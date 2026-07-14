Η Μελόνι επεκτείνει την «προληπτική προσαγωγή» και σε ανήλικα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη

Στην σημερινή της συνεδρίαση, το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησηςπαρουσίασε ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την επέκταση της λεγόμενης «προληπτικής προσαγωγής» και σε ανήλικα τα οποία κρίνεται ότι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.Ο Ιταλός υπουργός εσωτερικώνεξήγησε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορεί να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε περίπτωση που αστυνομικές δυνάμεις διαπιστώνουν ότι υπάρχουν ανήλικα τα οποία οπλοφορούν ή έχουν στην κατοχή τους μαχαίρια, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα πολιτών, ιδίως σε πολυσύχναστα σημεία των πόλεων. Για την εφαρμογή, πάντως, των νέων αυστηρών αυτών μέτρων θα χρειαστεί η έγκριση του κοινοβουλίου.Υπενθυμίζεται ότι η προληπτική προσαγωγή ενηλίκων προβλέπει ότι οι πολίτες οι οποίοι θεωρούνται επικίνδυνοι για την δημόσια τάξη, όταν πραγματοποιούνται μεγάλες συναθροίσεις και δημόσιες εκδηλώσεις, μπορούν να μεταφέρονται σε τμήματα της αστυνομίας και των καραμπινιέρων, για χρονικό διάστημα που θα υπερβαίνει τις δώδεκα ώρες. Ο αρμόδιος εισαγγελέας πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης. Η προληπτική προσαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από την δημοτική αστυνομία. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση της Ρώμης δίνουν, επίσης, στους διευθυντές αστυνομίας την δυνατότητα να αποφασίζουν την απαγόρευση συνάθροισης, σε συγκεκριμένα σημεία, χωρίς την ανάγκη γραπτής κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.Tον περασμένο Φεβρουάριο, η κυβέρνηση Μελόνι είχε υιοθετήσει μια πρώτη σειρά μέτρων η οποία, μεταξύ, των άλλων, προέβλεπε την απαγόρευση της πώλησης μαχαιριών σε ανήλικα και επιβολή πρόστιμου μέχρι και χιλίων ευρώ στους γονείς που δεν ενδιαφέρονται για την όλη συμπεριφορά των παιδιών τους και και δεν προσπαθούν να αποτρέψουν τυχόν βίαιες πράξεις τους.