Θρίλερ στη Νότια Σινική Θάλασσα: 17 αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο βιετναμέζικου φορτηγού πλοίου

Διασώθηκαν 45 από τους 62 επιβαίνοντες με τη συνδρομή κινεζικών δυνάμεων - Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στα αμφισβητούμενα νησιά Σπράτλι





Οι αρχές του







Η κ. Χανγκ διευκρίνισε πως ομάδες έρευνας και διάσωσης του Βιετνάμ, με «την υποστήριξη







Σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, το Khoi Nguyen 18 αντιμετώπισε δυσκολίες κοντά στον ύφαλο Γιονγκσού, γνωστό επίσης με την ονομασία Fiery Cross, βράχο στο αρχιπέλαγος Σπράτλι, που ελέγχεται από την Κίνα αλλά αποτελεί αντικείμενο διεκδικήσεων από το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες.



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Το Πεκίνο διεκδικεί μεγάλο μέρος των νησιών, των νησίδων και των υφάλων στη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων πολλών σε ύδατα κοντά στις ακτές γειτονικών χωρών, επικαλούμενο ιστορικούς λόγους κι αψηφώντας απόφαση διεθνούς δικαστηρίου το 2016 που έκρινε ότι οι διεκδικήσεις αυτές δεν έχουν νομική βάση.



Το Khoi Nguyen 18 είναι φορτηγό νηολογημένο στο Βιετνάμ, μήκους σχεδόν 70 μέτρων, σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου MarineTraffic.



Δεκαεπτά άνθρωποι συνέχιζαν να αγνοούνται χθες Κυριακή μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου του Βιετνάμ στο οποίο επέβαιναν 62 ναυτικοί εν μέσω καταιγίδας στη Νότια Σινική Θάλασσα , ανακοίνωσε το βιετναμικό υπουργείο Εξωτερικών.Οι αρχές του Βιετνάμ έφθασαν στον τόπο του ναυαγίου αφού το Khoi Nguyen 18 «ναυάγησε καθώς έπλεε σε δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες», ανέφερε εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, η Παμ Του Χανγκ.Η κ. Χανγκ διευκρίνισε πως ομάδες έρευνας και διάσωσης του Βιετνάμ, με «την υποστήριξη κινεζικών δυνάμεων έρευνας και διάσωσης, ιδίως πλοίων και ελικοπτέρων», καθώς και παραπλεόντων σκαφών, μπόρεσαν να ανακτήσουν 45 από τους 62 επιβαίνοντες ως χθες στις 12:00 (τοπική ώρα· 08:00 ώρα Ελλάδας).Σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, το Khoi Nguyen 18 αντιμετώπισε δυσκολίες κοντά στον ύφαλο Γιονγκσού, γνωστό επίσης με την ονομασία Fiery Cross, βράχο στο αρχιπέλαγος Σπράτλι, που ελέγχεται από την Κίνα αλλά αποτελεί αντικείμενο διεκδικήσεων από το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες.Το Πεκίνο διεκδικεί μεγάλο μέρος των νησιών, των νησίδων και των υφάλων στη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων πολλών σε ύδατα κοντά στις ακτές γειτονικών χωρών, επικαλούμενο ιστορικούς λόγους κι αψηφώντας απόφαση διεθνούς δικαστηρίου το 2016 που έκρινε ότι οι διεκδικήσεις αυτές δεν έχουν νομική βάση.Το Khoi Nguyen 18 είναι φορτηγό νηολογημένο στο Βιετνάμ, μήκους σχεδόν 70 μέτρων, σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου MarineTraffic.

Πλοίο έρευνας και διάσωσης της Κίνας ήταν το πρώτο που έλαβε αυτό που έμοιαζε να είναι σήμα κινδύνου του βιετναμικού φορτηγού, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.







Την Παρασκευή, άλλο βιετναμικό πλοίο ναυάγησε εξαιτίας θαλασσοταραχής στον τομέα των νήσων Σπράτλι. 33 αλιείς διασώθηκαν και τρεις αγνοούνται, σύμφωνα με ΜΜΕ του Βιετνάμ.



Περίπου το 20% των εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα πέρασε από τη Νότια Σινική Θάλασσα το 2024, σύμφωνα με έκθεση του Center for Strategic and International Studies (CSIS).



Νησιά και υφάλους σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας εποφθαλμιούν τόσο το Πεκίνο όσο και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.



Η Κίνα μεγέθυνε υφάλους υπό τον έλεγχό της στα Σπράτλι κι εγκατέστησε αεροπορικές βάσεις, ναυτικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές. Οι πίστες αποπροσγειώσεων που οικοδόμησε μπορούν, αξιοσημείωτα, να υποδέχονται στρατιωτικά αεροσκάφη.



Το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες και η Μαλαισία προβάλλουν ωστόσο δικές τους διεκδικήσεις. Έχουν αναπτύξει στρατεύματα κι έχουν φτιάξει διαδρόμους αποπροσγειώσεων από τα χρόνια του 1970.