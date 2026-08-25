Άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών στο Κάπρι: Χτυπήθηκαν με καρέκλες, γροθιές και κλωτσιές, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κάπρι Συμπλοκή Τουρίστες

Άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών στο Κάπρι: Χτυπήθηκαν με καρέκλες, γροθιές και κλωτσιές, δείτε βίντεο

Καταγγελίες για ελλιπή αστυνόμευση τη νύχτα

Άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών στο Κάπρι: Χτυπήθηκαν με καρέκλες, γροθιές και κλωτσιές, δείτε βίντεο
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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Κάπρι τη Δευτέρα (24/8), όταν ομάδα τουριστών συνεπλάκη σε στενό της Μαρίνα Γκράντε.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν γροθιές και κλωτσιές, πέταξαν καρέκλες προκαλώντας αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Βίντεο από τη συμπλοκή κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναδημοσιεύθηκε από τον βουλευτή της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς, Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι.

Καταγγελίες για ελλιπή αστυνόμευση τη νύχτα

Με αφορμή το περιστατικό, ο Μπορέλι μετέφερε καταγγελίες κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων σχετικά με την αστυνόμευση του νησιού κατά τις νυχτερινές ώρες: «Στο Κάπρι χρειάζονται επειγόντως περισσότεροι έλεγχοι και περισσότερη ασφάλεια. Τη νύχτα υπάρχει μόνο μία περίπολος για ολόκληρο το νησί. Αυτό δεν είναι σωστό» ανέφερε.

Απαντώντας, ο δήμαρχος του Κάπρι, Πάολο Φάλκο, αναφέρθηκε στα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη στο νησί.  Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η δημοτική αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ στο νησί λειτουργούν περίπου 80 κάμερες υψηλής ανάλυσης.

Για τη συμπλοκή τοποθετήθηκε και ο νομάρχης της Νάπολης, Μικέλε Ντι Μπάρι, εκφράζοντας την «κατηγορηματική καταδίκη» του για όσα συνέβησαν. Διέταξε επίσης την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης και των ελέγχων στο νησί.
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