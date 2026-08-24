«Θα τινάζαμε στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα»: Γιατί οι ΗΠΑ δεν πάτησαν τώρα το κουμπί των σαρωτικών κυρώσεων κατά του Ιράν και των συμμάχων του

Πού θα στοχεύσει η «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας» κατά της Τεχεράνης - Η «οικονομική D-Day» που υποσχόταν ο Τραμπ δεν ήρθε ακόμη και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, επιχείρησε να εξηγήσει το γιατί