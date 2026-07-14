Ένας σκελετός T-Rex πουλήθηκε 50 εκατ. δολάρια στη Νέα Υόρκη

Ο «Γκας» έζησε κατά τη διάρκεια της Μααστριχτιανής Περιόδου, πριν από περίπου 66-72 εκατ. χρόνια - Ο σκελετός έχει μήκος 11,6 μέτρα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί