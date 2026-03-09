Το ελβετικό κοινοβούλιο ενέκρινε καταβολή αποζημίωσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά

Θα δοθούν €55.000 ανά περίπτωση, ενώ όπως έγινε γνωστό δόθηκε εντολή για ποινική έρευνα και σε βάρος του δημάρχου του Κραν Μοντανά για την πυρκαγιά την πάραμονή της Πρωτοχρονιάς με 41 νεκρούς