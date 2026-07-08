«Αν ήταν άλλος πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα»: Μπαράζ απειλών Τραμπ στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ
«Αν ήταν άλλος πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα»: Μπαράζ απειλών Τραμπ στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ο Τραμπ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο να εκφράσει την ενόχλησή του για το Ιράν ενώ τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες τον έχουν απογοητεύσει επανειλημμένα
Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στον Βλαντιμίρ Πούτιν, έκανε και τα παράπονά του στους Ευρωπαίους συμμάχους ενώ τόνισε πως αν δεν ήταν εκείνος πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο να εκφράσει την ενόχλησή του για το Ιράν, λέγοντας στους συμμάχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται πλέον για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες τον έχουν απογοητεύσει επανειλημμένα.
«Αν ήταν άλλος πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ σχολιάζοντας τις χθεσινές επιθέσεις στο Ιράν είπε πως: «Είπα να μην χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ίσως συμβεί σήμερα. Θα το άξιζαν (τα χτυπήματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις), γιατί δεν τηρούν τη συμφωνία. Είπα ναι, να πάνε στην κηδεία του Χαμενεϊ και αυτοί άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους και χτύπησαν τρία πλοία στο Ορμούζ. Μας λένε πως είναι ανέντιμοι άνθρωποι. Βεβαίως μπορούν να διαπραγματευτούν οι Βανς και Γουίτκοφ, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα».
«Μπορεί να επαναφέρουμε τον αποκλεισμό», είπε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Και θα είναι αποκλεισμός μόνο για το Ιράν, όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούν να έχουν ό,τι θέλουν, φυσικά», πρόσθεσε.
«Θα προσπαθήσουν να ρίξουν νάρκες, αν μπορέσουν, αν καταφέρουν να το κάνουν», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν. «Αλλά είναι δύσκολο, επειδή τώρα εξουδετερώνουμε αυτά τα μικρά σκάφη», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Είναι ένας άσχημος πόλεμος, έχω δει εικόνες, ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο πρόεδρος Πούτιν θέλουν να τελειώσει. Η Ουκρανία επιτέθηκε σε ρωσικά διυλιστήρια. Η ικανότητα να διεισδύσει βαθιά, έχει αλλαξει τη δυναμική του πολέμου. Η Ρωσία δυσκολεύεται, πρέπει να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου. Έχω συζητήσει με Ζελένσκι και Πούτιν, όλη μου τη ζωή συνάπτω συμφωνίες. Όλο αυτό είναι συμφωνία. Ο Ζελένσκι θέλει συμφωνία, να ανοικοδομήσει τη χώρα του. Νομίζω θα οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα. Υπάρχει γη, υπάρχουν ορυκτά, είναι από τις πιο σημαντικές χώρες με σπάνιες γαίες στον κόσμο. Θέλουμε να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μιλάω πολύ με τον Πούτιν, λιγότερο με τον Ζελένσκι, αλλά η σχέση μας είναι καλή. Θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, κάποιοι δεν τον πιστεύουν βέβαια. Νομίζω αλλάζουν οι προϋποθέσεις του Πούτιν για το τέλος του πολέμου. Είναι ντροπή που συνέβη αυτό ο πόλεμος. Και οι δύο θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Χάνονται ζωές στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει καταβάλει τεράστια ενέργεια» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό πως οι ΗΠΑ συζητούν το ενδεχόμενο να παρέχουν άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot.
Επίσης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας κατηγορώντας τη Μαδρίτη ότι δεν συμβάλλει επαρκώς στις υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ και ανακοινώνοντας ότι έδωσε εντολή για διακοπή κάθε εμπορικής σχέσης με τη χώρα.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχία και απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ρούτε είπε: «Η Ισπανία δεν συμφωνεί σε τίποτα και δεν πρέπει να τους κουβαλάτε» και την χαρακτήρισε ως: «απαίσιο εταίρο. Δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων».
