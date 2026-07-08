Ο Τραμπ συγκρίνει τον εαυτό του με τον... Λένιν: «Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην Ιστορία, αλλά το σύστημα ήταν καταστροφή!»
Ο Τραμπ συγκρίνει τον εαυτό του με τον... Λένιν: «Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην Ιστορία, αλλά το σύστημα ήταν καταστροφή!»
«Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί, έχεις τσάμπα ενοίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες» απάντησε σε δημοσιογράφο ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι είχε μια «εξαιρετική εμπειρία», χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση των ηγετών «πολύ επιτυχημένη». Προκάλεσε ωστόσο αίσθηση όταν - μετά τις δηλώσεις για την «τεράστια αγάπη» που υπήρχε στην αίθουσα, αλλά και τις απαντήσεις για το Ιράν και τις αμυντικές δαπάνες - ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε τον εαυτό του με τον Βλαντίμιρ Λένιν!
Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον κομμουνισμό, ο Τραμπ είπε: «Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην Ιστορία, θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις τσάμπα ενοίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες». Αλλά έσπευσε να διευκρινίσει: «Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή».
Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον κομμουνισμό, ο Τραμπ είπε: «Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην Ιστορία, θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις τσάμπα ενοίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες». Αλλά έσπευσε να διευκρινίσει: «Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή».
Trump: I would be the greatest communist in history. I'd be right up there with Lenin. You got free rent for the rest of your life. Would anybody like to have a free house? pic.twitter.com/sJZqxgwl65— Acyn (@Acyn) July 8, 2026
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