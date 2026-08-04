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Ο «Λευκός Ελέφαντας» κατά της διαφθοράς στη Κολομβία έγινε γερουσιαστής και ορκίστηκε με τη στολή που τον έκανε διάσημο
Ο «Λευκός Ελέφαντας» κατά της διαφθοράς στη Κολομβία έγινε γερουσιαστής και ορκίστηκε με τη στολή που τον έκανε διάσημο
Ο 34χρονος ακτιβιστής για χρόνια μιλούσε στα κοινωνικά δίκτυα για τα πανάκριβα και περιττά δημόσια έργα χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του
Αποκάλυψε την ταυτότητά του μόλις τρεις ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Κολομβία. Ως τότε ήταν απλώς ο Elefante blanco, ο Λευκός Ελέφαντας, μια περσόνα των κοινωνικών δικτύων που μιλούσε για τη διαφθορά, τα πανάκριβα και άχρηστα δημόσια έργα.
Ο 34χρονος Λουίς Κάρλος Ρούα, αν και άγνωστης ταυτότητας για το ευρύ κοινό, όταν αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική κατάφερε να συγκεντρώσει 124.000 ψήφους, περισσότερες από πολλούς γερουσιαστές. Για την ακρίβεια, πήρε τουλάχιστον μία ψήφο και στους 1.100 δήμους της χώρας.
Πιστός στην εικόνα που καλλιεργούσε τόσα χρόνια, αποφάσισε να ορκιστεί στη Γερουσία ντυμένος ελέφαντας.
Ήταν η κατάληξη μίας πορείας που άρχισε το 2019, όπως αναφέρει ο Guardian, όταν ο Ρούα εργαζόταν στο γραφείο του δημάρχου της Περέιρα, μιας πόλης 500.000 ανθρώπων. Εκεί είδε αξιωματούχους να πιέζουν υπαλλήλους με στόχο να εξασφαλίσουν ψήφους για ένα υποψήφιο. Ηχογράφησε κρυφά μια συνομιλία και την έστειλε στα ΜΜΕ, προκαλώντας θόρυβο.
Σύντομα, αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη και να εγκατασταθεί στο Μεντεγίν, γιατί δεχόταν απειλές για τη ζωή του.
Συνέχισε πάντως να εκθέτει περιπτώσεις παρανομιών, αλλά ανώνυμα, γιατί «εδώ στη Κολομβία αν δεν κάνεις τα πράγματα όπως τα θέλουν οι διεφθαρμένοι, δεν είσαι ευπρόσδεκτος». Ανώνυμα μεν, αλλά με στολή ελέφαντα, που υιοθέτησε από τα τέλη του 2021.
Ο 34χρονος Λουίς Κάρλος Ρούα, αν και άγνωστης ταυτότητας για το ευρύ κοινό, όταν αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική κατάφερε να συγκεντρώσει 124.000 ψήφους, περισσότερες από πολλούς γερουσιαστές. Για την ακρίβεια, πήρε τουλάχιστον μία ψήφο και στους 1.100 δήμους της χώρας.
Πιστός στην εικόνα που καλλιεργούσε τόσα χρόνια, αποφάσισε να ορκιστεί στη Γερουσία ντυμένος ελέφαντας.
Ήταν η κατάληξη μίας πορείας που άρχισε το 2019, όπως αναφέρει ο Guardian, όταν ο Ρούα εργαζόταν στο γραφείο του δημάρχου της Περέιρα, μιας πόλης 500.000 ανθρώπων. Εκεί είδε αξιωματούχους να πιέζουν υπαλλήλους με στόχο να εξασφαλίσουν ψήφους για ένα υποψήφιο. Ηχογράφησε κρυφά μια συνομιλία και την έστειλε στα ΜΜΕ, προκαλώντας θόρυβο.
Σύντομα, αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη και να εγκατασταθεί στο Μεντεγίν, γιατί δεχόταν απειλές για τη ζωή του.
Συνέχισε πάντως να εκθέτει περιπτώσεις παρανομιών, αλλά ανώνυμα, γιατί «εδώ στη Κολομβία αν δεν κάνεις τα πράγματα όπως τα θέλουν οι διεφθαρμένοι, δεν είσαι ευπρόσδεκτος». Ανώνυμα μεν, αλλά με στολή ελέφαντα, που υιοθέτησε από τα τέλη του 2021.
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Ο Λευκός Ελέφαντας μιλούσε με αλλοιωμένη φωνή για οδικά έργα, σχολεία και νοσοκομεία. Μερικές φορές περπατούσε μέσα στη λάσπη ή τα λασπόνερα.
Ο Ρούα χρηματοδοτούσε τον ακτιβισμό του κάνοντας freelance εργασία ή από δωρεές και από λούτρινα ελεφαντάκια. Αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική για να στηρίξει το έργο του με τον μισθό του γερουσιαστή.
Μία από τις προτάσεις του Ρούα είναι ένας νόμος που θα υποχρεώνει τους δήμους να διαθέτουν ειδικούς προϋπολογισμούς για να επιδιορθώνουν τις λακκούβες. Ο νόμος θα φέρει το όνομα του πατέρα του, Νταρίο Ρούα, ο οποίος ήταν 85 ετών όταν έπεσε σε έναν δρόμο γεμάτο λακκούβες και πέθανε το 2024.
Ο Ρούα δήλωσε ότι ψήφισε λευκό στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών μεταξύ του αριστερού γερουσιαστή Ιβάν Τσεπέδα και του ακροδεξιού εκατομμυριούχου δικηγόρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, ο οποίος κέρδισε. «Δεν ανήκω ούτε στην αριστερά, ούτε στη Δεξιά, ούτε στο Κέντρο. Είμαι ανεξάρτητος», δήλωσε ο Ρούα.
Πάντως, ο Ρούα επικρίθηκε επειδή ψήφισε υπέρ της πρότασης του Ντε λα Εσπρέγια να μεταφερθεί η τελετή ορκωμοσίας του προέδρου, που είναι προγραμματισμένη για αυτή την Παρασκευή, από τη Μπογκοτά στο Κάλι, που απέχει πάνω από 400 χιλιόμετρα. Δεν είναι αντιφατικό, για έναν γερουσιαστή που μάχεται κατά της σπατάλης;
Δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι ήθελε να στείλει «ένα μήνυμα παρουσίας του κράτους σε μια περιοχή που ιστορικά έχει παραμεληθεί» και ότι, ακόμη και με την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής, η ορκωμοσία θα κόστιζε λιγότερο από εκείνη που πραγματοποιήθηκε όταν ο αριστερός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2022.
Στην ορκωμοσία του Ντε λα Εσπριέγια θα παραστεί τελικά ντυμένος ως Λευκός Ελέφαντας.
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