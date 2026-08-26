Μοντάνα: Σκότωσε 8 συγγενείς του, έβαλε φωτιά στο σπίτι και αυτοκτόνησε - Η 12χρονη ανιψιά του προσπάθησε να σώσει την οικογένεια ειδοποιώντας τις Αρχές

O 44χρονος σκότωσε τη γιαγιά του, τους γονείς του, τη μικρότερη αδερφή του και τέσσερα παιδιά





Σύμφωνα με συγγενείς των θυμάτων, δράστης ήταν ο 44χρονος Άλαν Σμιθ, ο οποίος φέρεται να σκότωσε τη γιαγιά του, τους γονείς του, τη μικρότερη αδερφή του και τέσσερα παιδιά. Τα θύματα αντιπροσώπευαν τέσσερις γενιές της οικογένειας, από μία γυναίκα άνω των 90 ετών που χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι ένα κορίτσι μόλις επτά ετών.















Η 12χρονη που κάλεσε το 911 Ανάμεσα στα θύματα ήταν η αδερφή του 44χρονου, Μέγκαν Γκεκιέρ και τα δύο παιδιά της, ο 13χρονος Όουεν Άιρλαντ και η 7χρονη Κλόι Άιρλαντ. Νεκρά είναι επίσης τα δύο παιδιά του σημερινού συζύγου της Μέγκαν, ο 15χρονος Λάντον Γκεκιέρ και η 12χρονη Σάρλοτ Γκεκιέρ.



Η 12χρονη Σάρλοτ ήταν εκείνη που κατάφερε να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 ενώ η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.



Κλείσιμο ήταν η ηρωίδα», ανέφερε οικογενειακή φίλη. «Η Σάρλοτ κάλεσε το 911 και προσπάθησε να σώσει την οικογένειά της».



Ο πατέρας της 12χρονης, Άνταμ Γκεκιέρ, ανέφερε ότι η αστυνομία τού επιβεβαίωσε πως η κόρη του ήταν εκείνη που πραγματοποίησε την κλήση μέσα από το σπίτι.



Ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί την ώρα του μακελειού, καθώς εργαζόταν. Άκουσε μέσω ασυρμάτου πληροφορίες για περιστατικό με πυροβολισμούς και, αφού προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα μέλη της οικογένειάς του χωρίς αποτέλεσμα, έσπευσε στο σπίτι.



Όταν έφτασε, το κτίριο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες. Περίπου δύο ώρες αργότερα πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του και τα παιδιά είχαν σκοτωθεί.

Οκτώ μέλη της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν σε ένα πρωτοφανές οικογενειακό μακελειό στη Μοντάνα των ΗΠΑ, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας 44χρονος άνοιξε πυρ εναντίον των συγγενών του και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι όπου είχαν συγκεντρωθεί για το κυριακάτικο δείπνο.Σύμφωνα με συγγενείς των θυμάτων, δράστης ήταν ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να σκότωσε τη γιαγιά του, τους γονείς του, τη μικρότερη αδερφή του και τέσσερα παιδιά. Τα θύματα αντιπροσώπευαν τέσσερις γενιές της οικογένειας, από μία γυναίκα άνω των 90 ετών που χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι ένα κορίτσι μόλις επτά ετών.Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής σε σπίτι έξω από το Μπίλινγκς. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και άκουσε πυροβολισμούς από το πίσω μέρος του σπιτιού, λίγο προτού το κτίριο τυλιχθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες.Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης έφερε τραύμα από πυροβολισμό που, σύμφωνα με τις Αρχές, προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του και αργότερα υπέκυψε.Ανάμεσα στα θύματα ήταν η αδερφή του 44χρονου, Μέγκαν Γκεκιέρ και τα δύο παιδιά της, ο 13χρονος Όουεν Άιρλαντ και η 7χρονη Κλόι Άιρλαντ. Νεκρά είναι επίσης τα δύο παιδιά του σημερινού συζύγου της Μέγκαν, ο 15χρονος Λάντον Γκεκιέρ και η 12χρονη Σάρλοτ Γκεκιέρ.Η 12χρονη Σάρλοτ ήταν εκείνη που κατάφερε να καλέσει τονενώ η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.«Η Σάρλοτ», ανέφερε οικογενειακή φίλη. «Η Σάρλοτ κάλεσε το 911 και προσπάθησε να σώσει την οικογένειά της».Ο πατέρας της 12χρονης, Άνταμ Γκεκιέρ, ανέφερε ότι η αστυνομία τού επιβεβαίωσε πως η κόρη του ήταν εκείνη που πραγματοποίησε την κλήση μέσα από το σπίτι.Ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί την ώρα του μακελειού, καθώς εργαζόταν. Άκουσε μέσω ασυρμάτου πληροφορίες για περιστατικό με πυροβολισμούς και, αφού προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα μέλη της οικογένειάς του χωρίς αποτέλεσμα, έσπευσε στο σπίτι.Όταν έφτασε, το κτίριο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες. Περίπου δύο ώρες αργότερα πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του και τα παιδιά είχαν σκοτωθεί.



Είχαν ζητήσει από τον 44χρονο να φύγει από το σπίτι Σύμφωνα με όσα δήλωσαν συγγενείς στο Associated Press, ο Άλαν Σμιθ ζούσε για χρόνια μαζί με τους γονείς του στη Μοντάνα. Λίγες εβδομάδες πριν από το μακελειό, εκείνοι τού είχαν ζητήσει να φύγει από το σπίτι.



Το βράδυ της Κυριακής επέστρεψε την ώρα που η οικογένεια είχε συγκεντρωθεί για το καθιερωμένο εβδομαδιαίο δείπνο.



Σύμφωνα με την περιγραφή συγγενή, ο 44χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τη γιαγιά του, τους γονείς του, τη μικρότερη αδερφή του και τα τέσσερα παιδιά και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι. Φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει προτού βρεθεί αντιμέτωπος με τις αστυνομικές δυνάμεις.



Ο πρώην σύζυγος της Μέγκαν Γκεκιέρ, Μπραντ Άιρλαντ, περιέγραψε τον δράστη ως ιδιαίτερα απομονωμένο άνθρωπο, ο οποίος περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο δωμάτιό του μπροστά στον υπολογιστή. Όπως είπε, δεν γνώριζε να είχε εκδηλώσει στο παρελθόν σωματική βία, αν και μπορούσε να γίνει λεκτικά επιθετικός.