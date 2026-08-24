Το Ιράν υπόσχεται μια «νέα ήττα» και υποβαθμίζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Το Ιράν υπόσχεται μια «νέα ήττα» και υποβαθμίζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ «έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας
Ο υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια «νέα ήττα» για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεάνης, διαβεβαιώνοντας πως διαθέτει «διετές σχέδιο» για την αντιμετώπισή τους.
Οι ΗΠΑ «έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά. Φαίνεται πως ήθελαν να υποστούν μια νέα ήττα», δήλωσε ο υπουργός Αλί Μαντανιζαντέχ στην κρατική τηλεόραση. «Η κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις», τόνισε.
Οι ΗΠΑ «έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά. Φαίνεται πως ήθελαν να υποστούν μια νέα ήττα», δήλωσε ο υπουργός Αλί Μαντανιζαντέχ στην κρατική τηλεόραση. «Η κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις», τόνισε.
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