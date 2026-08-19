Κούσνερ και Νετανιάχου συγκρούστηκαν για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Ισραηλινών στη Γάζα
Κούσνερ και Νετανιάχου συγκρούστηκαν για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Ισραηλινών στη Γάζα
Πολύνεκρο πλήγμα των Ισραηλινών στη Γάζα λίγες ώρες μετά την αναχώρηση Κούσνερ - Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο Κούσνερ ήρθαν σε σύγκρουση σχετικά με τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων εναντίον των τρομοκρατών της 7ης Οκτωβρίου
Σε σύγκρουση σχετικά με τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας, για τις οποίες το Τελ Αβίβ λέει πως στοχεύουν σε τρομοκράτες της Χαμάς που συμμετείχαν στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου 2023, ήρθαν οι Τζάρεντ Κούσνερ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την επίσκεψη του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ.
Η βασική διαφωνία κατά τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ με τον ειδικό απεσταλμένο της Ουάσινγκτον αφορούσε την επιμονή του Νετανιάχου να συνεχιστούν τα πλήγματα εναντίον στελεχών της Χαμάς στη Γάζα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, δήλωσε στους Times of Israel αξιωματούχος που ήταν παρών στη συνάντηση.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι έχει συγκροτήσει ειδική επιχειρησιακή μονάδα με στόχο τον εντοπισμό και την εξόντωση κάθε Παλαιστίνιου τρομοκράτη που συμμετείχε στην εισβολή και τις επιθέσεις στα νότια της χώρας πριν τρία χρόνια.
Η επιχείρηση αυτή έχει οδηγήσει σε αναρίθμητες φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας που συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο του 2025. Ωστόσο, το ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ Συμβούλιο Ειρήνης δεν έχει εκφράσει κατηγορηματική αντίθεση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) υποστήριξαν ότι τα πρόσωπα που τέθηκαν στο στόχαστρο αποτελούσαν άμεση απειλή για τα στρατεύματα.
Εδώ και μήνες, προτεραιότητα του Συμβουλίου Ειρήνης ήταν να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί την πρότασή του για αφοπλισμό, κάτι που η οργάνωση τελικά έκανε στις 30 Ιουλίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι, μόλις τεθεί σε εφαρμογή, και οι δύο πλευρές θα σταματήσουν αμέσως όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει ταχθεί κατά της συγκεκριμένης πρότασης και έθεσε το ζήτημα στη συνάντησή του με τον Κούσνερ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που ήταν παρών.
Ο Κούσνερ, γαμπρός και στενός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου ότι δεν θα αντιταχθεί σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον προσώπων που πράγματι συνιστούν «άμεση απειλή». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτή η εξαίρεση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, επηρεάζοντας και αμάχους, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.
Προς δυσαρέσκεια της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Ειρήνης, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι τα πλήγματα εναντίον όσων συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου θα συνεχιστούν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
Δεύτερη πηγή που ενημερώθηκε για τη συνάντηση επιβεβαίωσε την παραπάνω εκδοχή.
Σύμφωνα με τις αναφορές, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία ηλικιωμένη γυναίκα.
Παρότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατανοεί, σε θεωρητικό επίπεδο, την επιθυμία του Ισραήλ να καταδιώξει όσους συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, οι συνεχιζόμενες απώλειες μεταξύ αμάχων από τέτοιου είδους πλήγματα προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.
Η πολιτική που περιέγραψε ο Νετανιάχου, πέρα από το γεγονός ότι έρχεται σε αντίθεση με το σχέδιο αφοπλισμού του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο έχει προς το παρόν «παγώσει», ενδέχεται επίσης να συγκρούεται με το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο είχε αποδεχθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.
Η συγκεκριμένη πρόταση προέβλεπε ότι τα μέλη της Χαμάς που «δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και για την παράδοση των όπλων τους θα λάβουν αμνηστία».
Το σχέδιο αφοπλισμού του Συμβουλίου Ειρήνης προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της στη νέα αστυνομική δύναμη της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται με τη συνδρομή της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.
Ο Κούσνερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιθυμεί η Χαμάς να αρχίσει να παραδίδει τα όπλα της μέσα σε έναν μήνα. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ήδη εκπαιδευμένων αστυνομικών, ενδέχεται πρακτικά να μην υπάρχει δύναμη έτοιμη να παραλάβει τον οπλισμό της Χαμάς.
