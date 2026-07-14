Η ICE αναστέλλει τον έλεγχο και την ακινητοποίηση οχημάτων μετά τα θανατηφόρα περιστατικά στο Χιούστον και στο Μέιν
Η ICE αναστέλλει τον έλεγχο και την ακινητοποίηση οχημάτων μετά τα θανατηφόρα περιστατικά στο Χιούστον και στο Μέιν
Η εντατικοποίηση της πίεσης από την κυβέρνηση για αύξηση των συλλήψεων έχει υποβάλει τους αξιωματικούς σε «υπερβολικό άγχος», αφού δύο άνδρες, οι οποίοι δεν αποτελούσαν αρχικά στόχους της ICΕ, σκοτώθηκαν σε λιγότερο από μία εβδομάδα
Η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ανέστειλε την Τρίτη (14/7) τους ελέγχους οχημάτων που σχετίζονται με την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας μετά τα δύο θανατηφόρα περιστατικά που σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα στο Χιούστον και το Μέιν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cnbc, η αλλαγή πολιτικής της υπηρεσίας ήρθε μία ημέρα μετά τη δολοφονία ενός οδηγού από αξιωματικό της ICE στην παραθαλάσσια πόλη Μπίντφορντ του Μέιν, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.
Αν και έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο από το συμβάν, δεν υπάρχει ακόμη κανένα που να αποτυπώνει τη στιγμή του πυροβολισμού. Ο γερουσιαστής του Μέιν, Άνγκους Κινγκ, ανεξάρτητος που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εμπλεκόμενοι πράκτορες δεν φορούσαν κάμερες σώματος, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη σφαγή.
Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές διαμαρτυρίες, ενώ περαιτέρω διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί και για σήμερα. Υπερασπιστές των μεταναστών ανέφεραν ότι το άτομο που πυροβολήθηκε ήταν ένας 26χρονος Κολομβιανός, ο οποίος είχε άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.
Από τις αρχές Ιουνίου, οι συλλήψεις της ICE στο Μέιν έχουν υπερτετραπλασιαστεί, φτάνοντας περίπου τις 70 την ημέρα στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της ICE που κοινοποίησε στο Reuters μια πηγή.
Οι πράκτορες που εμπλέκονταν στον πυροβολισμό δεν φορούσαν κάμερες σώματος και οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει εικόνες ή βίντεο σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.
Χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους του Χιούστον για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο του 52χρονου Μεξικανού και φώναζαν συνθήματα «ICE μακριά από το Χιούστον». Οι διαδηλωτές κράταγαν μεξικανικές σημαίες και πλακάτ που έγραφαν «Σταθείτε στο πλευρό των μεταναστών» και «Η ICE λιώνει στο Τέξας».
Οι θάνατοι στο Χιούστον και το Μέιν, ανέβασε σε τουλάχιστον επτά τον αριθμό των ατόμων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην εξουσία και ξεκίνησε μια εκστρατεία μαζικών απελάσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cnbc, η αλλαγή πολιτικής της υπηρεσίας ήρθε μία ημέρα μετά τη δολοφονία ενός οδηγού από αξιωματικό της ICE στην παραθαλάσσια πόλη Μπίντφορντ του Μέιν, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.
Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σχεδόν 12 ώρες μετά τον πυροβολισμό στο Μέιν υποστήριξε ότι ο αξιωματικός, «φοβούμενος για τη δημόσια ασφάλεια», άνοιξε πυρ εναντίον του οδηγού όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει από τους πράκτορες που προσπαθούσαν να τον σταματήσουν. Οι αξιωματούχοι δεν εξήγησαν πώς ο οδηγός θα μπορούσε να αποτελεί απειλή.
BREAKING: Multiple federal sources tell Fox News that ICE has been directed to temporarily halt most vehicle stops during immigration enforcement nationwide, except in cases involving the most serious criminal suspects. The change follows two recent fatal incidents involving ICE… pic.twitter.com/Ez0XnTesDV— Breaking911 (@Breaking911) July 14, 2026
Αν και έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο από το συμβάν, δεν υπάρχει ακόμη κανένα που να αποτυπώνει τη στιγμή του πυροβολισμού. Ο γερουσιαστής του Μέιν, Άνγκους Κινγκ, ανεξάρτητος που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εμπλεκόμενοι πράκτορες δεν φορούσαν κάμερες σώματος, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη σφαγή.
Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές διαμαρτυρίες, ενώ περαιτέρω διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί και για σήμερα. Υπερασπιστές των μεταναστών ανέφεραν ότι το άτομο που πυροβολήθηκε ήταν ένας 26χρονος Κολομβιανός, ο οποίος είχε άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.
Από τις αρχές Ιουνίου, οι συλλήψεις της ICE στο Μέιν έχουν υπερτετραπλασιαστεί, φτάνοντας περίπου τις 70 την ημέρα στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της ICE που κοινοποίησε στο Reuters μια πηγή.
Χιούστον: Μεξικανός που πήγαινε στη δουλειά του έπεσε νεκρός από σφαίρες πράκτορα της ICEΤην προηγούμενη Τρίτη (7/7) ένα στέλεχος της ICE πυροβόλησε και σκότωσε ένα 52χρονο Μεξικανό που πήγαινε στη δουλειά του κατά τη διάρκεια ελέγχου τροχαίας στο Χιούστον. Ωστόσο, όπως επισήμανε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν αποτελούσε τον στόχο της επιχείρησης. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε την Πέμπτη (9/7) ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε, επειδή εντόπισαν «ένα λευκό φορτηγάκι με ένα άτομο που έμοιαζε με τον στόχο» μιας επιχείρησης, ενώ υποστήριξε ότι ο αξιωματικός της ICE πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Όπως επισημαίνει το υπουργείο, οι πράκτορες είχαν δει δύο λευκά φορτηγάκια εβδομάδες πριν από το περιστατικό σε μια διεύθυνση που είχαν θέσει υπό παρακολούθηση. Όταν επέστρεψαν την Τρίτη, είδαν «ένα λευκό φορτηγάκι με ένα άτομο που έμοιαζε με τον ύποπτο» και προχώρησαν στον έλεγχο του οχήματος.
Οι πράκτορες που εμπλέκονταν στον πυροβολισμό δεν φορούσαν κάμερες σώματος και οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει εικόνες ή βίντεο σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.
Χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους του Χιούστον για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο του 52χρονου Μεξικανού και φώναζαν συνθήματα «ICE μακριά από το Χιούστον». Οι διαδηλωτές κράταγαν μεξικανικές σημαίες και πλακάτ που έγραφαν «Σταθείτε στο πλευρό των μεταναστών» και «Η ICE λιώνει στο Τέξας».
Οι θάνατοι στο Χιούστον και το Μέιν, ανέβασε σε τουλάχιστον επτά τον αριθμό των ατόμων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην εξουσία και ξεκίνησε μια εκστρατεία μαζικών απελάσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα