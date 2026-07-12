Η διάσωση της Τόκιο: Λαμπραντόρ στην Αγγλία κατάπιε κάνναβη, πώς κατάφεραν να κρατήσουν το σκυλί στη ζωή

Η Κριστίνα Μπλούμε, εκπαιδεύτρια σκύλων, βρισκόταν περίπου στα μισά της ανάβασης όταν το μαύρο λαμπραντόρ της κατέρρευσε στο μονοπάτι - Η Μπλούμε δήλωσε ότι η σκυλίτσα ανάρρωσε πλήρως μετά το περιστατικό





Η Κριστίνα Μπλούμε, εκπαιδεύτρια σκύλων από το Έσερ της κομητείας Σάρεϊ, βρισκόταν περίπου στα μισά της ανάβασης όταν η μαύρη









Black Labrador Tokyo had to be rescued from Ben Nevis after she was suspected to have eaten discarded cannabis. Find out more 📲 https://t.co/QlUNRfqUMG pic.twitter.com/j0XJRC7Ny8 — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) July 12, 2026





Η ίδια ανέφερε ότι «πραγματικά πίστεψα πως θα τη χάσω», καθώς η Τόκιο έχασε την ικανότητα να κινεί τα πόδια της και άρχισε να χάνει και να ανακτά τις αισθήσεις της.



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Η σκυλίτσα παρέμεινε αναίσθητη στο μεγαλύτερο μέρος της κατάβασης, ενώ η ιδιοκτήτριά της εξήρε τους διασώστες που την οδήγησαν με ασφάλεια στον κτηνίατρο.



«Χωρίς την απίστευτη Ομάδα Ορεινής Διάσωσης του Λοχάμπερ δεν υπήρχε καμία περίπτωση να καταφέρω να την κατεβάσω με ασφάλεια από το βουνό. Ήταν αδύνατο να μεταφέρω μόνη μου ένα Λαμπραντόρ 25 κιλών από το Μπεν Νέβις», είπε.



«Η καλοσύνη, ο επαγγελματισμός και η ψύχραιμη υποστήριξή τους σήμαιναν τα πάντα σε μία από τις πιο τρομακτικές ημέρες της ζωής μου».



Ένας σκύλος διασώθηκε από το όρος Μπεν Νέβις, το υψηλότερο βουνό του Ηνωμένου Βασιλείου , αφού εκτιμάται ότι αρρώστησε, επειδή κατάπιε κάνναβη που είχε πεταχτεί στο μονοπάτι.Η Κριστίνα Μπλούμε, εκπαιδεύτρια σκύλων από το Έσερ της κομητείας Σάρεϊ, βρισκόταν περίπου στα μισά της ανάβασης όταν η μαύρη Λαμπραντόρ της, η Τόκιο, κατέρρευσε στο μονοπάτι.Η Ομάδα Ορεινής Διάσωσης του Λοχάμπερ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε την Τόκιο με φορείο από την κορυφή των 1.345 μέτρων (4.413 ποδιών) σε τοπικό κτηνίατρο, σύμφωνα με το BBC Η Μπλούμε δήλωσε ότι η σκυλίτσα ανάρρωσε πλήρως μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Σκωτία το περασμένο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τους κτηνιάτρους, η Τόκιο πιθανότατα είχε καταπιεί κάνναβη που κάποιος είχε εγκαταλείψει στο μονοπάτι.Η ίδια ανέφερε ότι «πραγματικά πίστεψα πως θα τη χάσω», καθώς η Τόκιο έχασε την ικανότητα να κινεί τα πόδια της και άρχισε να χάνει και να ανακτά τις αισθήσεις της.Η σκυλίτσα παρέμεινε αναίσθητη στο μεγαλύτερο μέρος της κατάβασης, ενώ η ιδιοκτήτριά της εξήρε τους διασώστες που την οδήγησαν με ασφάλεια στον κτηνίατρο.«Χωρίς την απίστευτη Ομάδα Ορεινής Διάσωσης του Λοχάμπερ δεν υπήρχε καμία περίπτωση να καταφέρω να την κατεβάσω με ασφάλεια από το βουνό. Ήταν αδύνατο να μεταφέρω μόνη μου ένα Λαμπραντόρ 25 κιλών από το Μπεν Νέβις», είπε.«Η καλοσύνη, ο επαγγελματισμός και η ψύχραιμη υποστήριξή τους σήμαιναν τα πάντα σε μία από τις πιο τρομακτικές ημέρες της ζωής μου».

Η Μπλούμε δήλωσε ότι αισθάνεται «απίστευτα τυχερή» που η Τόκιο επέζησε και ευχαρίστησε τόσο τους διασώστες όσο και την κτηνιατρική ομάδα για τη «συμπόνια και την αφοσίωσή τους».



«Ήσασταν δίπλα μας όταν σας είχαμε περισσότερο ανάγκη», πρόσθεσε.



Απευθυνόμενη και σε άλλους ιδιοκτήτες σκύλων, τόνισε:



«Μια μικρή υπενθύμιση προς όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων: να γνωρίζετε ότι πεταμένα ναρκωτικά και άλλες τοξικές ουσίες μπορεί να βρεθούν ακόμη και στα πιο όμορφα φυσικά τοπία. Ήταν κάτι που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα συναντούσαμε».



Η Ομάδα Ορεινής Διάσωσης του Λοχάμπερ ανακοίνωσε ότι χαίρεται που η Τόκιο ανάρρωσε πλήρως και συνεχάρη την τοπική κτηνιατρική ομάδα στο Φορτ Γουίλιαμ.



Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε:



«Πλέον εκτιμάται ότι η Τόκιο, ένας συνήθως πολύ υγιής, δραστήριος και εκπαιδευμένος σκύλος εργασίας, είχε καταπιεί κάποια ουσία που την έκανε να νοσήσει σοβαρά.



Πολλά ευχαριστώ στους κτηνιάτρους της Crown για τη στήριξή τους, καθώς και στην ιδιοκτήτρια της Τόκιο για την ενημέρωση και τις φωτογραφίες».