόλη ιερή για Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, παραμένουμε προσηλωμένοι στην προστασία όλων των κοινοτήτων και στη διασφάλιση ότι όσοι ευθύνονται για πράξεις βίας θα λογοδοτήσουν», ανέφερε η αστυνομία.Ο Ολιβιέ Ποκιγιόν, διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών, δήλωσε ότι η μοναχή ήταν ερευνήτρια της σχολής. Χαρακτήρισε την επίθεση «πράξη θρησκευτικής βίας» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.Η Παλιά Πόλη στην προσαρτημένη από το Ισραήλ ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελεί ιστορικό περίκλειστο πυρήνα αιώνων και φιλοξενεί μερικούς από τους ιερότερους τόπους για Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους.Η περιοχή αποτελεί διαρκές σημείο έντασης, καθώς η πρόσβαση στους ιερούς τόπους συνδέεται με τις ιστορικές και πολιτικές διεκδικήσεις που βρίσκονται στον πυρήνα της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Θρησκευτικές οργανώσεις έχουν καταγράψει αύξηση περιστατικών παρενόχλησης εις βάρος Χριστιανών, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων και φτυσιμάτων, συχνά από ορθόδοξους Εβραίους μαθητές ιερατικών σχολών, φαινόμενα που συνεχίζονται παρά τις επανειλημμένες επιπλήξεις ραβίνων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.



Ο Ουάντι Αμπουνασάρ, συντονιστής μέσων ενημέρωσης του Χριστιανικού Φόρουμ των Αγίων Τόπων, χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά Χριστιανών «ένα αυξανόμενο φαινόμενο». Απέδωσε τη γρήγορη αντίδραση των αρχών στο γεγονός ότι η επίθεση στη μοναχή καταγράφηκε σε βίντεο.



Όπως είπε, αισθάνεται «μεγάλη οργή απέναντι στο σύστημα και μεγάλη θλίψη, επειδή πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα».





