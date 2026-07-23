Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικά πλοία

Δύο σούπερ-δεξαμενόπλοια που φόρτωσαν στη Σαουδική Αραβία -το ένα είχε κάνει αναστροφή μετά τις απειλές των Χούθι, αλλά συνέχισε τη ρότα του- βγήκαν σήμερα από την Ερυθρά μέσω του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ με προορισμό και τα δύο την Κίνα