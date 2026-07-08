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Φως σε μυστηριώδη αρχαίο λαό της Ιταλίας - Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα πολεμιστή 2.500 ετών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φως σε μυστηριώδη αρχαίο λαό της Ιταλίας - Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα πολεμιστή 2.500 ετών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στον τάφο βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα ξύλινο άρμα, ένα κράνος και ένα τσεκούρι - Πρόκειται για ένα μέρος ενός βασιλικού νεκροταφείου των Πικηνών του 6ου αιώνα π.Χ.
Μία σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποίησαν οι αρχαιολόγοι τις τελευταίες ημέρες στον δήμο Σιρόλο, μια μικρή πόλη στην Αδριατική Θάλασσα, στην ανατολική ακτή της Ιταλίας, καθώς εντόπισαν τον βασιλικό τάφο ενός προρωμαϊκού «πολεμιστή πρίγκιπα» μαζί με τα υπολείμματα του άρματος και των όπλων του.
Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου για τις Επαρχίες της Ανκόνα, του Πέζαρο και του Ουρμπίνο πρόκειται για ένα μέρος ενός βασιλικού νεκροταφείου των Πικένων του 6ου αιώνα π.Χ., ενός μυστηριώδους προρωμαϊκού πολιτισμού στην Ιταλία που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποκαλύπτει νέες πληροφορίες σχετικά με τις ταφές των ελίτ ηγεμόνων εκείνου του πολιτισμού.
Τον 6ο αιώνα π.Χ., ένας λαός που ονομαζόταν Πικηνοί ή Πικέντες ζούσε στην περιοχή, η οποία συνορεύει βόρεια με τους Ετρούσκους. Οι Πικηνοί άφησαν ελάχιστα γραπτά αρχεία, οπότε πολλά από όσα είναι γνωστά για αυτή την ομάδα προέρχονται από αρχαιολογικές ανασκαφές. Το 2020, ανακαλύφθηκε στο νεκροταφείο του Πίνι ένας «πριγκιπικός τάφος» που περιείχε ένα άρμα με σιδερένιους τροχούς, μια συλλογή όπλων και ένα κράνος. Έξι χρόνια αργότερα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν δεύτερο.
Στο κέντρο μιας μνημειώδους κυκλικής παλισάδας (φράχτης), οι ερευνητές ανακάλυψαν έναν μεγάλο ανδρικό τάφο με ένα ξύλινο «currus» - ένα δίτροχο άρμα που είχε ταφεί άθικτο μαζί με τον ευγενή πριν από περίπου 2.500 χρόνια. Ο πολεμιστής πρίγκιπας είχε, επίσης, ταφεί με ένα κράνος και ένα τσεκούρι, καθώς και με διάφορα χάλκινα αγγεία σφραγισμένα με κεραμικά καπάκια και γεμάτα με οργανικά υπολείμματα, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν ίχνη από κηδεία ή προσφορές τροφής για τη μετά θάνατον ζωή.
Δίπλα στον πολεμιστή πρίγκιπα βρισκόταν ο τάφος μιας γυναίκας που είχε ταφεί με υφάσματα, παπούτσια και πολυάριθμες «φίβουλες» — αρχαίες μεταλλικές καρφίτσες ασφαλείας που πιθανώς συγκρατούσαν τα ρούχα της και το σάβανο της. Μια τεράστια φίμπουλα με ένα κομμάτι κεχριμπαριού είχε τοποθετηθεί πάνω ή κοντά στο κεφάλι της, πιθανώς ως μέρος του χτενίσματός της ή μιας κεφαλόδεσμου. Αυτή η ταφή δεν απέχει πολύ από τον «Τάφο της Βασίλισσας» στη νεκρόπολη του Πίνι, όπου, το 1989, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια γυναίκα των Πικηνών που είχε ταφεί με δύο άρματα, δύο μουλάρια και μια μεγάλη ποσότητα προσωπικών αντικειμένων.
Το νεκροταφείο αυτό εξέπληξε τους αρχαιολόγους λόγω του πρωτοφανούς σχήματός του. Τα νεκροταφεία που είχαν ανακαλυφθεί τα προηγούμενα χρόνια στην επικράτεια των Πικηνών περιβαλλόταν από τάφρο, που συμβόλιζε τον διαχωρισμό των νεκρών από τους ζωντανούς. Ωστόσο, το νέο νεκροταφείο περιβαλλόταν από ξύλινη παλισάδα αντί για τάφρο και είχε τοποθετηθεί σε έναν ελαφρύ λόφο, πιθανώς για να δοθεί έμφαση στον μνημειακό του χαρακτήρα και η συμβολική του αξία.
Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου για τις Επαρχίες της Ανκόνα, του Πέζαρο και του Ουρμπίνο πρόκειται για ένα μέρος ενός βασιλικού νεκροταφείου των Πικένων του 6ου αιώνα π.Χ., ενός μυστηριώδους προρωμαϊκού πολιτισμού στην Ιταλία που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποκαλύπτει νέες πληροφορίες σχετικά με τις ταφές των ελίτ ηγεμόνων εκείνου του πολιτισμού.
Τον 6ο αιώνα π.Χ., ένας λαός που ονομαζόταν Πικηνοί ή Πικέντες ζούσε στην περιοχή, η οποία συνορεύει βόρεια με τους Ετρούσκους. Οι Πικηνοί άφησαν ελάχιστα γραπτά αρχεία, οπότε πολλά από όσα είναι γνωστά για αυτή την ομάδα προέρχονται από αρχαιολογικές ανασκαφές. Το 2020, ανακαλύφθηκε στο νεκροταφείο του Πίνι ένας «πριγκιπικός τάφος» που περιείχε ένα άρμα με σιδερένιους τροχούς, μια συλλογή όπλων και ένα κράνος. Έξι χρόνια αργότερα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν δεύτερο.
Στο κέντρο μιας μνημειώδους κυκλικής παλισάδας (φράχτης), οι ερευνητές ανακάλυψαν έναν μεγάλο ανδρικό τάφο με ένα ξύλινο «currus» - ένα δίτροχο άρμα που είχε ταφεί άθικτο μαζί με τον ευγενή πριν από περίπου 2.500 χρόνια. Ο πολεμιστής πρίγκιπας είχε, επίσης, ταφεί με ένα κράνος και ένα τσεκούρι, καθώς και με διάφορα χάλκινα αγγεία σφραγισμένα με κεραμικά καπάκια και γεμάτα με οργανικά υπολείμματα, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν ίχνη από κηδεία ή προσφορές τροφής για τη μετά θάνατον ζωή.
Δίπλα στον πολεμιστή πρίγκιπα βρισκόταν ο τάφος μιας γυναίκας που είχε ταφεί με υφάσματα, παπούτσια και πολυάριθμες «φίβουλες» — αρχαίες μεταλλικές καρφίτσες ασφαλείας που πιθανώς συγκρατούσαν τα ρούχα της και το σάβανο της. Μια τεράστια φίμπουλα με ένα κομμάτι κεχριμπαριού είχε τοποθετηθεί πάνω ή κοντά στο κεφάλι της, πιθανώς ως μέρος του χτενίσματός της ή μιας κεφαλόδεσμου. Αυτή η ταφή δεν απέχει πολύ από τον «Τάφο της Βασίλισσας» στη νεκρόπολη του Πίνι, όπου, το 1989, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια γυναίκα των Πικηνών που είχε ταφεί με δύο άρματα, δύο μουλάρια και μια μεγάλη ποσότητα προσωπικών αντικειμένων.
Το νεκροταφείο αυτό εξέπληξε τους αρχαιολόγους λόγω του πρωτοφανούς σχήματός του. Τα νεκροταφεία που είχαν ανακαλυφθεί τα προηγούμενα χρόνια στην επικράτεια των Πικηνών περιβαλλόταν από τάφρο, που συμβόλιζε τον διαχωρισμό των νεκρών από τους ζωντανούς. Ωστόσο, το νέο νεκροταφείο περιβαλλόταν από ξύλινη παλισάδα αντί για τάφρο και είχε τοποθετηθεί σε έναν ελαφρύ λόφο, πιθανώς για να δοθεί έμφαση στον μνημειακό του χαρακτήρα και η συμβολική του αξία.
Νέα στοιχεία για τον αρχαίο πολιτισμό των ΠικηνώνΑυτή είναι η πρώτη φορά που οι αρχαιολόγοι έχουν παρατηρήσει «έναν ολόκληρο αριστοκρατικό πυρήνα» των Πικηνών, και η ανακάλυψη μπορεί να προσφέρει «νέες προοπτικές για τη δομή των ελίτ που οδήγησαν στο μεγάλο κέντρο των Πικηνών», επεσήμανε ο αρχαιολόγος Στέφανο Φινοκί, διευθυντής της νέας ανασκαφής. Παρόλο που πολλά από τα ευρήματα βρίσκονται ακόμη υπό ανάλυση, η ποσότητα και η ποιότητα των κτερισμάτων, που έχουν ήδη ανασυρθεί, αποκαλύπτουν ότι οι «κυβερνώντες κύκλοι εντάσσονταν σε ένα πυκνό δίκτυο σχέσεων που συνέδεε την κεντρική Αδριατική με τα κύρια κέντρα της κεντρικής Ιταλίας», υπογράμμισε ο Φινοκί.
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