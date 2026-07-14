Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσικές ρωσικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
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Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσικές ρωσικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο φορτηγά πλοία, ένα υπό σημαία Τανζανίας κι ένα υπό σημαία Λιβερίας

Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσικές ρωσικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
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Τουλάχιστον τρεις νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν σήμερα ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ ενημέρωσε μέσω Telegram το απόγευμα πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο φορτηγά πλοία, ένα υπό σημαία Τανζανίας κι ένα υπό σημαία Λιβερίας. «Ο καπετάνιος ενός εξ αυτών των πλοίων σκοτώθηκε» και τρεις ναυτικοί τραυματίστηκαν, δήλωσε.

«Κάθε τέτοια κυνική επίθεση του εχθρού αποτελεί έγκλημα πολέμου εναντίον αμάχων, της εμπορικής ναυτιλίας και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας», υπογράμμισε ο Κίπερ στην ανάρτησή του.

Αργότερα το βράδυ, ενημέρωσε για νέο πλήγμα σε λιμενικές υποδομές της Οδησσού. Όπως ανέφερε, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) έπληξε πλοίο υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τα πλήγματα σε δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα οποία κατευθύνονταν προς το λιμάνι της Οδησσού. Ανέφερε επίσης ότι στο στόχαστρο drones βρέθηκαν τρία φορτηγά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, τα πλοία μετέφεραν στρατιωτικό υλικό.
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