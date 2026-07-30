Συνελήφθη 33χρονος μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, είχε στην κατοχή του ηρωίνη και κάνναβη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σύλληψη Καταδίωξη Ναρκωτικά

Συνελήφθη 33χρονος μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, είχε στην κατοχή του ηρωίνη και κάνναβη

Δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς

Συνελήφθη 33χρονος μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, είχε στην κατοχή του ηρωίνη και κάνναβη
Στη σύλληψη ενός 33χρονου Γεωργιανού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας χθες το απόγευμα μετά από καταδίωξη στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 33χρονος, που κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα, δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του μικροποσότητες ηρωίνης και κάνναβης.

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης