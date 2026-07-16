Τάνκερ που προσπαθούσε να κινηθεί προς το Ιράν εξουδετέρωσαν οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Δεξαμενόπλοιο CENTCOM

Τάνκερ που προσπαθούσε να κινηθεί προς το Ιράν εξουδετέρωσαν οι ΗΠΑ

Το δεξαμενόπλοιο, που κατευθυνόταν κενό φορτίου προς ιρανικό λιμάνι, αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις, αναφέρει η CENTCOM

Τάνκερ που προσπαθούσε να κινηθεί προς το Ιράν εξουδετέρωσαν οι ΗΠΑ
Πετρελαιοφόρο που προσπαθούσε να κινηθεί προς λιμάνι του Ιράν, σπάζοντας με τον τρόπο αυτό τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν από την Τρίτη οι ΗΠΑ, εξουδετέρωσαν την Τετάρτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πλοίο Belma, με σημαία Κουρασάο, έπλεε κενό φορτίου προς τη νήσο Χαργκ, αναφέρε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Οι αμερικανικές δυνάμεις, εξηγούν ακόμη, προειδοποίησαν πολλές φορές, αλλά το πλοίο αγνόησε τις εκκλήσεις.

Στη συνέχεια αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους και ακινητοποίησε το πλοίο. Δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Σε ανάρτησή της η CENTCOM γράφει ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις εφάρμοσαν τα μέτρα ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, στις 15 Ιουλίου, ακινητοποιώντας ένα πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο που προσπαθούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμένα στον Αραβικό Κόλπο.

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) εντόπισαν το δεξαμενόπλοιο Belma, που έφερε σημαία του Κουρασάο, να διέρχεται από διεθνή ύδατα με κατεύθυνση προς το νησί Χαργκ. Το εμπορικό σκάφος αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις καθώς προσπαθούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Ένα αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε το σκάφος αφού εκτόξευσε πυραύλους Hellfire στην καπνοδόχο του πλοίου. Το πλοίο δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επανέλαβαν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά πλοίων που διέρχονται προς ή από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές στις 4 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) της 14ης Ιουλίου.

Κατά τις πρώτες 24 ώρες εφαρμογής του αποκλεισμού, η CENTCOM ανακατεύθυνε δύο εμπορικά πλοία που συμμορφώθηκαν και εξουδετέρωσε ένα πλοίο που δεν συμμορφώθηκε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και έτοιμες να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση».

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