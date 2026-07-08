Ο Τραμπ καλείται να καταβάλει αποζημίωση $5,8 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση
Ο Τραμπ καλείται να καταβάλει αποζημίωση $5,8 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση
Η πρώην δημοσιογράφος κατηγορεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι το 1996 τη βίασε στα δοκιμαστήρια ενός καταστήματος Bergdorf Goodman στο Μανχάταν
Δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στην πρώην δημοσιογράφο Ε.Τζιν Κάρολ, στο πλαίσιο μιας αγωγής που εκδικάστηκε το 2023, στην οποία οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Αμερικανό πρόεδρο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση κατά της γυναίκας.
Ο περιφερειακός δικαστής Λούις Κάπλαν του Μανχάταν διέταξε να καταβληθούν περίπου 5,8 εκατ. δολάρια στην πρώην συνεργάτιδα του περιοδικού Elle, ποσό που αντιστοιχεί στα 5 εκατ. της αρχικής αποζημίωσης, συν τους τόκους. Τα χρήματα ήταν κατατεθειμένα σε καταπιστευματικό λογαριασμό, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που είχε υποβάλει ο Τραμπ. Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε στις 29 Ιουνίου να εξετάσει την υπόθεση.
Ο Τραμπ υπέβαλε αίτημα νωρίτερα σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να επανεξεταστεί η έφεσή του. Το Ανώτατο Δικαστήριο σπανίως εξετάζει εφέσεις τις οποίες έχει ήδη απορρίψει.
Η 82χρονη σήμερα Κάρολ δίνει μάχη στα δικαστήρια εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, από την ημέρα που κατηγόρησε τον Τραμπ ότι τη βίασε γύρω στα 1996 στα δοκιμαστήρια ενός καταστήματος Bergdorf Goodman στο Μανχάταν.
Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς της λέγοντας ότι είναι «απάτη», αρνήθηκε ότι γνώριζε τη συγκεκριμένη γυναίκα και υποστήριξε ότι εκείνη επινόησε την ιστορία για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της. Το 2022 οι ένορκοι επιδίκασαν στην Κάρολ 5 εκατ. δολάρια για δυσφήμιση, αν και δεν έκριναν ότι υπέστη θύμα βιασμού. Άλλο δικαστήριο, το 2024, διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει στην Κάρολ 83,3 εκατ. δολάρια λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει σε βάρος της το 2019, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ υπ[οστηρίζει ότι δικαιούται προεδρική ασυλία για εκείνη την υπόθεση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ωστόσο το 2ο Εφετείο του Μανχάταν αρνήθηκε να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση.
Ο περιφερειακός δικαστής Λούις Κάπλαν του Μανχάταν διέταξε να καταβληθούν περίπου 5,8 εκατ. δολάρια στην πρώην συνεργάτιδα του περιοδικού Elle, ποσό που αντιστοιχεί στα 5 εκατ. της αρχικής αποζημίωσης, συν τους τόκους. Τα χρήματα ήταν κατατεθειμένα σε καταπιστευματικό λογαριασμό, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που είχε υποβάλει ο Τραμπ. Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε στις 29 Ιουνίου να εξετάσει την υπόθεση.
Αργά το βράδυ της Τρίτης οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν καταθέσει αίτημα στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι η Κάρολ θα έπρεπε να περιμένει μέχρι να εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο η νέα προσφυγή του προέδρου για την ανατροπή της ετυμηγορίας. Υποστήριζαν ότι ο πρόεδρος θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και «μη ανακτήσιμη απώλεια» αν η Κάρολ υλοποιήσει την πρόθεσή της να δωρίσει τα χρήματα επειδή, εάν το κάνει, δεν θα είναι δυνατόν να ανακτηθούν στο μέλλον. Ισχυρίζονταν, επίσης, ότι αν επιτρεπόταν στην Κάρολ να εισπράξει τα χρήματα αλλά στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο δεχόταν να επανεξετάσει την υπόθεση, αυτό θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη, σε μια περίοδο που οι υποστηρικτές του Τραμπ εκφράζουν «ανησυχίες για πολιτικά υποκινούμενη εργαλειοποίηση του νομικού συστήματος».
Breaking News: A federal judge ordered that E. Jean Carroll should be paid $5 million after a jury found President Trump liable for sexual abuse and defamation. https://t.co/JykDW5R5qR— The New York Times (@nytimes) July 8, 2026
Ο Τραμπ υπέβαλε αίτημα νωρίτερα σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να επανεξεταστεί η έφεσή του. Το Ανώτατο Δικαστήριο σπανίως εξετάζει εφέσεις τις οποίες έχει ήδη απορρίψει.
Η 82χρονη σήμερα Κάρολ δίνει μάχη στα δικαστήρια εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, από την ημέρα που κατηγόρησε τον Τραμπ ότι τη βίασε γύρω στα 1996 στα δοκιμαστήρια ενός καταστήματος Bergdorf Goodman στο Μανχάταν.
Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς της λέγοντας ότι είναι «απάτη», αρνήθηκε ότι γνώριζε τη συγκεκριμένη γυναίκα και υποστήριξε ότι εκείνη επινόησε την ιστορία για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της. Το 2022 οι ένορκοι επιδίκασαν στην Κάρολ 5 εκατ. δολάρια για δυσφήμιση, αν και δεν έκριναν ότι υπέστη θύμα βιασμού. Άλλο δικαστήριο, το 2024, διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει στην Κάρολ 83,3 εκατ. δολάρια λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει σε βάρος της το 2019, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ υπ[οστηρίζει ότι δικαιούται προεδρική ασυλία για εκείνη την υπόθεση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ωστόσο το 2ο Εφετείο του Μανχάταν αρνήθηκε να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση.
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