Η βασική διαφωνία κατά τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ με τον ειδικό απεσταλμένο της Ουάσινγκτον αφορούσε την επιμονή του Νετανιάχου να συνεχιστούν τα πλήγματα εναντίον στελεχών της Χαμάς στη Γάζα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, δήλωσε στους Times of Israel αξιωματούχος που ήταν παρών στη συνάντηση.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι έχει συγκροτήσει ειδική επιχειρησιακή μονάδα με στόχο τον εντοπισμό και την εξόντωση κάθε Παλαιστίνιου τρομοκράτη που συμμετείχε στην εισβολή και τις επιθέσεις στα νότια της χώρας πριν τρία χρόνια.
Η επιχείρηση αυτή έχει οδηγήσει σε αναρίθμητες φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας που συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο του 2025. Ωστόσο, το ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ Συμβούλιο Ειρήνης δεν έχει εκφράσει κατηγορηματική αντίθεση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) υποστήριξαν ότι τα πρόσωπα που τέθηκαν στο στόχαστρο αποτελούσαν άμεση απειλή για τα στρατεύματα.
Εδώ και μήνες, προτεραιότητα του Συμβουλίου Ειρήνης ήταν να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί την πρότασή του για αφοπλισμό, κάτι που η οργάνωση τελικά έκανε στις 30 Ιουλίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι, μόλις τεθεί σε εφαρμογή, και οι δύο πλευρές θα σταματήσουν αμέσως όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει ταχθεί κατά της συγκεκριμένης πρότασης και έθεσε το ζήτημα στη συνάντησή του με τον Κούσνερ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που ήταν παρών.
Ο Κούσνερ, γαμπρός και στενός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου ότι δεν θα αντιταχθεί σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον προσώπων που πράγματι συνιστούν «άμεση απειλή». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτή η εξαίρεση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, επηρεάζοντας και αμάχους, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.
Jared Kushner, after meeting with Netanyahu, says that the US won't "restrict Israel's right to defend itself."— Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) August 17, 2026
He says that if Hamas doesn't disarm over the next 60 to 90 days it'll show "they're not genuine about peace," and it'll give Israel cover to "go and finish the job."… pic.twitter.com/KIyFdLxtL7
Προς δυσαρέσκεια της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Ειρήνης, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι τα πλήγματα εναντίον όσων συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου θα συνεχιστούν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
Δεύτερη πηγή που ενημερώθηκε για τη συνάντηση επιβεβαίωσε την παραπάνω εκδοχή.
Πολύνεκρο πλήγμα λίγες ώρες μετά την αναχώρηση ΚούσνερΛίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Κούσνερ από το Ισραήλ, οι IDF πραγματοποίησαν ένα από τα πλέον πολύνεκρα πλήγματα των τελευταίων μηνών, με στόχο, όπως υποστήριξαν, συγκέντρωση υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς.
Σύμφωνα με τις αναφορές, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία ηλικιωμένη γυναίκα.
Παρότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατανοεί, σε θεωρητικό επίπεδο, την επιθυμία του Ισραήλ να καταδιώξει όσους συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, οι συνεχιζόμενες απώλειες μεταξύ αμάχων από τέτοιου είδους πλήγματα προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.
Η πολιτική που περιέγραψε ο Νετανιάχου, πέρα από το γεγονός ότι έρχεται σε αντίθεση με το σχέδιο αφοπλισμού του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο έχει προς το παρόν «παγώσει», ενδέχεται επίσης να συγκρούεται με το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο είχε αποδεχθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.
Η συγκεκριμένη πρόταση προέβλεπε ότι τα μέλη της Χαμάς που «δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και για την παράδοση των όπλων τους θα λάβουν αμνηστία».
Διαφωνία και για τη νέα παλαιστινιακή αστυνομίαΟ αξιωματούχος που ήταν παρών στη συνάντηση της Δευτέρας ανέφερε ότι ο Κούσνερ εξέφρασε επίσης αντιρρήσεις για την άρνηση του Νετανιάχου να επιτρέψει σε νεοσύλλεκτους της νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να εκπαιδευτούν στην Αίγυπτο.
Το σχέδιο αφοπλισμού του Συμβουλίου Ειρήνης προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της στη νέα αστυνομική δύναμη της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται με τη συνδρομή της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.
Ο Κούσνερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιθυμεί η Χαμάς να αρχίσει να παραδίδει τα όπλα της μέσα σε έναν μήνα. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ήδη εκπαιδευμένων αστυνομικών, ενδέχεται πρακτικά να μην υπάρχει δύναμη έτοιμη να παραλάβει τον οπλισμό της Χαμάς.
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