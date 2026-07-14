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Συναγερμός στις ΗΠΑ για το κύμα ζέστης που εξαπλώνεται στη χώρα - Ξεπέρασε τους 44 βαθμούς η θερμοκρασία στη Μοντάνα
Συναγερμός στις ΗΠΑ για το κύμα ζέστης που εξαπλώνεται στη χώρα - Ξεπέρασε τους 44 βαθμούς η θερμοκρασία στη Μοντάνα
Η ακραία ζέστη επιδεινώνεται από την υγρασία του αέρα και επεκτείνεται πλέον στις ανατολικές ακτές της χώρας, σε Βοστόνη, Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον
Ένα κύμα ζέστης ρεκόρ, που πλήττει από αυτό το Σαββατοκύριακο τις δυτικές ΗΠΑ, εξαπλώνεται σήμερα προς τις ανατολικές ακτές, με σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε συναγερμό.
Αυτό το κύμα καυτού αέρα έχει ήδη καταρρίψει τις τελευταίες ημέρες ιστορικά ρεκόρ ζέστης σε πολλές περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, όπως στο Μπίλινγκς, τη μεγαλύτερη πόλη της Μοντάνα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου.
Αυτή η ακραία ζέστη, που επιδεινώνεται από την υγρασία του αέρα, επεκτείνεται πλέον στις ανατολικές ακτές της χώρας, μεταξύ άλλων στις μεγάλες πόλεις της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, που είχαν ήδη πληγεί στις αρχές Ιουλίου από ένα επεισόδιο καύσωνα.
«Θερμοκρασίες υψηλότερες από το φυσιολογικό και επικίνδυνα επίπεδα ζέστης αναμένεται να σημειωθούν σήμερα στο βορειοανατολικό τμήμα, προτού η εντονότερη ζέστη πλήξει την περιοχή αύριο Τετάρτη και επεκταθεί προς το κέντρο του Ατλαντικού», προειδοποιούν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS).
Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέλθει σε πόλεις στο βορειοανατολικό τμήμα έως τους 38 βαθμούς Κελσίου προτού καταγράψει πτώση στα τέλη της εβδομάδας.
Αυτό το κύμα καυτού αέρα έχει ήδη καταρρίψει τις τελευταίες ημέρες ιστορικά ρεκόρ ζέστης σε πολλές περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, όπως στο Μπίλινγκς, τη μεγαλύτερη πόλη της Μοντάνα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου.
Αυτή η ακραία ζέστη, που επιδεινώνεται από την υγρασία του αέρα, επεκτείνεται πλέον στις ανατολικές ακτές της χώρας, μεταξύ άλλων στις μεγάλες πόλεις της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, που είχαν ήδη πληγεί στις αρχές Ιουλίου από ένα επεισόδιο καύσωνα.
«Θερμοκρασίες υψηλότερες από το φυσιολογικό και επικίνδυνα επίπεδα ζέστης αναμένεται να σημειωθούν σήμερα στο βορειοανατολικό τμήμα, προτού η εντονότερη ζέστη πλήξει την περιοχή αύριο Τετάρτη και επεκταθεί προς το κέντρο του Ατλαντικού», προειδοποιούν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS).
Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέλθει σε πόλεις στο βορειοανατολικό τμήμα έως τους 38 βαθμούς Κελσίου προτού καταγράψει πτώση στα τέλη της εβδομάδας.
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