Τελεσίγραφο Κούσνερ στη Χαμάς: Αφοπλισμός σε 60-90 ημέρες, αλλιώς το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει τη δουλειά»
ΚΟΣΜΟΣ
Τζάρεντ Κούσνερ Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Χαμάς

Τελεσίγραφο Κούσνερ στη Χαμάς: Αφοπλισμός σε 60-90 ημέρες, αλλιώς το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει τη δουλειά»

«Χωρίς αποστρατιωτικοποίηση δεν θα ανοικοδομηθεί η Γάζα» – Οι ΗΠΑ δεν θα περιορίσουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί – Οι επαφές με Νετανιάχου και Χαμάς

Τελεσίγραφο Κούσνερ στη Χαμάς: Αφοπλισμός σε 60-90 ημέρες, αλλιώς το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει τη δουλειά»
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Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντάς τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεντ Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, προειδοποιώντας ότι εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών, θα αποδείξει ότι «δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη» και το Ισραήλ θα μπορεί να «προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά».

Ο Κούσνερ δήλωσε από το Τελ Αβίβ ότι ελπίζει να υπάρξει μέσα στον επόμενο μήνα πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου, η οποία θα συνοδευτεί από την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης μέρους του οπλισμού της Χαμάς.

«Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο σε μόλις 30 ημέρες, μαζί, ας το ελπίσουμε, με την έναρξη της απόσυρσης ενός μέρους των όπλων, και ας ελπίσουμε επίσης, το σφράγισμα ορισμένων σηράγγων κατά τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε σε δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου Fox News.

«Για το Ισραήλ, πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση από την οποία βγαίνει κερδισμένο σε κάθε περίπτωση», πρόσθεσε ο Κούσνερ.



«Έχουμε ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, όμως δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσει η ανοικοδόμηση μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστρατιωτικοποίηση. Κανείς δεν θέλει να επενδύσει περισσότερα χρήματα σε έναν τόπο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση εδώ και τόσο καιρό, εάν πρόκειται απλώς να περάσει ξανά στα χέρια τρομοκρατών ή να καταστραφεί εκ νέου»., συμπλήρωσε.



Οι επαφές σε Αίγυπτο και Ισραήλ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ολοκλήρωσε σήμερα τη διήμερη επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ, κατά την οποία συναντήθηκε με ηγέτες του Ισραήλ και της Χαμάς, σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πολύωρη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace) χαρακτήρισε τη συνάντηση «μακρά, σε βάθος και πολύ παραγωγική», προσθέτοντας ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την πορεία που θα ακολουθηθεί στον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι δύο πλευρές «συμφώνησαν ότι το πρώτο βήμα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας θα είναι να ζητηθεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, ώστε να αχρηστευτούν υπό την επίβλεψη ενός Αμερικανού στρατηγού».

Διαφορετική εικόνα από Ισραηλινό αξιωματούχο

Ωστόσο, άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος έδωσε διαφορετική εικόνα για τις συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι στη συνάντηση δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος.

Κατά την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τη γραμμή οριοθέτησης που καθορίστηκε στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να διεξάγουν επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας όποτε το κρίνουν απαραίτητο. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η στοχοποίηση προσώπων που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Χέρτσογκ: Κεντρικό στοιχείο οι ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια

Την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Ειρήνης, στις οποίες κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο Τζάρεντ Κούσνερ, εξέφρασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ.

Η παρέμβασή του γίνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές επαφές για την εφαρμογή του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ και την προώθηση των επόμενων σταδίων στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Χέρτσογκ δήλωσε ευγνώμων για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Ειρήνης, με στόχο «να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου Τραμπ».



Ο Ισραηλινός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στη βαρύτητα που, όπως είπε, δίνεται στις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια.

«Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ αποτελούν σημαντικό και κεντρικό στοιχείο του σχεδίου τους», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεχάρη και ενθάρρυνε την αντιπροσωπεία να συνεχίσει τις προσπάθειές της, ώστε να διαμορφωθεί «ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για τον λαό του Ισραήλ, τον λαό της Γάζας και ολόκληρη την περιοχή».
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