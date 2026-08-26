«Είδα τη ζωή μου να χάνεται μέσα σε μια νύχτα»: Συγκλονίζει 16χρονος επιζών της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά
«Είδα τη ζωή μου να χάνεται μέσα σε μια νύχτα»: Συγκλονίζει 16χρονος επιζών της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά
Ο Λεονάρντο Μπόβε νοσηλεύτηκε με εγκαύματα στο 50% του σώματός του, περισσότερους από έξι μήνες
«Είδα τη ζωή μου να χάνεται μέσα σε μια νύχτα και δεν θέλω να τη χάσω ξανά»: Περισσότερους από οκτώ μήνες μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, όπου κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του και έχασε φίλους του, ο 16χρονος Λεονάρντο Μπόβε προσπαθεί σταδιακά να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.
Ο έφηβος ήταν μεταξύ των Ιταλών που τραυματίστηκαν σοβαρά στη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους.
Ο Λεονάρντο νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου με εγκαύματα στο 50% του σώματός του. Πήρε εξιτήριο στις 18 Ιουλίου, έπειτα από περισσότερους από έξι μήνες νοσηλείας και αποκατάστασης, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες με λέιζερ.
«Για τους Μορέτι δεν σκέφτομαι τίποτα, δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει μόνο η ζωή μου» είπε ο Λεονάρντο. «Λέω μόνο ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι ένας ενήλικος άνδρας και μία ενήλικη γυναίκα. Ανέλαβαν την ευθύνη να ανοίξουν ένα μαγαζί, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και για όσα συνέβησαν» πρόσθεσε.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει ποτέ ξανά στο Κραν Μοντανά. «Θέλω να το διαγράψω από τη ζωή μου», ανέφερε.
Πολύ πιο σκληρή είναι η στάση των γονιών του Λεονάρντο απέναντι στους ιδιοκτήτες του Constellation.
«Είμαστε αγανακτισμένοι, κυρίως για όσα συνέβησαν αυτό το διάστημα. Εκείνος βρίσκεται στη φυλακή μόνο τώρα», δήλωσε στο ANSA η μητέρα του 16χρονου, Λορέτα Αράπι.
Ο Ζακ Μορέτι βρίσκεται πλέον στη φυλακή, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του, Τζέσικα.
«Είναι ένας απίστευτος πόνος το γεγονός ότι οι Μορέτι έδωσαν τόσο μικρή σημασία σε όλα τα παιδιά που δεν βρίσκονται πια εδώ και σε όλα τα παιδιά που εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη τους, κάτω από κάθε είδους συνθήκες. Για εμάς είναι παράλογο, δεν έχω λόγια», ανέφερε η μητέρα του Λεονάρντο.
Όσο ο γιος τους νοσηλευόταν, όπως εξήγησε, εκείνη και ο σύζυγός της είχαν επικεντρώσει όλες τις δυνάμεις τους στην κατάσταση της υγείας του και δεν παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.
Ο έφηβος ήταν μεταξύ των Ιταλών που τραυματίστηκαν σοβαρά στη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους.
Ο Λεονάρντο νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου με εγκαύματα στο 50% του σώματός του. Πήρε εξιτήριο στις 18 Ιουλίου, έπειτα από περισσότερους από έξι μήνες νοσηλείας και αποκατάστασης, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες με λέιζερ.
Μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ANSA, ο 16χρονος αναφέρθηκε στον Ζακ και την Τζέσικα Μορέτι, ιδιοκτήτες του Constellation, οι οποίοι βρίσκονται υπό έρευνα για την πυρκαγιά, με τις κατηγορίες να αφορούν, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.
Leonardo Bove è stato dimesso dal Centro Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano lo scorso 17 luglio, dopo sette mesi di ricovero. Il sedicenne è uno dei sopravvissuti al rogo del locale Le Constellation di Cran Montana, in Svizzera, in cui a Capodanno in cui sono morti 41… pic.twitter.com/CLCbnljW8P— Repubblica (@repubblica) August 25, 2026
«Για τους Μορέτι δεν σκέφτομαι τίποτα, δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει μόνο η ζωή μου» είπε ο Λεονάρντο. «Λέω μόνο ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι ένας ενήλικος άνδρας και μία ενήλικη γυναίκα. Ανέλαβαν την ευθύνη να ανοίξουν ένα μαγαζί, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και για όσα συνέβησαν» πρόσθεσε.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει ποτέ ξανά στο Κραν Μοντανά. «Θέλω να το διαγράψω από τη ζωή μου», ανέφερε.
Πολύ πιο σκληρή είναι η στάση των γονιών του Λεονάρντο απέναντι στους ιδιοκτήτες του Constellation.
