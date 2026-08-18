Φωτογραφίες: Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας αγκαλιά με τις νεογέννητες δίδυμες εγγονές της, η μία πήρε το όνομά της
Φωτογραφίες: Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας αγκαλιά με τις νεογέννητες δίδυμες εγγονές της, η μία πήρε το όνομά της
Οι πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες με τα μωρά που απέκτησαν πριν από λίγες μέρες η πριγκίπισσα Ιμάν και ο Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης
Τις πρώτες φωτογραφίες με τις νεογέννητες δίδυμες εγγονές της μοιράστηκε η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, λίγες ημέρες μετά τη γέννησή τους, με τη μία από τις δύο μικρές να έχει πάρει το όνομά της.
Η 55χρονη βασίλισσα δημοσίευσε στο Instagram οικογενειακά στιγμιότυπα με τις κόρες της πριγκίπισσας Ιμάν και του ελληνικής καταγωγής συζύγου της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, οι οποίες ονομάστηκαν Τάλια και Ράνια.
Στις φωτογραφίες, η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β κρατούν στην αγκαλιά τους τις νεογέννητες, τυλιγμένες με ροζ και λευκές κουβέρτες.
Ιδιαίτερη σημασία για τη βασίλισσα έχει η επιλογή του ονόματος της μίας από τις δίδυμες, καθώς η 29χρονη Ιμάν και ο σύζυγός της αποφάσισαν να την ονομάσουν Ράνια, προς τιμήν της γιαγιάς της.
«Υγιείς, ευτυχισμένες και επιτέλους εδώ. Περιμέναμε τόσο πολύ να σας γνωρίσουμε, Τάλια και Ράνια», έγραψε η βασίλισσα στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Συγχαρητήρια Ιμάν, Τζαμίλ και γλυκιά μεγάλη αδελφή Αμίνα!», πρόσθεσε.
Στις οικογενειακές φωτογραφίες εμφανίζονται επίσης τα μικρότερα αδέλφια της Ιμάν, η πριγκίπισσα Σάλμα και ο πρίγκιπας Χασέμ, οι οποίοι συνάντησαν για πρώτη φορά τις νεογέννητες ανιψιές τους.
Η γέννηση των διδύμων ανακοινώθηκε επίσημα στις 14 Αυγούστου. «Η Βασιλική Χασεμιτική Αυλή εκφράζει τα ειλικρινή συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές της στην πριγκίπισσα Ιμάν και τον κ. Τζαμίλ, καθώς και στις Αυτού Μεγαλειότητες βασιλιά Αμπντάλα Β' ιμπν Αλ Χουσεΐν και βασίλισσα Ράνια Αλ Αμπντάλα, με αφορμή αυτό το χαρμόσυνο γεγονός», ανέφερε η ανακοίνωση.
Η 55χρονη βασίλισσα δημοσίευσε στο Instagram οικογενειακά στιγμιότυπα με τις κόρες της πριγκίπισσας Ιμάν και του ελληνικής καταγωγής συζύγου της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, οι οποίες ονομάστηκαν Τάλια και Ράνια.
Στις φωτογραφίες, η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β κρατούν στην αγκαλιά τους τις νεογέννητες, τυλιγμένες με ροζ και λευκές κουβέρτες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ιδιαίτερη σημασία για τη βασίλισσα έχει η επιλογή του ονόματος της μίας από τις δίδυμες, καθώς η 29χρονη Ιμάν και ο σύζυγός της αποφάσισαν να την ονομάσουν Ράνια, προς τιμήν της γιαγιάς της.
«Υγιείς, ευτυχισμένες και επιτέλους εδώ. Περιμέναμε τόσο πολύ να σας γνωρίσουμε, Τάλια και Ράνια», έγραψε η βασίλισσα στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Συγχαρητήρια Ιμάν, Τζαμίλ και γλυκιά μεγάλη αδελφή Αμίνα!», πρόσθεσε.
Στις οικογενειακές φωτογραφίες εμφανίζονται επίσης τα μικρότερα αδέλφια της Ιμάν, η πριγκίπισσα Σάλμα και ο πρίγκιπας Χασέμ, οι οποίοι συνάντησαν για πρώτη φορά τις νεογέννητες ανιψιές τους.
Η ανακοίνωση από τη βασιλική αυλή
Η γέννηση των διδύμων ανακοινώθηκε επίσημα στις 14 Αυγούστου. «Η Βασιλική Χασεμιτική Αυλή εκφράζει τα ειλικρινή συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές της στην πριγκίπισσα Ιμάν και τον κ. Τζαμίλ, καθώς και στις Αυτού Μεγαλειότητες βασιλιά Αμπντάλα Β' ιμπν Αλ Χουσεΐν και βασίλισσα Ράνια Αλ Αμπντάλα, με αφορμή αυτό το χαρμόσυνο γεγονός», ανέφερε η ανακοίνωση.
Τη χαρά του για τη γέννηση των δύο κοριτσιών εξέφρασε και ο μεγαλύτερος αδελφός της Ιμάν, διάδοχος του θρόνου Χουσεΐν, με ανάρτησή του στο Instagram.
Η Ιμάν και ο Τζαμίλ αποκάλυψαν στη συνέχεια τα ονόματα που επέλεξαν για τις κόρες τους.
«Δόξα στον Αλλάχ, που χαρίζει τα ομορφότερα δώρα», έγραψαν. «Ο Πολυεύσπλαχνος μάς τίμησε με τον ερχομό των πολύτιμων δίδυμων κοριτσιών μας, Τάλια και Ράνια. Ζητάμε από τον Αλλάχ να τις ευλογεί και να τις προστατεύει και να γεμίσει τις ζωές τους με φως, ευλογία και ευτυχία», πρόσθεσε το ζευγάρι.
Οι δίδυμες είναι τα δεύτερα και τρίτα παιδιά της πριγκίπισσας Ιμάν και του Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, οι οποίοι έχουν ήδη μία μεγαλύτερη κόρη, την Αμίνα.
Τάλια και Ράνια τα ονόματα των διδύμων
Η Ιμάν και ο Τζαμίλ αποκάλυψαν στη συνέχεια τα ονόματα που επέλεξαν για τις κόρες τους.
«Δόξα στον Αλλάχ, που χαρίζει τα ομορφότερα δώρα», έγραψαν. «Ο Πολυεύσπλαχνος μάς τίμησε με τον ερχομό των πολύτιμων δίδυμων κοριτσιών μας, Τάλια και Ράνια. Ζητάμε από τον Αλλάχ να τις ευλογεί και να τις προστατεύει και να γεμίσει τις ζωές τους με φως, ευλογία και ευτυχία», πρόσθεσε το ζευγάρι.
Οι δίδυμες είναι τα δεύτερα και τρίτα παιδιά της πριγκίπισσας Ιμάν και του Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, οι οποίοι έχουν ήδη μία μεγαλύτερη κόρη, την Αμίνα.
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