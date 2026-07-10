Εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, λέει το Κρεμλίνο για την πιθανή πώληση των S-400 από την Τουρκία: «Συζητάμε με την Άγκυρα»

Η τοποθέτηση του Ντμίτρι Πεσκόφ για το δημοσίευμα της Hürriyet που θέλει την Τουρκία να έχει συμφωνήσει στην πώληση των S-400 σε χώρα του Κόλπου - Χθες, πηγή από την τουρκική κυβέρνηση είχε διαψεύσει την εξέλιξη αυτή στο Ria Novosti

S-400 που είχε παραδώσει στην Άγκυρα και θα συνεχίσει τις σχετικές συζητήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.



Η τοποθέτηση έγινε μετά από S-400 σε χώρα του Περσικού Κόλπου.



«Μπορώ να πω ένα πράγμα: πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε να έχουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Τουρκία έχει ζητήσει την άδεια της Ρωσίας για την πώληση των S-400.







Πιθανοί αγοραστές Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ Σύμφωνα με τη Hürriyet, η Άγκυρα αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα συμφωνία για την πώληση των ρωσικών συστημάτων σε τρίτη χώρα.



Αμπντουλκαντίρ Σελβί, ο οποίος θεωρείται πως βρίσκεται κοντά σε κυβερνητικούς κύκλους στην Τουρκία.



Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα συστήματα αεράμυνας θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε χώρα του Περσικού Κόλπου, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ να εμφανίζονται μεταξύ των πιθανών αγοραστών.



Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπήρξαν αρχικά διαφωνίες ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, οι οποίες όμως επιλύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.



Κλείσιμο RIA Novosti στην τουρκική κυβέρνηση είχε πάντως διαψεύσει μία ημέρα νωρίτερα τις σχετικές πληροφορίες.







Το παρασκήνιο με τους S-400 και τα F-35 Το 2017, η Άγκυρα υπέγραψε συμφωνία με τη Μόσχα για την αγορά συστοιχίας των συστημάτων S-400, τα οποία παρέλαβε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2019.



Η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει επαφές με την Τουρκία σχετικά με το μέλλον των αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτωνπου είχε παραδώσει στην Άγκυρα και θα συνεχίσει τις σχετικές συζητήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,Η τοποθέτηση έγινε μετά από δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet , η οποία, επικαλούμενη δικές της πηγές, ανέφερε ότι η Τουρκία έχει συμφωνήσει να πουλήσει τα ρωσικά συστήματαε χώρα του Περσικού Κόλπου.«Μπορώ να πω ένα πράγμα: πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε να έχουμε», δήλωσε οστους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Τουρκία έχει ζητήσει την άδεια της Ρωσίας για την πώληση τωνΣύμφωνα με τη, η Άγκυρα αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα συμφωνία για την πώληση των ρωσικών συστημάτων σε τρίτη χώρα.«Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα», έγραψε ο αρθρογράφοςο οποίος θεωρείται πως βρίσκεται κοντά σε κυβερνητικούς κύκλους στην Τουρκία.Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα συστήματα αεράμυνας θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε χώρα του Περσικού Κόλπου, με τακαι τονα εμφανίζονται μεταξύ των πιθανών αγοραστών.Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπήρξαν αρχικά διαφωνίες ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, οι οποίες όμως επιλύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.Πηγή του ρωσικού πρακτορείουστην τουρκική κυβέρνηση είχε πάντως διαψεύσει μία ημέρα νωρίτερα τις σχετικές πληροφορίες.Το, η Άγκυρα υπέγραψε συμφωνία με τη Μόσχα για την αγορά συστοιχίας των συστημάτων S-400, τα οποία παρέλαβε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2019.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαιτήσει από την Τουρκία να εγκαταλείψει τα ρωσικά συστήματα και να επιλέξει αντί αυτών τα αμερικανικά Patriot, όμως η Άγκυρα αρνήθηκε.



Ως απάντηση, η Ουάσινγκτον απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης και προμήθειας των μαχητικών F-35, ενώ επέβαλε κυρώσεις σε στελέχη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας βάσει του νόμου CAATSA.



Ο Τραμπ ανακοίνωσε άρση περιορισμών Αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την άρση των περιορισμών, σημειώνοντας ότι η παρουσία των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας στην Τουρκία «δεν τον ενοχλεί καθόλου».



Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την παράδοση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.



Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι έχει λάβει υπόσχεση από την Ουάσινγκτον για την παράδοση πέντε μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς.