Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Συνελήφθη 33χρονος μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, είχε στην κατοχή του ηρωίνη και κάνναβη
Συνελήφθη 33χρονος μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, είχε στην κατοχή του ηρωίνη και κάνναβη
Δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς
Στη σύλληψη ενός 33χρονου Γεωργιανού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας χθες το απόγευμα μετά από καταδίωξη στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 33χρονος, που κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα, δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του μικροποσότητες ηρωίνης και κάνναβης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 33χρονος, που κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα, δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του μικροποσότητες ηρωίνης και κάνναβης.
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