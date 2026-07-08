Φως σε μυστηριώδη αρχαίο λαό της Ιταλίας - Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα πολεμιστή 2.500 ετών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Νέα στοιχεία για τον αρχαίο πολιτισμό των Πικηνών

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι αρχαιολόγοι έχουν παρατηρήσει «έναν ολόκληρο αριστοκρατικό πυρήνα» των Πικηνών, και η ανακάλυψη μπορεί να προσφέρει «», επεσήμανε ο αρχαιολόγος Στέφανο Φινοκί, διευθυντής της νέας ανασκαφής. Παρόλο που πολλά από τα ευρήματα βρίσκονται ακόμη υπό ανάλυση, η ποσότητα και η ποιότητα των κτερισμάτων, που έχουν ήδη ανασυρθεί, αποκαλύπτουν ότι οι «κυβερνώντες κύκλοι εντάσσονταν σε ένα πυκνό δίκτυο σχέσεων που συνέδεε την κεντρική Αδριατική με τα κύρια κέντρα της κεντρικής Ιταλίας», υπογράμμισε ο Φινοκί.