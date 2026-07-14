Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το Μνημόνιο Κατανόησης αλλά το κατήργησε, δήλωσε ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
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Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το Μνημόνιο Κατανόησης αλλά το κατήργησε, δήλωσε ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

Η μη εφαρμογή ακόμη και μίας από τις διατάξεις του θα ήταν αρκετή για να καταρρεύσει ολόκληρο το Μνημόνιο Κατανόησης - Σε περίοδο πολέμου θα αναλάβουμε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, τόνισε ο Γκαριμπαμπαντί

Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το Μνημόνιο Κατανόησης αλλά το κατήργησε, δήλωσε ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
Η κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB μεταδίδει δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη δεν θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτό «δεν υφίσταται πλέον».

«Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το Μνημόνιο Κατανόησης, αλλά το κατήργησε», δήλωσε ο Γκαριμπαμπαντί.

«Η μη εφαρμογή ακόμη και μίας από τις διατάξεις του θα ήταν αρκετή για να καταρρεύσει ολόκληρο το Μνημόνιο Κατανόησης. Τώρα, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει όλες τις υποχρεώσεις τους», πρόσθεσε.

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«Σε περίοδο πολέμου, θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ»


Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ και τον έλεγχό τους, ο Γκαριμπαμπαντί τόνισε: «Σε περίοδο πολέμου, θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ».

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι ενέργειες της Τεχεράνης δεν παραβιάζουν την κυριαρχία του Ομάν, το οποίο μοιράζεται τα Στενά με το Ιράν, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας για την επιδίωξη ελέγχου της θαλάσσιας οδού.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χρησιμοποιείται για ενέργειες που στρέφονται κατά της εθνικής μας ασφάλειας», ανέφερε.

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