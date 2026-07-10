Bloomberg: Η Άγκυρα έχει ζητήσει έγκριση της Μόσχας για τους S-400 - «Εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα» απαντά το Κρεμλίνο

Πεσκόφ: Εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα

Τραμπ: Δεν έχω λάβει ακόμη οριστική απόφαση για τα F-35

Από την κρίση με τις ΗΠΑ στην αγορά των S-400

Το θέμα ήταν στην ατζέντα του Τούρκου υπουργού Εξωτερικώνόταν ταξίδεψε τον Ιούνιο στη ρωσική πόλη Καζάν για συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου«Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το συγκεκριμένο ζήτημα και θα συνεχίσουμε αυτές τις επαφές», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των συνομιλιών.Τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν.δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει αποφασίσει οριστικά εάν θα επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα μαχητικά F-35 της«Δεν έχω αποφασίσει πλήρως, αλλά η τάση μου είναι να πω: κοιτάξτε, έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους», ανέφερε ογια τονστη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.Η εγκατάλειψη των ρωσικών συστημάτων θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις Άγκυρας - Ουάσινγκτον και να ανοίξει τον δρόμο για την άρση των κυρώσεων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία.Η Τουρκία αγόρασε τους S-400 σε μια περίοδο έντασης με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η οποία ξεκίνησε επί προεδρίαςκαι επιδεινώθηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016.Την ίδια περίοδο, η Άγκυρα επιδίωκε να αγοράσει αμερικανικούς πυραύλους Patriot, υποστηρίζοντας όμως ότι η Ουάσινγκτον δεν έδειχνε διάθεση να ολοκληρώσει τη συμφωνία.Η απογοήτευση αυτή αποτέλεσε μέρος της αιτιολόγησης της Τουρκίας για τη στροφή προς τη Ρωσία και την αγορά των S-400.Μετά τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35, οι ΗΠΑ ενεργοποίησαν το 2020 τον νόμο, επιβάλλοντας περιορισμούς που εμπόδισαν την τουρκική αμυντική βιομηχανία να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες τεχνολογίες.