O πρόεδρος του Ισραήλ δηλώνει «ευγνώμων» στον γαμπρό του Τραμπ για την προώθηση του σχεδίου για τη Γάζα
O πρόεδρος του Ισραήλ δηλώνει «ευγνώμων» στον γαμπρό του Τραμπ για την προώθηση του σχεδίου για τη Γάζα
Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ αποτελούν σημαντικό και κεντρικό στοιχείο του σχεδίου του Συμβουλίου Ειρήνης, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ισαάκ Χέρτσογκ
Την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), με κεντρικό ρόλο του Τζάρεντ Κούσνερ, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, αναφερόμενος στις κινήσεις για την προώθηση των επόμενων σταδίων στη Γάζα.
Η παρέμβαση του Ισραηλινού προέδρου έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές επαφές γύρω από την εφαρμογή του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Ο Κούσνερ είχε πολύωρη συνάντηση τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αξιωματούχο του Συμβουλίου Ειρήνης να χαρακτηρίζει τις συνομιλίες «μακρές, εις βάθος και πολύ παραγωγικές» και να αναφέρει ότι υπήρξε συμφωνία για την πορεία που θα ακολουθηθεί.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Χέρτσογκ δήλωσε ευγνώμων για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Ειρήνης, με στόχο «να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου Τραμπ».
Ο Ισραηλινός πρόεδρος υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία που αποδίδεται, όπως είπε, στις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια.
«Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ αποτελούν σημαντικό και κεντρικό στοιχείο του σχεδίου τους», ανέφερε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεχάρη και ενθάρρυνε την αντιπροσωπεία να συνεχίσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να διαμορφωθεί «ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για τον λαό του Ισραήλ, τον λαό της Γάζας και ολόκληρη την περιοχή».
Οι δηλώσεις Χέρτσογκ γίνονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις. Ο Κούσνερ συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες του στην Αίγυπτο με τον ηγέτη της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας.
Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ως προς τη σειρά εφαρμογής των επόμενων βημάτων. Το Ισραήλ επιμένει ότι ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς πρέπει να προηγηθεί της περαιτέρω ισραηλινής αποχώρησης και της ανοικοδόμησης, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση ζητεί την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου.
Οι επαφές του Συμβουλίου Ειρήνης αναμένεται έτσι να συνεχιστούν, καθώς οι δύο πλευρές παραμένουν αντιμέτωπες με ουσιαστικές διαφορές σε ζητήματα που θεωρούνται καθοριστικά για την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.
Η παρέμβαση του Ισραηλινού προέδρου έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές επαφές γύρω από την εφαρμογή του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Ο Κούσνερ είχε πολύωρη συνάντηση τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αξιωματούχο του Συμβουλίου Ειρήνης να χαρακτηρίζει τις συνομιλίες «μακρές, εις βάθος και πολύ παραγωγικές» και να αναφέρει ότι υπήρξε συμφωνία για την πορεία που θα ακολουθηθεί.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Χέρτσογκ δήλωσε ευγνώμων για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Ειρήνης, με στόχο «να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου Τραμπ».
I met with U.S. Special Envoy @JaredKushner, Board of Peace High Representative @NMladenov, and their teams at the President's Residence in Jerusalem today.— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) August 17, 2026
I am grateful for their ongoing efforts to advance to the next stages in Gaza, in accordance with President Trump's… pic.twitter.com/xtYU92ZPfw
Ο Ισραηλινός πρόεδρος υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία που αποδίδεται, όπως είπε, στις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια.
«Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ αποτελούν σημαντικό και κεντρικό στοιχείο του σχεδίου τους», ανέφερε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεχάρη και ενθάρρυνε την αντιπροσωπεία να συνεχίσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να διαμορφωθεί «ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για τον λαό του Ισραήλ, τον λαό της Γάζας και ολόκληρη την περιοχή».
Οι δηλώσεις Χέρτσογκ γίνονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις. Ο Κούσνερ συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες του στην Αίγυπτο με τον ηγέτη της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας.
Οι κρίσιμες επαφές του Κούσνερ
Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ως προς τη σειρά εφαρμογής των επόμενων βημάτων. Το Ισραήλ επιμένει ότι ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς πρέπει να προηγηθεί της περαιτέρω ισραηλινής αποχώρησης και της ανοικοδόμησης, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση ζητεί την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου.
Οι επαφές του Συμβουλίου Ειρήνης αναμένεται έτσι να συνεχιστούν, καθώς οι δύο πλευρές παραμένουν αντιμέτωπες με ουσιαστικές διαφορές σε ζητήματα που θεωρούνται καθοριστικά για την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.
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