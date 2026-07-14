Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το Μνημόνιο Κατανόησης αλλά το κατήργησε, δήλωσε ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

Η μη εφαρμογή ακόμη και μίας από τις διατάξεις του θα ήταν αρκετή για να καταρρεύσει ολόκληρο το Μνημόνιο Κατανόησης - Σε περίοδο πολέμου θα αναλάβουμε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, τόνισε ο Γκαριμπαμπαντί