Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Καπνοί από το υπόγειο του Άρειου Πάγου κινητοποίησαν την Πυροσβεστική
Καπνοί από το υπόγειο του Άρειου Πάγου κινητοποίησαν την Πυροσβεστική
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα
Συναγερμός σήμανε στον Άρειο Πάγο μετά από καπνούς που βγήκαν από το υπόγειο του κτιρίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Οπώς έγινε γνωστό, στην περιοχή σημειώθηκε μπλακ άουτ με αποτέλεσμα να πάρει μπροστά μια γεννήτρια από την οποία βγήκαν καπνοί και σήμαναν τον συναγερμό.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Οπώς έγινε γνωστό, στην περιοχή σημειώθηκε μπλακ άουτ με αποτέλεσμα να πάρει μπροστά μια γεννήτρια από την οποία βγήκαν καπνοί και σήμαναν τον συναγερμό.
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