Συνελήφθη Βρετανός σε πτήση προς τη Μαγιόρκα που προσπάθησε να φιλήσει έναν αεροσυνοδό στον λαιμό

Ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ όταν άρχισε να δημιουργεί προβλήματα μέσα στο αεροπλάνο και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να φλερτάρει επίμονα με τον αεροσυνοδό





Η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όταν μέλος του πληρώματος αποφάσισε τελικά να καταθέσει επίσημη καταγγελία σε βάρος του επιβάτη.







Brit tourist 'tries to kiss air steward's neck' on flight to Majorcahttps://t.co/93AG9fRWQY — The Sun (@TheSun) July 8, 2026

Ο πιλότος ειδοποίησε τον πύργο ελέγχου Λίγο πριν από την άφιξη στη Μαγιόρκα, ο πιλότος ενημέρωσε μέσω ασυρμάτου τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Πάλμα και ζήτησε να ειδοποιηθεί η αστυνομία λόγω της καταγγελίας για σεξουαλική επίθεση.



Αρχικά ο αεροσυνοδός δεν επιθυμούσε να προχωρήσει σε επίσημη μήνυση, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και συμφώνησε να δώσει κατάθεση στις Αρχές.



Μέχρι τότε, ο Βρετανός επιβάτης, ο οποίος είχε ήδη ταυτοποιηθεί αλλά δεν είχε συλληφθεί λόγω της αρχικής απόφασης του μέλους του πληρώματος, είχε αποχωρήσει από το αεροσκάφος και είχε περάσει τον έλεγχο διαβατηρίων.



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Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους Ο 30χρονος, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, εμφανίστηκε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από δύο αστυνομικούς της ισπανικής Πολιτοφυλακής και με χειροπέδες.



Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα για το περιστατικό της 29ης Ιουνίου συνεχίζεται.



Δεν έγινε άμεσα γνωστό αν παραμένει στη Μαγιόρκα ή αν του επετράπη να φύγει από το νησί και να επιστρέψει στη Βρετανία με άλλη πτήση.

Ένας Βρετανός τουρίστας συνελήφθη στη Μαγιόρκα , καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να φιλήσει στον λαιμό έναν αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair από το Λονδίνο προς την Ισπανία.Η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όταν μέλος του πληρώματος αποφάσισε τελικά να καταθέσει επίσημη καταγγελία σε βάρος του επιβάτη.Ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ όταν άρχισε να δημιουργεί προβλήματα μέσα στο αεροπλάνο και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να φλερτάρει επίμονα με τον αεροσυνοδό.Λίγο πριν από την άφιξη στη Μαγιόρκα, ο πιλότος ενημέρωσε μέσω ασυρμάτου τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Πάλμα και ζήτησε να ειδοποιηθεί η αστυνομία λόγω της καταγγελίας για σεξουαλική επίθεση.Αρχικά ο αεροσυνοδός δεν επιθυμούσε να προχωρήσει σε επίσημη μήνυση, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και συμφώνησε να δώσει κατάθεση στις Αρχές.Μέχρι τότε, ο Βρετανός επιβάτης, ο οποίος είχε ήδη ταυτοποιηθεί αλλά δεν είχε συλληφθεί λόγω της αρχικής απόφασης του μέλους του πληρώματος, είχε αποχωρήσει από το αεροσκάφος και είχε περάσει τον έλεγχο διαβατηρίων.Τελικά συνελήφθη όταν επιχείρησε να επιβιβαστεί στην πτήση επιστροφής του και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου.Ο 30χρονος, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, εμφανίστηκε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από δύο αστυνομικούς της ισπανικής Πολιτοφυλακής και με χειροπέδες.Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα για το περιστατικό της 29ης Ιουνίου συνεχίζεται.Δεν έγινε άμεσα γνωστό αν παραμένει στη Μαγιόρκα ή αν του επετράπη να φύγει από το νησί και να επιστρέψει στη Βρετανία με άλλη πτήση.



Παρόμοιο περιστατικό σε πτήση προς Μαγιόρκα Το περιστατικό έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά από άλλη υπόθεση με Βρετανό επιβάτη, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια πτήσης από το Νιούκαστλ προς την Πάλμα.



Τον Ιούλιο του 2024, ο 43χρονος Μαρκ Τέρνμπουλ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, αφού παραδέχθηκε ότι παρενόχλησε μέλος του πληρώματος σε πτήση της Ryanair.



Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, ο άνδρας είχε αγγίξει τον αεροσυνοδό με «άσεμνο τρόπο», ενώ άλλοι επιβάτες χρειάστηκε να επέμβουν και να τον περιορίσουν μέχρι την προσγείωση.



Εκτός από την ποινή με αναστολή, του επιβλήθηκε πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και απαγόρευση προσέγγισης του θύματος σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων για δύο χρόνια.