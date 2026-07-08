«Η Ισπανία είναι απαίσιος εταίρος» λέει ο Τραμπ και ζητά διακοπή εμπορικών σχέσεων μαζί της, η απάντηση της Μαδρίτης
«Η Ισπανία είναι απαίσιος εταίρος» λέει ο Τραμπ και ζητά διακοπή εμπορικών σχέσεων μαζί της, η απάντηση της Μαδρίτης
«Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό» απαντά η Μαδρίτη
Νέα σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τη Μαδρίτη ότι δεν συμβάλλει επαρκώς στις υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ και ανακοινώνοντας ότι έδωσε εντολή για διακοπή κάθε εμπορικής σχέσης με τη χώρα.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ισπανία «απαίσιο εταίρο». «Η Ισπανία δεν συμφωνεί σε τίποτα και δεν πρέπει να τους κουβαλάτε», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε που βρισκόταν στο πλευρό του.
«Η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν. Δεν πληρώνουν. Δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων», δήλωσε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ.
Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ανέφερε: «Μην τους μιλάτε καν. Είναι χαμένη υπόθεση, κακοί άνθρωποι». «Βγάζουν τόσα χρήματα από εμάς και θα φροντίσουμε να βγάζουν πολύ λιγότερα», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι σύντομα η Μαδρίτη θα τον παρακαλάει τις ΗΠΑ να επαναλάβει τις εμπορικές σχέσεις μαζί της.
Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την ενόχλησή του για τη στάση της Ισπανίας, η οποία δεν έχει συμφωνήσει στον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Παράλληλα, η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Μαδρίτης είχε αρνηθεί να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον ισπανικό εναέριο χώρο ή βάσεις στο ισπανικό έδαφος για τον πόλεμο με το Ιράν.
Η ισπανική κυβέρνηση υποδέχθηκε «ατάραχη» τις δηλώσεις του Τραμπ.
«Η χώρα μας διατηρεί εξαιρετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουμε καμία πρόθεση να τις αλλάξουμε», δήλωσε κυβερνητική πηγή χαρακτηρίζοντας «επωφελείς και για τις δύο χώρες» τους δεσμούς αυτούς, κυρίως «στον τομέα της άμυνας».
Η πηγή της ισπανικής κυβέρνησης υπενθύμισε ότι η Ισπανία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ένα εμπορικό μπλοκ, και ότι «δεν είναι δυνατόν να τύχει μεταχείρισης μεμονωμένα» από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ενωσης.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ισπανία «απαίσιο εταίρο». «Η Ισπανία δεν συμφωνεί σε τίποτα και δεν πρέπει να τους κουβαλάτε», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε που βρισκόταν στο πλευρό του.
.@POTUS: "Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore by the way... Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain." pic.twitter.com/3prqux6p54— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 8, 2026
«Η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν. Δεν πληρώνουν. Δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων», δήλωσε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ.
Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ανέφερε: «Μην τους μιλάτε καν. Είναι χαμένη υπόθεση, κακοί άνθρωποι». «Βγάζουν τόσα χρήματα από εμάς και θα φροντίσουμε να βγάζουν πολύ λιγότερα», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι σύντομα η Μαδρίτη θα τον παρακαλάει τις ΗΠΑ να επαναλάβει τις εμπορικές σχέσεις μαζί της.
Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την ενόχλησή του για τη στάση της Ισπανίας, η οποία δεν έχει συμφωνήσει στον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Παράλληλα, η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Μαδρίτης είχε αρνηθεί να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον ισπανικό εναέριο χώρο ή βάσεις στο ισπανικό έδαφος για τον πόλεμο με το Ιράν.
«Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό» απαντά η Μαδρίτη
Η ισπανική κυβέρνηση υποδέχθηκε «ατάραχη» τις δηλώσεις του Τραμπ.
«Η χώρα μας διατηρεί εξαιρετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουμε καμία πρόθεση να τις αλλάξουμε», δήλωσε κυβερνητική πηγή χαρακτηρίζοντας «επωφελείς και για τις δύο χώρες» τους δεσμούς αυτούς, κυρίως «στον τομέα της άμυνας».
Η πηγή της ισπανικής κυβέρνησης υπενθύμισε ότι η Ισπανία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ένα εμπορικό μπλοκ, και ότι «δεν είναι δυνατόν να τύχει μεταχείρισης μεμονωμένα» από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ενωσης.
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