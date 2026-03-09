Το ελβετικό κοινοβούλιο ενέκρινε καταβολή αποζημίωσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά
Το ελβετικό κοινοβούλιο ενέκρινε καταβολή αποζημίωσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά
Θα δοθούν €55.000 ανά περίπτωση, ενώ όπως έγινε γνωστό δόθηκε εντολή για ποινική έρευνα και σε βάρος του δημάρχου του Κραν Μοντανά για την πυρκαγιά την πάραμονή της Πρωτοχρονιάς με 41 νεκρούς
Το ελβετικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης 50.000 ελβετικών φράγκων (55.000 ευρώ) σε επιζήσαντες και οικογένειες θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά, όπου 41 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι 115 τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Η αποζημίωση θα δοθεί στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας.
Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.
Η Γενική Εισαγγελία της κομητείας του Βαλέ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, αλλά αστυνομική πηγή που έχει σχέση με την υπόθεση επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί και σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των πέντε περιλαμβάνεται ο δήμαρχος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό.
Η έρευνα για την «πυρκαγιά εξ αμελείας, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και βαριές σωματικές βλάβες εξ αμελείας» αφορά πλέον εννέα πρόσωπα, ανάμεσά τους το ζευγάρι των ιδιοκτητών του κλαμπ, τον υπεύθυνο των υπηρεσιών ασφαλείας του Κραν-Μοντανά και τον προκάτοχό του.
Η αποζημίωση θα δοθεί στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας.
Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.
Ποινική έρευνα και σε βάρος του δημάρχου του Κραν ΜοντανάΝωρίτερα, η κομητεία του ελβετικού καντονίου του Βαλέ ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό ποινική έρευνα πέντε υπευθύνους και πρώην υπευθύνους της κοινότητας του Κρα Μοντανά στο πλαίσιο της έρευνας για την φονική πυρκαγιά, που προκάλεσε τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό 115 την νύκτα της Πρωτοχρονιάς.
Η Γενική Εισαγγελία της κομητείας του Βαλέ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, αλλά αστυνομική πηγή που έχει σχέση με την υπόθεση επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί και σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των πέντε περιλαμβάνεται ο δήμαρχος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό.
🚨🇨🇭 ALERTE INFO | Le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, ainsi que quatre responsables et ex-responsables de la commune, ont été inculpés dans l’enquête sur l’incendie du Constellation, selon l’AFP. pic.twitter.com/zHKUGsyrDF— Novia News (@NoviaNewsGroup) March 9, 2026
Η έρευνα για την «πυρκαγιά εξ αμελείας, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και βαριές σωματικές βλάβες εξ αμελείας» αφορά πλέον εννέα πρόσωπα, ανάμεσά τους το ζευγάρι των ιδιοκτητών του κλαμπ, τον υπεύθυνο των υπηρεσιών ασφαλείας του Κραν-Μοντανά και τον προκάτοχό του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα