Ανασφάλιστα αυτοκίνητα: 32.205 νέα πρόστιμα, με τεχνητή νοημοσύνη η εξέταση των ενστάσεων

Στα 12,5 εκατ. ευρώ το συνολικό ύψος των προστίμων - Πώς ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες και πότε λήγει η προθεσμία για ένσταση

ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, έπειτα από τους ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.



Συνολικά αποστέλλονται 32.205 πράξεις επιβολής προστίμου για οχήματα που, με ημερομηνία αναφοράς την 10η Μαρτίου 2026, εμφανίζονταν να μην έχουν την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη. Το συνολικό ποσό των κυρώσεων ανέρχεται σε 12.545.250 ευρώ.







Πώς θα ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που αφορά ο νέος κύκλος ελέγχων θα ενημερωθούν μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συστημένης επιστολής, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στις κρατικές υπηρεσίες.



Οσοι έχουν καταχωρίσει και επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, το ΕΜΕπ, θα λάβουν SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.







Πού εμφανίζεται το πρόστιμο Η πράξη επιβολής προστίμου και η αναλυτική εικόνα για κάθε όχημα είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι».



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν:



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ή μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή «Περιουσία και φορολογία» και στη συνέχεια «Οχήματα».



-Μέσα από την ίδια εφαρμογή μπορούν να δουν ποιο όχημα αφορά η παράβαση, την ημερομηνία του ελέγχου και το ποσό που έχει επιβληθεί.



Δέκα εργάσιμες ημέρες για την ένσταση Οι ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε λανθασμένα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι».



Νέος κύκλος προστίμων ενεργοποιείται για χιλιάδες, έπειτα από τους ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.Συνολικά αποστέλλονται 32.205 πράξεις επιβολής προστίμου για οχήματα που, με ημερομηνία αναφοράς την 10η Μαρτίου 2026, εμφανίζονταν να μην έχουν την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη. Το συνολικό ποσό των κυρώσεων ανέρχεται σε 12.545.250 ευρώ.Παράλληλα, για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη της εξέτασης των ενστάσεων που υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων. Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα εξακολουθήσει να λαμβάνεται αποκλειστικά από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που αφορά ο νέος κύκλος ελέγχων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συστημένης επιστολής, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στις κρατικές υπηρεσίες.Οσοι έχουν καταχωρίσει και επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, το ΕΜΕπ, θα λάβουν SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Οι υπόλοιποι θα ενημερωθούν μέσω email από την ΑΑΔΕ. Εφόσον η ηλεκτρονική επικοινωνία δεν είναι δυνατή, η πράξη επιβολής προστίμου θα αποσταλεί με συστημένη επιστολή.Η πράξη επιβολής προστίμου και η αναλυτική εικόνα για κάθε όχημα είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν:-απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση oximata.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet,ή μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή «Περιουσία και φορολογία» και στη συνέχεια «Οχήματα».-Μέσα από την ίδια εφαρμογή μπορούν να δουν ποιο όχημα αφορά η παράβαση, την ημερομηνία του ελέγχου και το ποσό που έχει επιβληθεί.Οι ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε λανθασμένα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι».

Η ένσταση πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τον λόγο αμφισβήτησης του προστίμου.



Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για τον υπολογισμό της δεκαήμερης προθεσμίας δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα από την 1η έως και την 31η Αυγούστου.



Επομένως, ιδιοκτήτες που θα λάβουν την πράξη λίγο πριν από την έναρξη του Αυγούστου δεν χάνουν το δικαίωμα ένστασης κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα.



Πώς θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη Το νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε κάθε ένσταση και θα συντάσσει τεκμηριωμένη εισήγηση προς τους αρμόδιους ελεγκτές.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η εισήγηση θα περιλαμβάνει:



-πρόταση για την αποδοχή ή μη της ένστασης,

-δείκτη εμπιστοσύνης για την αξιολόγηση,

-αιτιολόγηση διατυπωμένη σε φυσική γλώσσα.



Στόχος είναι να επιταχυνθεί η εξέταση των αιτημάτων και να μειωθεί ο απαιτούμενος διοικητικός χρόνος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα μπορούν να επαληθευτούν ηλεκτρονικά μέσω των συστημάτων των αρμόδιων φορέων.



Η πρόταση του συστήματος δεν θα είναι δεσμευτική. Το αρμόδιο όργανο θα διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για την εξέταση της υπόθεσης και τη λήψη της τελικής απόφασης.



Πώς γνωστοποιείται η απόφαση Το αποτέλεσμα της ένστασης θα εμφανίζεται στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι». Οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕπ θα λαμβάνουν επιπλέον ενημέρωση μέσω SMS ή email.



Σε περίπτωση απόρριψης, στην απάντηση θα αναφέρεται ο σχετικός λόγος και θα επισυνάπτεται η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.



Είχαν προηγηθεί σχεδόν 300.000 πράξεις Ο νέος κύκλος ακολουθεί την κοινοποίηση 297.561 πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών, οι οποίες αφορούσαν ανασφάλιστα οχήματα και μη καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας του 2025.



Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με την ΑΑΔΕ.