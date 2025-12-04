Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Σοκαριστικοί ισχυρισμοί στο νέο ντοκιμαντέρ για τον Diddy: Ο πρώην συνέταιρός του λέει ότι είχε σχέση με τον θάνατο του Tupac
Το νέο ντοκιμαντέρ Sean Combs: The Reckoning του Netflix έχει ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων
Το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Netflix, Sean Combs: The Reckoning, επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της hip hop ιστορίας: τη δολοφονία του Tupac Shakur το 1996 στο Λας Βέγκας. Η σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων, που εξετάζει την άνοδο και την πτώση του Σον «Diddy» Κομπς, περιλαμβάνει νέες μαρτυρίες, αποκαλυπτικό υλικό και συνεντεύξεις που ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο ο μουσικός παραγωγός μπορεί να συνδέεται με την υπόθεση.
Οι ισχυρισμοί του συνδέονται με το έντονα τεταμένο κλίμα ανάμεσα στον Tupac και τον Diddy κατά τη διάρκεια της της περιβόητης διαμάχης ανάμεσα στη Δυτική και την Ανατολική Ακτή. Πρώην συνεργάτες του Combs περιγράφουν ένα περιβάλλον ζηλοφθονίας, ανταγωνισμού και βίαιων πρακτικών «που κουβαλούσαν το όνομά του».
Ο Tupac είχε κατηγορήσει δημόσια τον Diddy και τον Notorious B.I.G. ότι γνώριζαν ή και οργάνωσαν την ένοπλη επίθεση εις βάρος του στο Quad Studios το 1994. «Πιστεύω πως ναι. Έχω αποδείξεις», είχε πει χαρακτηριστικά.
Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει υλικό από κατάθεση του 2008, στην οποία ο Ντουέιν «Keefe D» Ντέιβις, ο μόνος σήμερα που κατηγορείται για τη δολοφονία του Tupac, υποστηρίζει ότι ο Diddy είχε εκφράσει την επιθυμία «να απαλλαγεί» από τον Tupac και τον Suge Knight, φτάνοντας μάλιστα να μιλά για αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
Ο ίδιος ο Keefe D ισχυρίζεται ότι μετά τη δολοφονία δέχθηκε τηλεφώνημα στο οποίο ο Diddy εμφανιζόταν «ενθουσιασμένος». Πληρωμή, ωστόσο, λέει πως δεν έλαβε ποτέ.
Ο ξάδερφος του Tupac, Γουίλιαμ Λεσέιν, υποστηρίζει ότι «κάθε τόσο, υπήρχε βία γύρω από τον Diddy». Άλλοι πρώην συνεργάτες περιγράφουν τον Diddy ως άνθρωπο ικανό να χειραγωγεί και να εξευτελίζει συνεργάτες του. «Ήταν ζηλόφθονες. Ήθελαν τον Tupac εκτός κάδρου», λέει ο Λεσέιν.
Παρά τις δηλώσεις στο ντοκιμαντέρ, καμία νέα νομική εξέλιξη δεν αφορά τον Diddy, ενώ η υπόθεση Tupac παραμένει στην ποινική ευθύνη του Keefe D, που δικάζεται για ανθρωποκτονία.
Σε κάθε περίπτωση, το ντοκιμαντέρ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αναζωπυρώνει θεωρίες δεκαετιών και επαναφέρει τον Diddy στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια της rap κουλτούρας.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
@_forbantz
Diddy was defo involved, you cannot tell me otherwise. #tupac #diddy #puffdaddy #seancombs #netflixx♬ original sound - Inactive_
Η αντίδραση του Diddy: «Ψευδείς ισχυρισμοί»Ο Diddy, που εκτίει ποινή 50 μηνών για άλλες υποθέσεις (μεταφορά για πορνεία), αρνείται όλες τις κατηγορίες για τη δολοφονία του Tupac, χαρακτηρίζοντας το ντοκιμαντέρ «ένα μονόπλευρο, συκοφαντικό αφήγημα» που βασίζεται σε «αναξιόπιστους, αγανακτισμένους πρώην συνεργάτες». Εκπρόσωπός του δηλώνει ότι το project «χρησιμοποιεί υλικό που δεν είχε άδεια» και «κατασκευάστηκε από έναν ορκισμένο αντίπαλο», τον 50 Cent, ο οποίος είναι εκτελεστικός παραγωγός της σειράς.
