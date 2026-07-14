Ο Τραμπ κατέβαλε αποζημίωση 5,6 εκατ. δολαρίων στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας