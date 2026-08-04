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Πιλότος πιάστηκε να μεταφέρει πάνω από 70.000 χάπια ecstasy μέσα στη βαλίτσα του σε αεροδρόμιο στην Ινδονησία, δείτε βίντεο
Πιλότος πιάστηκε να μεταφέρει πάνω από 70.000 χάπια ecstasy μέσα στη βαλίτσα του σε αεροδρόμιο στην Ινδονησία, δείτε βίντεο
Ο ίδιος βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη, ενώ είχε σκοπό να «ξεγελάσει» το τεστ ναρκωτικών με ένα μπουκαλάκι ούρων που είχε στη κατοχή του, ώστε να μην ανιχνευθούν οι ουσίες
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Soekarno-Hatta της πρωτεύουσας της Ινδονησίας, καθώς ένας πιλότος πιάστηκε να μεταφέρει περισσότερα από 70.000 χάπια ecstasy (MDMA) στη βαλίτσα του, ενώ ταυτόχρονα βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη.
Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (3/8) καταγράφει τη στιγμή που ο πιλότος από την Μαλαισία περνάει τον καθιερωμένο έλεγχο και οι υπάλληλοι του αεροδρομίου ανοίγουν τη βαλίτσα του και βρίσκουν τη σακούλα με τα χάπια. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο πιλότος είχε σκοπό να «ξεγελάσει» το τεστ ναρκωτικών με ένα μπουκαλάκι ούρων που είχε στη κατοχή του, ώστε να μην ανιχνευθούν οι ουσίες.
Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι βρήκαν 14 σακουλάκια με δισκία ecstasy στη βαλίτσα του πιλότου, καθώς και τέσσερα γραμμάρια μεθαμφεταμίνης στην χειραποσκευή του. Υπογράμμισαν ότι ο πιλότος μετέφερε τα παράνομα ναρκωτικά μετά από αίτημα ενός αγνώστου προσώπου για 12.240 δολάρια.
Όπως διαπιστώθηκε, ο πιλότος βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της πτήσης. «Τα αποτελέσματα της εξέτασης ούρων έδειξαν θετικά για μεθαμφεταμίνη, MDMA και κοκαΐνη», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Αυτό που μας ανησυχεί όλους είναι ότι το επάγγελμα αυτού του ατόμου είναι πιλότος. Τη στιγμή που έφτασε, είχε μόλις οδηγήσει το αεροσκάφος από την Κουάλα Λουμπούρ στην Ινδονησία.»
Η Malaysia Airlines αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά επεσήμανε ότι δεν ανέχεται καμία μορφή παράπτωσης και ότι αυτή τη στιγμή διεξάγει τη δική της εσωτερική έρευνα. «Η Malaysia Airlines θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», ανέφερε σε δήλωσή της.
Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (3/8) καταγράφει τη στιγμή που ο πιλότος από την Μαλαισία περνάει τον καθιερωμένο έλεγχο και οι υπάλληλοι του αεροδρομίου ανοίγουν τη βαλίτσα του και βρίσκουν τη σακούλα με τα χάπια. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο πιλότος είχε σκοπό να «ξεγελάσει» το τεστ ναρκωτικών με ένα μπουκαλάκι ούρων που είχε στη κατοχή του, ώστε να μην ανιχνευθούν οι ουσίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, ο 39χρονος πιλότος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μόνο ως MS, συνελήφθη λίγο μετά την πτήση ενός επιβατικού αεροσκάφους από την Κουάλα Λουμπούρ προς την Τζακάρτα αργά το βράδυ της Τετάρτης (29/7). Παρόλο που οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου δεν αποκάλυψαν το όνομα της εταιρείας, στην οποία εργάζεται ο πιλότος, ο αριθμός της πτήσης υποδηλώνει ότι επρόκειτο για πτήση της Malaysia Airlines.
He flew passengers HIGH… and still brought clean URINE just in CASE.....— Fahad Naim (@Fahadnaimb) August 3, 2026
Malaysian co-pilot in uniform collects a bag that X-ray already flagged. Inside: 70,114 ecstasy tablets (~26 kg) + 4 g meth. He also had a bottle of urine ready to cheat the test. Tested positive for three… pic.twitter.com/MsUcilOc4Z
Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι βρήκαν 14 σακουλάκια με δισκία ecstasy στη βαλίτσα του πιλότου, καθώς και τέσσερα γραμμάρια μεθαμφεταμίνης στην χειραποσκευή του. Υπογράμμισαν ότι ο πιλότος μετέφερε τα παράνομα ναρκωτικά μετά από αίτημα ενός αγνώστου προσώπου για 12.240 δολάρια.
Όπως διαπιστώθηκε, ο πιλότος βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της πτήσης. «Τα αποτελέσματα της εξέτασης ούρων έδειξαν θετικά για μεθαμφεταμίνη, MDMA και κοκαΐνη», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Αυτό που μας ανησυχεί όλους είναι ότι το επάγγελμα αυτού του ατόμου είναι πιλότος. Τη στιγμή που έφτασε, είχε μόλις οδηγήσει το αεροσκάφος από την Κουάλα Λουμπούρ στην Ινδονησία.»
Η Malaysia Airlines αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά επεσήμανε ότι δεν ανέχεται καμία μορφή παράπτωσης και ότι αυτή τη στιγμή διεξάγει τη δική της εσωτερική έρευνα. «Η Malaysia Airlines θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», ανέφερε σε δήλωσή της.
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