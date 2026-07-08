Σάντσεθ: Μίλησα για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Τραμπ, δεν υπήρχε καμία ένταση μεταξύ μας
Σάντσεθ: Μίλησα για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Τραμπ, δεν υπήρχε καμία ένταση μεταξύ μας
«Δεν θέλουμε να κάνουμε πλέον εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία», είπε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και ότι δεν αναφέρθηκε στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η Ισπανία ήταν «χαμένη υπόθεση».
Σε συνέντευξη Τύπου κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Σάντσεθ ανέφερε ότι είχε μια «ανεπίσημη συνομιλία» με τον Τραμπ σχετικά με την «επιτυχία» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τόνισε ότι «δεν υπήρχε καμία ένταση» μεταξύ των δύο ηγετών.
Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για την αντίθεση της Ισπανίας στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, λέγοντας: «Δεν θέλουμε να κάνουμε πλέον εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία».
Ο Σάντσεζ δήλωσε ότι οι δύο άνδρες μίλησαν «με απόλυτη και πλήρη εγκάρδια διάθεση» και δεν αναφέρθηκαν σε θέματα εμπορίου ή γεωπολιτικής, αλλά συζήτησαν για την αγάπη του Τραμπ για το γκολφ.
«Οι εμπορικές σχέσεις δημιουργούνται μεταξύ εταιρειών, όχι μεταξύ κυβερνήσεων», δήλωσε ακόμα ο Σάντσεθ, επισημαίνοντας ότι η εμπορική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ισπανία παρουσιάζει εμπορικό έλλειμμα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ιστορικό των αμυντικών δαπανών της χώρας του, λέγοντας ότι η Ισπανία έχει επιτύχει τον στόχο του 2% για το 2026. «Ήρθαμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ έχοντας κάνει τη δουλειά μας», είπε.
Σε συνέντευξη Τύπου κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Σάντσεθ ανέφερε ότι είχε μια «ανεπίσημη συνομιλία» με τον Τραμπ σχετικά με την «επιτυχία» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τόνισε ότι «δεν υπήρχε καμία ένταση» μεταξύ των δύο ηγετών.
Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για την αντίθεση της Ισπανίας στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, λέγοντας: «Δεν θέλουμε να κάνουμε πλέον εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία».
Ο Σάντσεζ δήλωσε ότι οι δύο άνδρες μίλησαν «με απόλυτη και πλήρη εγκάρδια διάθεση» και δεν αναφέρθηκαν σε θέματα εμπορίου ή γεωπολιτικής, αλλά συζήτησαν για την αγάπη του Τραμπ για το γκολφ.
«Οι εμπορικές σχέσεις δημιουργούνται μεταξύ εταιρειών, όχι μεταξύ κυβερνήσεων», δήλωσε ακόμα ο Σάντσεθ, επισημαίνοντας ότι η εμπορική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ισπανία παρουσιάζει εμπορικό έλλειμμα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ιστορικό των αμυντικών δαπανών της χώρας του, λέγοντας ότι η Ισπανία έχει επιτύχει τον στόχο του 2% για το 2026. «Ήρθαμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ έχοντας κάνει τη δουλειά μας», είπε.
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