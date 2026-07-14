Ένας σκελετός T-Rex πουλήθηκε 50 εκατ. δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ένας σκελετός T-Rex πουλήθηκε 50 εκατ. δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ο «Γκας» έζησε κατά τη διάρκεια της Μααστριχτιανής Περιόδου, πριν από περίπου 66-72 εκατ. χρόνια - Ο σκελετός έχει μήκος 11,6 μέτρα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί
Ένας σκελετός Τυραννόσαυρου Ρεξ (T-Rex), με το προσωνύμιο «Γκας», πουλήθηκε σήμερα έναντι του ποσού των 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων, κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας που οργανώθηκε από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη κι έγινε έτσι το ακριβότερο απολίθωμα δεινόσαυρου που έχει ποτέ πουληθεί.
Πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς T-Rex στον κόσμο, με 183 απολιθωμένα οστά. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε ένα ράντσο στη Νότια Ντακότα.
Ο «Γκας» έζησε κατά τη διάρκεια της Μααστριχτιανής Περιόδου, πριν από περίπου 66-72 εκατομμύρια χρόνια, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από θερμό κλίμα, υψηλή στάθμη των θαλασσών και τεράστιες παράκτιες πεδιάδες που πλημμύριζαν συχνά.
Ο σκελετός έχει μήκος 11,6 μέτρα, γεγονός που τον καθιστά ως έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί. Είναι ολοκληρωμένος σε ποσοστό περίπου 63%.
Αυτή η δημοπρασία, όπου πλειοδότησε ένας ανώνυμος αγοραστής, καταδεικνύει την ανάπτυξη της αγοράς απολιθωμάτων δεινοσαύρων, μια τάση που επικρίνεται από ορισμένους παλαιοντολόγους, οι οποίοι εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι αυτά τα δείγματα καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές.
«Οι ΗΠΑ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου απολιθώματα αυτού του είδους θεωρούνται ιδιωτική περιουσία», είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πριν από τη δημοπρασία η Κασσάνδρα Χάτον, υπεύθυνη των τμημάτων Επιστημών και Φυσικής Ιστορίας του Sotheby's.
Το προηγούμενο ρεκόρ για ένα απολίθωμα που πουλήθηκε σε δημοπρασία ήταν εκείνο του "Apex", ενός Στεγόσαυρου, που αγοράστηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 από τον δισεκατομμυριούχο Κεν Γκρίφιν.
Πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς T-Rex στον κόσμο, με 183 απολιθωμένα οστά. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε ένα ράντσο στη Νότια Ντακότα.
Ο «Γκας» έζησε κατά τη διάρκεια της Μααστριχτιανής Περιόδου, πριν από περίπου 66-72 εκατομμύρια χρόνια, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από θερμό κλίμα, υψηλή στάθμη των θαλασσών και τεράστιες παράκτιες πεδιάδες που πλημμύριζαν συχνά.
It’s a world record for Gus! The T. Rex just sold for $50.1 million at Sotheby’s New York, becoming the most expensive dinosaur ever up for auction.— Sotheby's (@Sothebys) July 14, 2026
Discover the story of the 67-million-year-old fossil >> https://t.co/nARpEBfo5K pic.twitter.com/cKUHe3MXYF
Ο σκελετός έχει μήκος 11,6 μέτρα, γεγονός που τον καθιστά ως έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί. Είναι ολοκληρωμένος σε ποσοστό περίπου 63%.
Αυτή η δημοπρασία, όπου πλειοδότησε ένας ανώνυμος αγοραστής, καταδεικνύει την ανάπτυξη της αγοράς απολιθωμάτων δεινοσαύρων, μια τάση που επικρίνεται από ορισμένους παλαιοντολόγους, οι οποίοι εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι αυτά τα δείγματα καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές.
«Οι ΗΠΑ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου απολιθώματα αυτού του είδους θεωρούνται ιδιωτική περιουσία», είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πριν από τη δημοπρασία η Κασσάνδρα Χάτον, υπεύθυνη των τμημάτων Επιστημών και Φυσικής Ιστορίας του Sotheby's.
Το προηγούμενο ρεκόρ για ένα απολίθωμα που πουλήθηκε σε δημοπρασία ήταν εκείνο του "Apex", ενός Στεγόσαυρου, που αγοράστηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 από τον δισεκατομμυριούχο Κεν Γκρίφιν.
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