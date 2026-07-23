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Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικά πλοία
ΚΟΣΜΟΣ
Ερυθρά θάλασσα Αντάρτες Χούθι Υεμένη δεξαμενόπλοια Σαουδική Αραβία Στενά του Ορμούζ

Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικά πλοία

Δύο σούπερ-δεξαμενόπλοια που φόρτωσαν στη Σαουδική Αραβία -το ένα είχε κάνει αναστροφή μετά τις απειλές των Χούθι, αλλά συνέχισε τη ρότα του- βγήκαν σήμερα από την Ερυθρά μέσω του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ με προορισμό και τα δύο την Κίνα

Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικά πλοία
Οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονταν κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των δύο τελευταίων μηνών.

Γύρω στις 17.00 (ώρα Ελλάδας), 18 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών είχαν περάσει από το Στενό που χωρίζει την Ερυθρά από τον Κόλπο του Άντεν. Χθες, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 26, σύμφωνα με την εταιρεία συλλογής ναυτιλιακών δεδομένων Kpler.

Δύο σούπερ-δεξαμενόπλοια που φόρτωσαν στη Σαουδική Αραβία -το ένα είχε κάνει αναστροφή μετά τις απειλές των Χούθι, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε τη ρότα του- βγήκαν σήμερα από την Ερυθρά μέσω του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Ο προορισμός και των δύο είναι η Κίνα.



Νωρίτερα, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για μια «στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον των δεξαμενόπλοιων Encelia και Layla τα οποία, όπως λένε, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Μια επίσημη σαουδαραβική πηγή επιβεβαίωσε ότι το Encelia, που ανήκει σε εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, μπήκε στο στόχαστρο και ότι προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο SPA. Το τάνκερ μετέφερε περίπου 730.000 βαρέλια αργού, τα οποία είχε φορτώσει από τον τερματικό σταθμό του Γιάνμπου, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την Kpler. Το λιμάνι αυτό είναι κρίσιμης σημασίας, αφού επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τον αποκλεισμό του Ορμούζ.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Layla, από την οποία ζητήθηκαν πληροφορίες, δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κλείσιμο
Στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, στο Ορμούζ, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Από τις 16 μέχρι τις 22 Ιουλίου περνούσαν από τα στενά περίπου 7 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών την ημέρα, μια επιβράδυνση των θαλασσίων μεταφορών πρωτοφανής από τις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της Kpler από το AFP.

Μέχρι σήμερα στις 17.00 (ώρα Ελλάδας) είχε περάσει μόνο ένα πλοίο, έναντι τριών χθες. Ο αριθμός αυτός ωστόσο ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, αφού δεν δίνουν όλα τα πλοία το ακριβές στίγμα τους σε πραγματικό χρόνο.

Σε μια φωτογραφία από ραντάρ που τραβήχτηκε σήμερα, η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Windward κατέγραψε περίπου 20 πλοία γύρω από τα Στενά, με σβησμένους τους αναμεταδότες τους.

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