«Είναι ένας απίστευτος πόνος»
«Είμαστε αγανακτισμένοι, κυρίως για όσα συνέβησαν αυτό το διάστημα. Εκείνος βρίσκεται στη φυλακή μόνο τώρα», δήλωσε στο ANSA η μητέρα του 16χρονου, Λορέτα Αράπι.
Ο Ζακ Μορέτι βρίσκεται πλέον στη φυλακή, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του, Τζέσικα.
«Είναι ένας απίστευτος πόνος το γεγονός ότι οι Μορέτι έδωσαν τόσο μικρή σημασία σε όλα τα παιδιά που δεν βρίσκονται πια εδώ και σε όλα τα παιδιά που εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη τους, κάτω από κάθε είδους συνθήκες. Για εμάς είναι παράλογο, δεν έχω λόγια», ανέφερε η μητέρα του Λεονάρντο.
Όσο ο γιος τους νοσηλευόταν, όπως εξήγησε, εκείνη και ο σύζυγός της είχαν επικεντρώσει όλες τις δυνάμεις τους στην κατάσταση της υγείας του και δεν παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.
«Τώρα νιώθω οργή. Την είχα σε έναν βαθμό και προηγουμένως, αλλά ήμουν υπερβολικά ανήσυχη για τον γιο μου και διαβάζαμε και παρακολουθούσαμε ελάχιστα. Τώρα δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε.
Οι γονείς του 16χρονου εξέφρασαν επίσης σκληρή κριτική εναντίον του δημάρχου του Κραν Μοντανά, Νικολά Φερό, ο οποίος επίσης βρίσκεται υπό έρευνα στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη φονική πυρκαγιά.
«Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο υποκριτές ανθρώπους που έχουμε συναντήσει. Δεν καταλάβαμε καν αν είχε συναισθήματα», ανέφερε η μητέρα του Λεονάρντο.
Περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν την τραγωδία, μίλησε για την απόγνωση που επικρατούσε μεταξύ των οικογενειών των θυμάτων.
«Εμείς βρισκόμασταν εκεί απελπισμένοι, υπήρχαν γονείς που μόλις είχαν μάθει ότι το παιδί τους δεν υπήρχε πια. Ζήσαμε την απόγνωση και πραγματικά δεν το εύχομαι σε κανέναν, ανάμεσα σε κλάματα και σιωπές. Και αυτός ο άνθρωπος στεκόταν εκεί απαθής. Πραγματικά αναρωτηθήκαμε: “Με ποιον έχουμε να κάνουμε;”. Και από εκεί καταλάβαμε πώς θα πάει η δίκη, γιατί εκείνος είναι ανέγγιχτος», υποστήριξε.
Τις επιφυλάξεις του για την απονομή δικαιοσύνης εξέφρασε και ο πατέρας του 16χρονου, Γκαμπριέλε Μπόβε.
«Ελπίζω στη δικαιοσύνη, αλλά έχω σοβαρές αμφιβολίες. Φαίνεται ότι η δικαιοσύνη είναι μια λέξη που σχεδόν προκαλεί χαμόγελο σε εκείνο το καντόνι, το οποίο έχει τη δική του, ιδιαίτερη νομοθεσία», ανέφερε.
Οι γονείς του 16χρονου εξέφρασαν επίσης σκληρή κριτική εναντίον του δημάρχου του Κραν Μοντανά, Νικολά Φερό, ο οποίος επίσης βρίσκεται υπό έρευνα στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη φονική πυρκαγιά.
«Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο υποκριτές ανθρώπους που έχουμε συναντήσει. Δεν καταλάβαμε καν αν είχε συναισθήματα», ανέφερε η μητέρα του Λεονάρντο.
Περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν την τραγωδία, μίλησε για την απόγνωση που επικρατούσε μεταξύ των οικογενειών των θυμάτων.
«Εμείς βρισκόμασταν εκεί απελπισμένοι, υπήρχαν γονείς που μόλις είχαν μάθει ότι το παιδί τους δεν υπήρχε πια. Ζήσαμε την απόγνωση και πραγματικά δεν το εύχομαι σε κανέναν, ανάμεσα σε κλάματα και σιωπές. Και αυτός ο άνθρωπος στεκόταν εκεί απαθής. Πραγματικά αναρωτηθήκαμε: “Με ποιον έχουμε να κάνουμε;”. Και από εκεί καταλάβαμε πώς θα πάει η δίκη, γιατί εκείνος είναι ανέγγιχτος», υποστήριξε.
Τις επιφυλάξεις του για την απονομή δικαιοσύνης εξέφρασε και ο πατέρας του 16χρονου, Γκαμπριέλε Μπόβε.
«Ελπίζω στη δικαιοσύνη, αλλά έχω σοβαρές αμφιβολίες. Φαίνεται ότι η δικαιοσύνη είναι μια λέξη που σχεδόν προκαλεί χαμόγελο σε εκείνο το καντόνι, το οποίο έχει τη δική του, ιδιαίτερη νομοθεσία», ανέφερε.
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