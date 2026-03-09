Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φωτιά στο Κραν-Μοντανά, στο στόχαστρο και ο δήμαρχος Νικολά Φερό
«Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025 και λυπούμαστε» δήλωσε πριν λίγες ημέρες σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος

Η κομητεία του ελβετικού καντονίου του Βαλέ ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό ποινική έρευνα πέντε υπευθύνους και πρώην υπευθύνους της κοινότητας του Κραν-Μοντανά στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά στο κλαμπ «Le Constellation» που προκάλεσε τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό 115 την νύκτα της Πρωτοχρονιάς.

Η Γενική Εισαγγελία της κομητείας του Βαλέ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, αλλά αστυνομική πηγή που έχει σχέση με την υπόθεση επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί και σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των πέντε περιλαμβάνεται ο δήμαρχος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό.

Η έρευνα για την «πυρκαγιά εξ αμελείας, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και βαριές σωματικές βλάβες εξ αμελείας» αφορά πλέον εννέα πρόσωπα, ανάμεσά τους το ζευγάρι των ιδιοκτητών του κλαμπ, τον υπεύθυνο των υπηρεσιών ασφαλείας του Κραν-Μοντανά και τον προκάτοχό του.


«Κανένας έλεγχος ασφαλείας την περίοδο 2020-2025»

Ο δήμος του Κραν-Μοντανά έχει παραδεχθεί ότι έγιναν «παραλείψεις» στην πραγματοποίηση των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας και πυρκαγιάς στο κλαμπ που καταστράφηκε από την φωτιά την νύκτα της Πρωτοχρονιάς οδηγώντας στον θάνατο 41 ανθρώπους.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε λίγες ημέρες μετά την τραγωδία και χωρίς να είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για την «παράλειψη» στην πραγματοποίηση των ελέγχων, ο δήμαρχος Νικολά Φερό είχε δηλώσει: «οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025. Λυπούμαστε βαθύτατα γι΄αυτό».

Οι εισαγγελικές αρχές που ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας θεωρούν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν οι σπίθες από βεγγαλικά έφθασαν στην οροφή του υπογείου του κλαμπ που ήταν κατασκευασμένη από ηχομονωτικά συνθετικά πάνελ τα οποία ανεφλέγησαν και συνέβαλαν στην ταχεία επέκταση της φωτιάς.

Το ηχομονωτικό υλικό στο ταβάνι του υπογείου κλαμπ κατά την επιθεώρηση του 2019 είχε θεωρηθεί αποδεκτό, ενώ λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν ήταν υποχρεωτική η εγκατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά.

«Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος γι΄ αυτό το ηχομονωτικό αφρώδες υλικό. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας μας δεν το θεώρησαν απαραίτητο», είχε δηλώσει κατά την συνέντευξη Τύπου ο Νικολά Φερό.

