Βυθίστηκε βιετναμέζικο φορτηγό πλοίο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αγωνία για 23 αγνοούμενους, διασώθηκαν 39
ΚΟΣΜΟΣ
Διάσωση Κίνα Βιετνάμ Πλοίο Αγνοούμενοι Διασωθέντες

Βυθίστηκε βιετναμέζικο φορτηγό πλοίο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αγωνία για 23 αγνοούμενους, διασώθηκαν 39

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κοντά στον ύφαλο Fiery Cross, στην αμφισβητούμενη περιοχή των Νήσων Σπράτλι, με τη συμμετοχή κινεζικών και βιετναμέζικων μέσων

Βυθίστηκε βιετναμέζικο φορτηγό πλοίο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αγωνία για 23 αγνοούμενους, διασώθηκαν 39
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 23 αγνοουμένων μετά τη βύθιση βιετναμέζικου πλοίου, συνεχίζεται στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, ενώ 39 άτομα διασώθηκαν σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό της Κίνας CCTV.

Οι αρχές της νότιας επαρχίας Χαϊνάν ανέφεραν, σύμφωνα με το CCTV, ότι το φορτηγό πλοίο «Khoi Nguyen 18», με 62 Βιετναμέζους υπηκόους επιβαίνοντες, εξέπεμψε σήμα κινδύνου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον ύφαλο Fiery Cross,

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συμμετέχουν έξι κινεζικά πλοία, ένα ελικόπτερο και ένα βιετναμέζικο πλοίο.

Το πλοίο, το οποίο είναι νηολογημένο στο Βιετνάμ, έχει μήκος σχεδόν 70 μέτρα και ολική χωρητικότητα 999 τόνων.

Η περιοχή γύρω από τον ύφαλο αποτελεί μέρος των αμφισβητούμενων Νήσων Σπράτλι, τις οποίες η Κίνα αποκαλεί Νήσους Νανσά, μια ομάδα έντονα αμφισβητούμενων υφάλων, νησίδων και ατόλων στη πλούσια σε φυσικούς πόρους Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Η Κίνα διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν σε ολόκληρη τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Σπράτλι, όπου έχει κατασκευάσει διαδρόμους προσγείωσης και έχει στρατιωτικοποιήσει τεχνητά νησιά.

Κλείσιμο
Ωστόσο, οι εκτεταμένες διεκδικήσεις του Πεκίνου συμπίπτουν με αυτές του Βιετνάμ, των Φιλιππίνων, της Ταϊβάν, της Μαλαισίας και του Μπρουνέι.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης