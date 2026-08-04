Ο «Λευκός Ελέφαντας» κατά της διαφθοράς στη Κολομβία έγινε γερουσιαστής και ορκίστηκε με τη στολή που τον έκανε διάσημο

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Ο Λευκός Ελέφαντας μιλούσε με αλλοιωμένη φωνή για οδικά έργα, σχολεία και νοσοκομεία. Μερικές φορές περπατούσε μέσα στη λάσπη ή τα λασπόνερα.Ο Ρούα χρηματοδοτούσε τον ακτιβισμό του κάνοντας freelance εργασία ή από δωρεές και από λούτρινα ελεφαντάκια. Αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική για να στηρίξει το έργο του με τον μισθό του γερουσιαστή.Μία από τις προτάσεις του Ρούα είναι ένας νόμος που θα υποχρεώνει τους δήμους να διαθέτουν. Ο νόμος θα φέρει το όνομα του πατέρα του, Νταρίο Ρούα, ο οποίος ήταν 85 ετών όταν έπεσε σε έναν δρόμο γεμάτο λακκούβες και πέθανε το 2024.Ο Ρούα δήλωσε ότιμεταξύ του αριστερού γερουσιαστή Ιβάν Τσεπέδα και του ακροδεξιού εκατομμυριούχου δικηγόρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, ο οποίος κέρδισε. «Δεν ανήκω ούτε στην αριστερά, ούτε στη Δεξιά, ούτε στο Κέντρο. Είμαι ανεξάρτητος», δήλωσε ο Ρούα.Πάντως, ο Ρούα επικρίθηκε επειδή ψήφισε υπέρ της πρότασης του Ντε λα Εσπρέγια να μεταφερθεί η τελετή ορκωμοσίας του προέδρου, που είναι προγραμματισμένη για αυτή την Παρασκευή, από τη Μπογκοτά στο Κάλι, που απέχει πάνω από 400 χιλιόμετρα. Δεν είναι αντιφατικό, για έναν γερουσιαστή που μάχεται κατά της σπατάλης;Δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι ήθελε να στείλει «ένα μήνυμα παρουσίας του κράτους σε μια περιοχή που ιστορικά έχει παραμεληθεί» και ότι, ακόμη και με την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής, η ορκωμοσία θα κόστιζε λιγότερο από εκείνη που πραγματοποιήθηκε όταν ο αριστερός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2022.Στην ορκωμοσία του Ντε λα Εσπριέγια θα παραστεί τελικά ντυμένος ως Λευκός Ελέφαντας.