Το σχέδιο τριών φάσεων του ΝΑΤΟ για ενδεχόμενη ρωσική εισβολή στις χώρες της Βαλτικής

Η Bild παρουσιάζει το σχέδιο του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, αν πραγματοποιούσε επίθεση σε χώρα - μέλος στη Βαλτική - Ο ρόλος του Καλίνιγκραντ και η «συνεργασία» με Ρώσους «πολέμιους» του Πούτιν





Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, τα σχέδια φέρεται να αποτελούν μέρος του Άντριου Πίνγκρι.







Σύμφωνα με τη Bild, το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες αντίδρασης.







Πλήγματα σε ρωσικούς πυραύλους και συστήματα αεράμυνας Εάν οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον των χωρών της Βαλτικής και ακολουθούσε συμβατική χερσαία εισβολή, πρώτη προτεραιότητα του ΝΑΤΟ θα ήταν η εξουδετέρωση της ρωσικής πυραυλικής απειλής.



Το σχέδιο φέρεται να προβλέπει τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών, πυραύλων και drones για πλήγματα εναντίον ρωσικών πυραυλικών συστημάτων.



Κλείσιμο Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα στη Βαλτική Θάλασσα, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης συστημάτων αεράμυνας και πυραυλικών συστημάτων στην περιοχή.



Μια «αυτόνομη ζώνη» με drones στα σύνορα Παράλληλα, σύμφωνα με τη Bild, το ΝΑΤΟ θα δημιουργούσε μια «αυτόνομη ζώνη» κατά μήκος των συνόρων του με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.



Η ζώνη αυτή θα λειτουργούσε ως αμυντικό φράγμα, στο οποίο drones και μη επανδρωμένα στρατιωτικά οχήματα θα επιχειρούσαν εναντίον των ρωσικών δυνάμεων που θα επιχειρούσαν να προελάσουν. Στρατεύματα του ΝΑΤΟ δεν θα βρίσκονταν μόνιμα ανεπτυγμένα εντός της συγκεκριμένης ζώνης.



Σε περίπτωση που οι ρωσικές δυνάμεις συνέχιζαν την προέλασή τους, τα μη επανδρωμένα συστήματα θα χρησιμοποιούνταν για να τις επιβραδύνουν ή να τις σταματήσουν.



Λεπτομερή σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσε σε περίπτωση που η Ρωσία εξαπέλυε επίθεση εναντίον των χωρών της Βαλτικής, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου εισβολής στην Εσθονία, τη Λετονία ή τη Λιθουανία, φέρεται να έχει καταρτίσει το NATO Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, τα σχέδια φέρεται να αποτελούν μέρος του «Land Warfighting Concept» του ΝΑΤΟ, το οποίο αναπτύχθηκε υπό την ηγεσία του ταγματάρχη του αμερικανικού στρατούΗ στρατηγική επικεντρώνεται στην αναχαίτιση των ρωσικών δυνάμεων, στην αποδυνάμωση της δυνατότητάς τους να συνεχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις και, τελικά, στην απώθηση των δυνάμεων εισβολής πίσω στα σύνορα της Ρωσίας.Σύμφωνα με τη, το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες αντίδρασης.Εάν οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον των χωρών της Βαλτικής και ακολουθούσε συμβατική χερσαία εισβολή, πρώτη προτεραιότητα του ΝΑΤΟ θα ήταν η εξουδετέρωση της ρωσικής πυραυλικής απειλής.Το σχέδιο φέρεται να προβλέπει τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών, πυραύλων και drones για πλήγματα εναντίον ρωσικών πυραυλικών συστημάτων.Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δινόταν στο, τον ρωσικό θύλακα στη Βαλτική Θάλασσα, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης συστημάτων αεράμυνας και πυραυλικών συστημάτων στην περιοχή.Παράλληλα, σύμφωνα με τη, τοθα δημιουργούσε μια «αυτόνομη ζώνη» κατά μήκος των συνόρων του με τηκαι τηΗ ζώνη αυτή θα λειτουργούσε ως αμυντικό φράγμα, στο οποίο drones και μη επανδρωμένα στρατιωτικά οχήματα θα επιχειρούσαν εναντίον των ρωσικών δυνάμεων που θα επιχειρούσαν να προελάσουν. Στρατεύματα του ΝΑΤΟ δεν θα βρίσκονταν μόνιμα ανεπτυγμένα εντός της συγκεκριμένης ζώνης.Σε περίπτωση που οι ρωσικές δυνάμεις συνέχιζαν την προέλασή τους, τα μη επανδρωμένα συστήματα θα χρησιμοποιούνταν για να τις επιβραδύνουν ή να τις σταματήσουν.

Επιθέσεις σε στρατιωτικές υποδομές εντός της Ρωσίας Ο τρίτος άξονας του σχεδίου θα περιλάμβανε πλήγματα σε στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας.



Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ειδικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να θέσουν στο στόχαστρο κρίσιμες στρατιωτικές και υλικοτεχνικές υποδομές, όπως αεροδρόμια, εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικών στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού.



Το σχέδιο φέρεται επίσης να προβλέπει συνεργασία με Ρώσους που αντιτίθενται στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο να διαταραχθούν οι στρατιωτικές γραμμές ανεφοδιασμού και να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να εξαπολύει νέες επιθέσεις.



Η Bild αναφέρει ακόμη ότι το ΝΑΤΟ σχεδιάζει τη δημιουργία μιας «αερογέφυρας», μέσω της οποίας drones και ρομποτικά συστήματα θα μπορούσαν να μεταφέρονται με αεροσκάφη στο εσωτερικό της Ρωσίας και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνται εναντίον στρατιωτικών βάσεων και αεροδρομίων.



Στόχος η άμυνα, όχι η κατάκτηση της Ρωσίας Βάσει του δημοσιεύματος της Bild, το σχέδιο ξεκαθαρίζει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επιδίωκε την κατοχή ή την κατάκτηση ρωσικού εδάφους.



Αντίθετα, ο στόχος θα ήταν να σταματήσει μια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή και να απωθηθούν οι δυνάμεις της Μόσχας πίσω στα ρωσικά σύνορα.



Η στρατηγική της Συμμαχίας εντάσσεται στην ευρύτερη λογική της αποτροπής. Κατά τη Bild, οι στρατιωτικοί σχεδιαστές του ΝΑΤΟ δεν θεωρούν απαραίτητα ότι το συγκεκριμένο σχέδιο πρέπει να παραμείνει μυστικό, καθώς εκτιμούν ότι η αποτροπή λειτουργεί αποτελεσματικότερα όταν η Ρωσία γνωρίζει τι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει εάν επιτεθεί σε κράτος-μέλος της Συμμαχίας.