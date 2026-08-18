Φωτογραφίες: Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας αγκαλιά με τις νεογέννητες δίδυμες εγγονές της, η μία πήρε το όνομά της

Τάλια και Ράνια τα ονόματα των διδύμων

Τη χαρά του για τη γέννηση των δύο κοριτσιών εξέφρασε και ο μεγαλύτερος αδελφός της Ιμάν, διάδοχος του θρόνου Χουσεΐν, με ανάρτησή του στο Instagram.Η Ιμάν και ο Τζαμίλ αποκάλυψαν στη συνέχεια τα ονόματα που επέλεξαν για τις κόρες τους.«Δόξα στον Αλλάχ, που χαρίζει τα ομορφότερα δώρα», έγραψαν. «Ο Πολυεύσπλαχνος μάς τίμησε με τον ερχομό των πολύτιμων δίδυμων κοριτσιών μας, Τάλια και Ράνια. Ζητάμε από τον Αλλάχ να τις ευλογεί και να τις προστατεύει και να γεμίσει τις ζωές τους με φως, ευλογία και ευτυχία», πρόσθεσε το ζευγάρι.Οι δίδυμες είναι τα δεύτερα και τρίτα παιδιά της πριγκίπισσας Ιμάν και του Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, οι οποίοι έχουν ήδη μία μεγαλύτερη κόρη, την Αμίνα.