Και νέα αναδίπλωση Τραμπ: Κανείς δεν πρέπει να επιβάλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ - Αποδυναμώσαμε το Ιράν, εκείνοι επιτέθηκαν πρώτοι
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Και νέα αναδίπλωση Τραμπ: Κανείς δεν πρέπει να επιβάλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ - Αποδυναμώσαμε το Ιράν, εκείνοι επιτέθηκαν πρώτοι

Πιστεύω ότι αυτό που κάναμε στο Ιράν είναι πως του αφαιρέσαμε σχεδόν όλες τις στρατιωτικές του δυνατότητες, είπε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Και νέα αναδίπλωση Τραμπ: Κανείς δεν πρέπει να επιβάλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ - Αποδυναμώσαμε το Ιράν, εκείνοι επιτέθηκαν πρώτοι
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Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά από το Οβάλ Γραφείο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ιράκ, Αλί Αλ Ζαΐντι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις με τα μέχρι τώρα χτυπήματα έχουν αποδυναμώσει στρατιωτικά το καθεστώς της Τεχεράνης, ενώ όπως είπε «εκείνοι επιτέθηκαν πρώτοι».

«Πιστεύω ότι αυτό που κάναμε στο Ιράν είναι πως του αφαιρέσαμε σχεδόν όλες τις στρατιωτικές του δυνατότητες», είπε και πρόσθεσε αναφορικά με τις πιθανότητες συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Ήθελα να τους δώσω μια ευκαιρία να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στο Ιράν.

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«Και εκείνοι επιτέθηκαν πρώτοι. Ήταν μεγάλο λάθος που χτύπησαν πρώτοι, γιατί τους έχουμε σφυροκοπήσει ανελέητα. Είναι πολύ δύσκολοι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ.

Και νέα αναδίπλωση Τραμπ: Κανείς δεν πρέπει να επιβάλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ - Αποδυναμώσαμε το Ιράν, εκείνοι επιτέθηκαν πρώτοι
Και νέα αναδίπλωση Τραμπ: Κανείς δεν πρέπει να επιβάλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ - Αποδυναμώσαμε το Ιράν, εκείνοι επιτέθηκαν πρώτοι


Και νέα αναδίπλωση Τραμπ: Κανείς δεν πρέπει να επιβάλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Σε συνέχεια της αναδίπλωσής του αναφορικά με την επιβολή τέλους 20% για τα πλοία που θα περνούν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ, που νωρίτερα είχε κάνει σχετική ανάρτηση στο Truth Social, είπε: 

«Κανείς δεν θα πρέπει να επιβάλλει τέλη διέλευσης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», ενώ όπως τόνισε αποφάσισε να αλλάξει την χθεσινή του απόφαση, καθώς επικοινώνησαν μαζί του χώρες του Κόλπου, οι οποίες πρότειναν μια διαφορετική προσέγγιση.

«Μας είπαν: "Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Θα θέλαμε να επενδύσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια"», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν μου αρέσει η ιδέα της επιβολής τέλους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ ενδέχεται να προστεθούν στο νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό εξέταση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters
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