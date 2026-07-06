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Τουλάχιστον δύο νεκροί και 48.000 εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες στην νότια Κίνα, δείτε φωτογραφίες
Τουλάχιστον δύο νεκροί και 48.000 εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες στην νότια Κίνα, δείτε φωτογραφίες
Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης του νερού πάνω από τα όρια συναγερμού σε 66 υδρολογικούς σταθμούς παρακολούθησης που βρίσκονται σε 55 ποτάμια στο Κουανγκσ
Οι κινεζικές αρχές κήρυξαν σήμερα το μέγιστο επίπεδο συναγερμού για τον τυφώνα Maysak, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή Κουανγκσί (νότια), με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.
Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και 48.000 έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Νανίνγκ, της πρωτεύουσας του Κουανγκσί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Στο Νανίνγκ, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την κατάρρευση πολλών φραγμάτων.
Χείμαρροι λάσπης ξεχύθηκαν από μία ρωγμή σε ένα φράγμα του ταμιευτήρα του Λιουλάν και κατευθύνθηκαν προς τα κτίρια. Ένα φράγμα στον ταμιευτήρα του Γιουνμπιάο υποχώρησε επίσης, ενώ η δεξαμενή Λιουγάνγκ υπερχείλισε, ανέφεραν οι αρχές του Νανίνγκ σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο WeChat.
Περισσότεροι από 800 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Φανγκτσένγκανγκ, στο Κουανγκσί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.
Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης του νερού πάνω από τα όρια συναγερμού σε 66 υδρολογικούς σταθμούς παρακολούθησης που βρίσκονται σε 55 ποτάμια στο Κουανγκσί σήμερα, ανέφερε επίσης το CCTV. Στο Λουγουέι, έπεσαν 637 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών, μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας πρωί.
Ο τυφώνας Maysak εξασθένησε σε καταιγίδα, αφού αφίχθη στη στεριά στη δυτική Κίνα, αλλά οι αρχές φοβούνται ότι οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στο Κουανγκσί και σε μεγάλο μέρος της νότιας Κίνας τις επόμενες ημέρες.
Οι κινεζικές αρχές έχουν αναπτύξει σημαντικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων 1.372 επιπλέον διασωστών και 140 σκαφών για να βοηθήσουν τις τοπικές προσπάθειες παροχής βοήθειας.
Δείτε φωτογραφίες από τις πλημμύρες:
Φωτογραφίες: Reuters
Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και 48.000 έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Νανίνγκ, της πρωτεύουσας του Κουανγκσί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Στο Νανίνγκ, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την κατάρρευση πολλών φραγμάτων.
Χείμαρροι λάσπης ξεχύθηκαν από μία ρωγμή σε ένα φράγμα του ταμιευτήρα του Λιουλάν και κατευθύνθηκαν προς τα κτίρια. Ένα φράγμα στον ταμιευτήρα του Γιουνμπιάο υποχώρησε επίσης, ενώ η δεξαμενή Λιουγάνγκ υπερχείλισε, ανέφεραν οι αρχές του Νανίνγκ σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο WeChat.
Περισσότεροι από 800 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Φανγκτσένγκανγκ, στο Κουανγκσί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.
Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης του νερού πάνω από τα όρια συναγερμού σε 66 υδρολογικούς σταθμούς παρακολούθησης που βρίσκονται σε 55 ποτάμια στο Κουανγκσί σήμερα, ανέφερε επίσης το CCTV. Στο Λουγουέι, έπεσαν 637 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών, μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας πρωί.
Ο τυφώνας Maysak εξασθένησε σε καταιγίδα, αφού αφίχθη στη στεριά στη δυτική Κίνα, αλλά οι αρχές φοβούνται ότι οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στο Κουανγκσί και σε μεγάλο μέρος της νότιας Κίνας τις επόμενες ημέρες.
Οι κινεζικές αρχές έχουν αναπτύξει σημαντικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων 1.372 επιπλέον διασωστών και 140 σκαφών για να βοηθήσουν τις τοπικές προσπάθειες παροχής βοήθειας.
Δείτε φωτογραφίες από τις πλημμύρες:
Φωτογραφίες: Reuters
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