Ο Τραμπ συγκρίνει τον εαυτό του με τον... Λένιν: «Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην Ιστορία, αλλά το σύστημα ήταν καταστροφή!»

«Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί, έχεις τσάμπα ενοίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες» απάντησε σε δημοσιογράφο ο πρόεδρος των ΗΠΑ