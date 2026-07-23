Η Βρετανία αποσύρει τους εναπομείναντες διπλωμάτες της από το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η Βρετανία αποσύρει τους εναπομείναντες διπλωμάτες της από το Ιράν

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για «προσωρινή» απόσυρση του διπλωματικού προσωπικού, διαβεβαιώνοντας πως η πρεσβεία της χώρας πλέον λειτουργεί μόνο εξ αποστάσεως

Η Βρετανία αποσύρει τους εναπομείναντες διπλωμάτες της από το Ιράν
Η διπλωματία της Βρετανίας ανακοίνωσε πως πλέον απέσυρε, «προσωρινά», τα εναπομείναντα μέλη του διπλωματικού προσωπικού της από το Ιράν, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδιζαν για 12η συνεχόμενη νύχτα την Ισλαμική Δημοκρατία.

Επικαλούμενο τις «εντάσεις» και την «κατάσταση ασφαλείας» στην περιοχή, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε πως «αποσύρθηκε προσωρινά» το διπλωματικό προσωπικό, διαβεβαιώνοντας πως η πρεσβεία της χώρας πλέον λειτουργεί μόνο «εξ αποστάσεως».

Η ανακοίνωση θυμίζει πως το Λονδίνο έχει προχωρήσει στην έκδοση οδηγίας με την οποία συνιστά τους υπηκόους της Βρετανίας και σε ανθρώπους με διπλή βρετανοϊρανική υπηκοότητα να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπου υπάρχει «σοβαρός κίνδυνος σύλληψης, ανάκρισης ή κράτησής τους».

Παρόμοιο μέτρο ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, μερικά 24ωρα πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με έναυσμα τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης