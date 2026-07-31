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Sky News: Αζέρος συνελήφθη στην Κύπρο για κατασκοπεία της αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι υπέρ του Ιράν
Sky News: Αζέρος συνελήφθη στην Κύπρο για κατασκοπεία της αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι υπέρ του Ιράν
Ο Ρασάντ Σουλτάνοφ που συνελήφθη την Παρασκευή 17 Ιουλίου κατηγορείται για κατασκοπεία στη βρετανική βάση μεταξύ 11 Μαΐου και 22 Ιουνίου 2025.
Στη σύλληψη ενός 44χρονου με υπηκοότητα Βρετανίας και Αζερμπαϊτζάν για κατασκοπεία της αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προχώρησαν οι αρχές της Κύπρου σύμφωνα με το Sky News.
Κατά το δημοσίευμα ο συλληφθείς ονομάζεται Ρασάντ Σουλτάνοφ και συνελήφθη την Παρασκευή 17 Ιουλίου.
Ο Σουλτάνοφ συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου (Counter Terrorism Policing - CTP) σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου το διάστημα μεταξύ 11 Μαΐου και 22 Ιουνίου 2025.
Όπως αναφέρει το Sky News, ο 44χρονος Αζέρος φέρεται να κατασκόπευσε τη βάση και στη συνέχεια να διαβίβασε πληροφορίες στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.
Η σύλληψη φέρεται να έχει γίνει δυνάμει δίωξης από την βρετανική εισαγγελία βάσει του Νόμου για την Εθνική Ασφάλεια.
Η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, δήλωσε ότι η υπόθεση «αποδεικνύει πως μπορούμε να εφαρμόζουμε τον Νόμο για την Εθνική Ασφάλεια και στο εξωτερικό, όταν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις φέρονται να αποτελούν στόχο εχθρικών ενεργειών κρατικών φορέων».
Κατά το δημοσίευμα ο συλληφθείς ονομάζεται Ρασάντ Σουλτάνοφ και συνελήφθη την Παρασκευή 17 Ιουλίου.
Ο Σουλτάνοφ συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου (Counter Terrorism Policing - CTP) σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου το διάστημα μεταξύ 11 Μαΐου και 22 Ιουνίου 2025.
Όπως αναφέρει το Sky News, ο 44χρονος Αζέρος φέρεται να κατασκόπευσε τη βάση και στη συνέχεια να διαβίβασε πληροφορίες στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.
Η σύλληψη φέρεται να έχει γίνει δυνάμει δίωξης από την βρετανική εισαγγελία βάσει του Νόμου για την Εθνική Ασφάλεια.
Η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, δήλωσε ότι η υπόθεση «αποδεικνύει πως μπορούμε να εφαρμόζουμε τον Νόμο για την Εθνική Ασφάλεια και στο εξωτερικό, όταν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις φέρονται να αποτελούν στόχο εχθρικών ενεργειών κρατικών φορέων».
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