«Θα τινάζαμε στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα»: Γιατί οι ΗΠΑ δεν πάτησαν τώρα το κουμπί των σαρωτικών κυρώσεων κατά του Ιράν και των συμμάχων του
«Θα τινάζαμε στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα»: Γιατί οι ΗΠΑ δεν πάτησαν τώρα το κουμπί των σαρωτικών κυρώσεων κατά του Ιράν και των συμμάχων του
Πού θα στοχεύσει η «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας» κατά της Τεχεράνης - Η «οικονομική D-Day» που υποσχόταν ο Τραμπ δεν ήρθε ακόμη και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, επιχείρησε να εξηγήσει το γιατί
«Οικονομική D-Day» -σε μια ευθεία παραπομπή στην απόβαση στη Νορμανδία, τον Ιούνιο του 1944- είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Το αυτό είχε κάνει και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε χθεσινό του άρθρο στους Financial Times, όμως νωρίτερα σήμερα, ήταν ο ίδιος ο Μπέσεντ που... δεν πάτησε το κουμπί -και κάπως έτσι, βρέθηκε να εξηγεί γιατί η Ουάσινγκτον δεν ενεργοποίησε άμεσα τις σαρωτικές κυρώσεις κατά χωρών που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ υπεραμύνθηκε της απόφασης της Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στην άμεση επιβολή εξοντωτικών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την «οικονομική D-Day» ως μια «προειδοποιητική βολή».
«Πιστεύουμε ότι μια προειδοποιητική βολή και ένας σαφής καθορισμός των προσδοκιών είναι η κατάλληλη προσέγγιση» δήλωσε ο Μπέσεντ, απαντώντας σε ερώτηση του CNN, κατά τη διάρκεια της αποψινής συνέντευξης Τύπου.
Όπως εξήγησε, οι Ηνωμένες Πολιτείες «δίνουν σε όλους την ευκαιρία να διορθώσουν την κακή συμπεριφορά τους», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η άμεση εφαρμογή των κυρώσεων, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, θα μπορούσε να «τινάξει στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα».
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών κατέστησε, πάντως, σαφές ότι η περίοδος προσαρμογής που προσφέρει η Ουάσινγκτον δεν θα είναι απεριόριστη. «Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο και να δώσουμε στους εμπλεκόμενους μια περίοδο για να διορθώσουν την κατάσταση, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στη συνέχεια τα πράγματα θα κινηθούν πολύ γρήγορα και ότι είμαστε σοβαροί σε όσα λέμε» σημείωσε.
Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις χώρες που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν, στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας άσκησης πίεσης στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, σε κάθε χώρα θα δοθεί «ένα σαφώς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της δραστηριότητας που σχετίζεται με το Ιράν» και η οποία έχει προσδιοριστεί από τις αμερικανικές αρχές.
Ο Μπέσεντ απέφυγε, ωστόσο, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, να αποκαλύψει ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα χρονικά περιθώρια, αλλά και να «αποκρυσταλλώσει» ποιες χώρες και ποιες οντότητες θα υποστούν κυρώσεις, αλλά και ποιες θα είναι αυτές.
Παράλληλα, δεν κατονόμασε τις χώρες με τις οποίες έχουν ήδη έρθει σε επαφή οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου κυρώσεων, μολονότι, όπως έγινε γνωστό, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη εγκαινιάσει έναν πρώτο κύκλο διερευνητικών συνομιλιών, εν όψει των μέτρων.
Το αυτό είχε κάνει και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε χθεσινό του άρθρο στους Financial Times, όμως νωρίτερα σήμερα, ήταν ο ίδιος ο Μπέσεντ που... δεν πάτησε το κουμπί -και κάπως έτσι, βρέθηκε να εξηγεί γιατί η Ουάσινγκτον δεν ενεργοποίησε άμεσα τις σαρωτικές κυρώσεις κατά χωρών που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ υπεραμύνθηκε της απόφασης της Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στην άμεση επιβολή εξοντωτικών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την «οικονομική D-Day» ως μια «προειδοποιητική βολή».
«Πιστεύουμε ότι μια προειδοποιητική βολή και ένας σαφής καθορισμός των προσδοκιών είναι η κατάλληλη προσέγγιση» δήλωσε ο Μπέσεντ, απαντώντας σε ερώτηση του CNN, κατά τη διάρκεια της αποψινής συνέντευξης Τύπου.
Όπως εξήγησε, οι Ηνωμένες Πολιτείες «δίνουν σε όλους την ευκαιρία να διορθώσουν την κακή συμπεριφορά τους», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η άμεση εφαρμογή των κυρώσεων, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, θα μπορούσε να «τινάξει στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα».
In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran’s financial connections… pic.twitter.com/1fLyobUucu— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 24, 2026
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών κατέστησε, πάντως, σαφές ότι η περίοδος προσαρμογής που προσφέρει η Ουάσινγκτον δεν θα είναι απεριόριστη. «Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο και να δώσουμε στους εμπλεκόμενους μια περίοδο για να διορθώσουν την κατάσταση, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στη συνέχεια τα πράγματα θα κινηθούν πολύ γρήγορα και ότι είμαστε σοβαροί σε όσα λέμε» σημείωσε.
Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις χώρες που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν, στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας άσκησης πίεσης στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, σε κάθε χώρα θα δοθεί «ένα σαφώς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της δραστηριότητας που σχετίζεται με το Ιράν» και η οποία έχει προσδιοριστεί από τις αμερικανικές αρχές.
Ο Μπέσεντ απέφυγε, ωστόσο, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, να αποκαλύψει ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα χρονικά περιθώρια, αλλά και να «αποκρυσταλλώσει» ποιες χώρες και ποιες οντότητες θα υποστούν κυρώσεις, αλλά και ποιες θα είναι αυτές.
Παράλληλα, δεν κατονόμασε τις χώρες με τις οποίες έχουν ήδη έρθει σε επαφή οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου κυρώσεων, μολονότι, όπως έγινε γνωστό, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη εγκαινιάσει έναν πρώτο κύκλο διερευνητικών συνομιλιών, εν όψει των μέτρων.
Scott Bessent tells you his sanctions will “blow up the financial system”— BBC vs Bitcoin (@bbc_bitcoin) August 24, 2026
It’s all by design. pic.twitter.com/VhkLzoag0w
Η νέα πρωτοβουλία, την οποία Αμερικανοί ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν ονομάσει «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας» (Operation Economic Outcast), προσδιορίζει πέντε νέους τομείς που μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο δευτερογενών κυρώσεων: τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, τον χρυσό, τις αερομεταφορές και τη ναυτιλία.
Ο δε Μπέσεντ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αρκέστηκε να πει ότι «η Κίνα δεν θα εξαιρεθεί» από τα μέτρα...
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