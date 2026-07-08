Σκάνδαλο στη Νιγηρία: Κυβερνητική υπηρεσία-«φάντασμα» μέσα από το γραφείο του προέδρου εξασφάλισε χρηματοδότηση 1 εκατ. δολαρίων

Ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου έδωσε εντολή στις αρμόδιες Αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνα και να υποβάλουν πλήρη έκθεση μέσα σε 30 ημέρες - Φοβάται για τη ζωή του ο «γενικός διευθυντής»





Σύμφωνα με την προεδρία, η επιστολή του προσωπάρχη του προέδρου με την οποία φερόταν να ιδρύεται το Προεδρικό Συμβούλιο Προώθησης Ξένων Παρεμβάσεων (PFIPC) ήταν πλαστή.









Nigeria's President Bola Tinubu has ordered an investigation into how a fake government agency operated openly in the heart of his administration and was almost handed nearly a million dollars in public funds.

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Υποστήριξε επίσης ότι θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να αποδείξει την αθωότητά του, επιμένοντας ότι το συμβούλιο είχε συσταθεί νόμιμα. Παράλληλα, κατηγόρησε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι απαίτησαν δωροδοκίες κατά τη διαδικασία διορισμού του και στη συνέχεια επιχείρησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των κονδυλίων του συμβουλίου. Η προεδρία απέρριψε τις κατηγορίες αυτές.



Ο Αντεγέμι υποστήριξε ότι το PFIPC ιδρύθηκε το 2024 με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη Νιγηρία, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι πραγματοποίησε οποιαδήποτε συμφωνία.



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Ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου έδωσε εντολή στην Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Διερεύνηση Πρακτικών Διαφθοράς και Συναφών Αδικημάτων (ICPC) να ολοκληρώσει την έρευνα και να υποβάλει πλήρη έκθεση μέσα σε 30 ημέρες.



Έρευνα του BBC News Pidgin αποκάλυψε ότι η υποτιθέμενη υπηρεσία είχε εξασφαλίσει γραφεία στο Ομοσπονδιακό Γραμματειακό Συγκρότημα στην πρωτεύουσα Αμπούτζα, είχε ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας και μάλιστα εμφανιζόταν στον προϋπολογισμό του 2026 με χρηματοδότηση ύψους 1,3 δισ. νάιρα (950.000 δολάρια).



Η προεδρία υποστήριξε ότι η εγκληματολογική εξέταση της αστυνομίας επιβεβαίωσε πως η υπογραφή του προσωπάρχη του προέδρου, Φέμι Γκμπατζαμπιαμίλα, στην επίμαχη επιστολή διορισμού ήταν πλαστή.



Ο πρόεδρος της Νιγηρίας διέταξε τη διενέργεια έρευνας για διαφθορά , μετά τις καταγγελίες ότι μια ανύπαρκτη κυβερνητική υπηρεσία δημιουργήθηκε μέσα στο ίδιο του το προεδρικό γραφείο, εξασφαλίζοντας μάλιστα δημόσια χρηματοδότηση ύψους 950.000 δολαρίων.Σύμφωνα με την προεδρία, η επιστολή του προσωπάρχη του προέδρου με την οποία φερόταν να ιδρύεται το Προεδρικό Συμβούλιο Προώθησης Ξένων Παρεμβάσεων (PFIPC) ήταν πλαστή.Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον Αντενίγι Αντεγέμι Μάθιου, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «γενικός διευθυντής» του PFIPC, αντιμετωπίζοντας υποψίες για πλαστογραφία, αντιποίηση αρχής και άλλα συναφή αδικήματα.Πριν εξαφανιστεί, ο Αντεγέμι δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι αθώος και ότι πλέον φοβάται για τη ζωή του.Υποστήριξε επίσης ότι θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να αποδείξει την αθωότητά του, επιμένοντας ότι το συμβούλιο είχε συσταθεί νόμιμα. Παράλληλα, κατηγόρησε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι απαίτησαν δωροδοκίες κατά τη διαδικασία διορισμού του και στη συνέχεια επιχείρησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των κονδυλίων του συμβουλίου. Η προεδρία απέρριψε τις κατηγορίες αυτές.Ο Αντεγέμι υποστήριξε ότι το PFIPC ιδρύθηκε το 2024, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι πραγματοποίησε οποιαδήποτε συμφωνία.Η υπηρεσία απασχολούσε μόλις τρεις εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει στην αστυνομία.Ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου έδωσε εντολή στην Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Διερεύνηση Πρακτικών Διαφθοράς και Συναφών Αδικημάτων (ICPC) να ολοκληρώσει την έρευνα και να υποβάλει πλήρη έκθεση μέσα σε 30 ημέρες.Έρευνα του BBC News Pidgin αποκάλυψε ότι η υποτιθέμενη υπηρεσία είχε εξασφαλίσει γραφεία στο Ομοσπονδιακό Γραμματειακό Συγκρότημα στην πρωτεύουσα Αμπούτζα, είχε ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας και μάλιστα εμφανιζόταν στον προϋπολογισμό του 2026 με χρηματοδότηση ύψους 1,3 δισ. νάιρα (950.000 δολάρια).Η προεδρία υποστήριξε ότι η εγκληματολογική εξέταση της αστυνομίας επιβεβαίωσε πως η υπογραφή του προσωπάρχη του προέδρου, Φέμι Γκμπατζαμπιαμίλα, στην επίμαχη επιστολή διορισμού ήταν πλαστή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο της Αμπούτζα, ο Αντεγέμι και δύο ακόμη κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστά επίσημα έγγραφα για να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν το υποτιθέμενο συμβούλιο, να ανοίξουν πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομά του και να επιδιώξουν επίσημη αναγνώριση για έναν οργανισμό που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν υπήρξε ποτέ.



Ο Τινούμπου ζήτησε από την ICPC να διερευνήσει μεταξύ άλλων:



τις πλαστές επιστολές διορισμού και άλλα επίσημα κυβερνητικά έγγραφα,

τη χρήση ψευδών ισχυρισμών για την εξασφάλιση επίσημης αναγνώρισης και διπλωματικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης έκδοσης θεωρήσεων (βίζας),

το άνοιγμα πολλών τραπεζικών λογαριασμών με χρήση φερόμενων ως πλαστών εγγράφων,

τον ρόλο τυχόν δημόσιων λειτουργών, ιδιωτών, τραπεζών ή άλλων μεσαζόντων που ενδέχεται να διευκόλυναν το φερόμενο σχέδιο.



Παράλληλα, ο πρόεδρος ζήτησε να εξεταστούν οι ευρύτερες συνθήκες που επέτρεψαν σε έναν φερόμενο ως ανύπαρκτο οργανισμό να αποκτήσει εικόνα επίσημης κρατικής υπηρεσίας, καθώς και να εντοπιστούν τα κενά στις κυβερνητικές διαδικασίες που φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν οι εμπλεκόμενοι.



Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικούς της αντιπολίτευσης και ανώτερους νομικούς να ζητούν ανεξάρτητη έρευνα.



Ο Τινούμπου δήλωσε ότι «η ακεραιότητα της προεδρίας και των ομοσπονδιακών θεσμών πρέπει να προστατευθεί από την αντιποίηση αρχής, την πλαστογραφία, την κατάχρηση επίσημης ιδιότητας και την εκμετάλλευση αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης», προσθέτοντας ότι «όλοι όσοι κριθούν ένοχοι θα αντιμετωπιστούν αυστηρά σύμφωνα με τον νόμο».