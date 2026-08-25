Πυροβολισμοί στη Μοντάνα με πολλούς νεκρούς, ο δράστης πυρπόλησε σπίτι
ΚΟΣΜΟΣ
Μοντάνα Νεκροί Πυροβολισμοί

Πυροβολισμοί στη Μοντάνα με πολλούς νεκρούς, ο δράστης πυρπόλησε σπίτι

Ανάμεσα στα θύματα είναι και παιδιά

Πυροβολισμοί στη Μοντάνα με πολλούς νεκρούς, ο δράστης πυρπόλησε σπίτι
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Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από πυροβολισμούς σε σπίτι στη Μοντάνα. Ο δράστης έβαλε φωτιά στο οίκημα.

Σύμφωνα με τις Αρχές το περιστατικό ξεκίνησε ως «οικογενειακή διαμάχη» και κατέληξε σε πυροβολισμούς στο Μπίλινγκς της Μοντάνα, όπως αναφέρει το usatoday.com. Την αστυνομία κάλεσαν περίοικοι για πυροβολισμούς.

Καθώς οι αστυνομικοί πλησίαζαν, εντόπισαν έναν άνδρα στην πίσω αυλή και τον συνέλαβαν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από πυροβολισμό που φαινόταν να είναι αυτοτραυματισμός και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ενώ οι αστυνομικοί ανταποκρίνονταν στο περιστατικό, η κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση της Πυροσβεστικής.


Πολλοί ενήλικες και πολλά παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Γέλοουστοουν, Κεντ Ο'Ντόνελ. Υπάρχουν πολλά θύματα και ένας ύποπτος, τα οποία έχουν όλα ταυτοποιηθεί, ανέφερε ο Ο'Ντόνελ.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς, οι οποίοι είχαν αρχικά εκκενωθεί από την περιοχή, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
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«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες, τους αγαπημένους και όλους όσους επηρεάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης περιόδου», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.
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