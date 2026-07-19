Ινδονησία: Πέντε ναυαγοί διασώθηκαν ύστερα από πολλά 24ωρα στη θάλασσα, ανάμεσά τους και μια 7χρονη
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδονησία Ναυάγιο

Ινδονησία: Πέντε ναυαγοί διασώθηκαν ύστερα από πολλά 24ωρα στη θάλασσα, ανάμεσά τους και μια 7χρονη

Πλοίο που μετέφερε 70 επιβάτες ναυάγησε στα ανοικτά της νήσου Σουλαουέσι  την Τετάρτη

Ινδονησία: Πέντε ναυαγοί διασώθηκαν ύστερα από πολλά 24ωρα στη θάλασσα, ανάμεσά τους και μια 7χρονη
Πέντε άνθρωποι που επέζησαν από ναυάγιο την Τετάρτη, ανάμεσά τους κορίτσι επτά ετών, διασώθηκαν αφότου παρέμειναν στη θάλασσα για αρκετά 24ωρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

Πλοίο που μετέφερε 70 επιβάτες ναυάγησε στα ανοικτά της νήσου Σουλαουέσι της Ινδονησίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, ενώ αγνοείτο η τύχη 24 άλλων.

Οι επιζώντες εξήγησαν στους διασώστες ότι βρίσκονταν μαζί με την ομάδα των ανθρώπων των οποίων τα ίχνη είχαν χαθεί, πριν χωριστούν από αυτούς εξαιτίας ισχυρών ανέμων.

«Μετά τη βύθιση του πλοίου, επέζησαν χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο εξοπλισμό ή αυτοσχέδιο μέσο για να επιπλεύσουν», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, τοπικός επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Η αιτία του ναυαγίου ήταν βλάβη στη μηχανή του πλοίου. Το σκάφος έπλεε κοντά στη Σελαγιάρ, μικρό νησί νοτίως του Σουλαουέσι.

Τα ναυτικά ατυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας με περίπου 17.000 νησιά, κυρίως λόγω της απουσίας αυστηρών μέτρων ασφαλείας και των κακών καιρικών συνθηκών.

Τρεις Ισπανοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους στα τέλη Δεκεμβρίου όταν βυθίστηκε το σκάφος τους στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ινδονησίας.

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