Η Συρία είναι επί του παρόντος μία από τις τέσσερις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μαζί με την Κούβα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. «Η Συρία έχει αλλάξει τόσο γρήγορα όσο δεν έχω ξαναδεί», δήλωσε ο Τραμπ. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη χαλαρώσει τις περισσότερες κυρώσεις κατά της Συρίας υπό την προεδρία Τραμπ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο να εκφράσει την ενόχλησή του για το Ιράν, λέγοντας στους συμμάχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται πλέον για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες τον έχουν απογοητεύσει επανειλημμένα.
«Αν ήταν άλλος πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα»Ο Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στις κάμερες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας συναντήθηκε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα και δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Σε ερώτηση που δέχθηκε για το Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως αν οι ΗΠΑ είχαν άλλο πρόεδρο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα.
«Αν ήταν άλλος πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Έχουμε υπογράψει συμφωνία και αυτοί λένε πως δεν υπάρχει τίποτα, ψεύδονται»«Το Ιράν παραβιάζει κάθε μέρα τη συμφωνία. Έχουμε χάσει 2.000 ανθρώπους σε 47 χρόνια. Κανείς πρόεδρος δεν είχε κάνει τίποτα. Ο Ομπάμα τους είχε στείλει ένα αεροπλάνο γεμάτο χρήματα, όλα δόθηκαν στο Ιράν. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Θέλουμε να θέσουμε τέλος στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Οι άνθρωποι αυτοί ψεύδονται. Υπάρχει συμφωνία και αυτοί λένε πως δεν υπάρχει τίποτα. Κατά 99,99% αυτό κάνουμε, συζητήσαμε για αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Όλοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν, έχουμε τελειώσει 8 πολέμους. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα έλεγα όμως ότι το Ιράν επί 47 χρόνια σκότωνε τον λαό μας, τους πολίτες μας στη Μέση Ανατολή» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ.
Προειδοποίηση από τον Τραμπ σε Ιράν: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε»Στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, απόψε, μία ημέρα μετά τα χτυπήματα που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη.
«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ σχολιάζοντας τις χθεσινές επιθέσεις στο Ιράν είπε πως: «Είπα να μην χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ίσως συμβεί σήμερα. Θα το άξιζαν (τα χτυπήματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις), γιατί δεν τηρούν τη συμφωνία. Είπα ναι, να πάνε στην κηδεία του Χαμενεϊ και αυτοί άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους και χτύπησαν τρία πλοία στο Ορμούζ. Μας λένε πως είναι ανέντιμοι άνθρωποι. Βεβαίως μπορούν να διαπραγματευτούν οι Βανς και Γουίτκοφ, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα».
«Εξετάζουμε να επαναφέρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν»Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ακόμα, ότι ενδέχεται να επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, μετά τις επιθέσεις εναντίον σειράς εμπορικών πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
«Μπορεί να επαναφέρουμε τον αποκλεισμό», είπε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Και θα είναι αποκλεισμός μόνο για το Ιράν, όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούν να έχουν ό,τι θέλουν, φυσικά», πρόσθεσε.
«Θα προσπαθήσουν να ρίξουν νάρκες, αν μπορέσουν, αν καταφέρουν να το κάνουν», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν. «Αλλά είναι δύσκολο, επειδή τώρα εξουδετερώνουμε αυτά τα μικρά σκάφη», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Άσχημος ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πρόεδροι θέλουν να τελειώσει»Στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία τον οποίο χαρακτήρισε «άσχημο» τονίζοντας ότι «θέλουν να τελειώσει».
«Είναι ένας άσχημος πόλεμος, έχω δει εικόνες, ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο πρόεδρος Πούτιν θέλουν να τελειώσει. Η Ουκρανία επιτέθηκε σε ρωσικά διυλιστήρια. Η ικανότητα να διεισδύσει βαθιά, έχει αλλαξει τη δυναμική του πολέμου. Η Ρωσία δυσκολεύεται, πρέπει να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου. Έχω συζητήσει με Ζελένσκι και Πούτιν, όλη μου τη ζωή συνάπτω συμφωνίες. Όλο αυτό είναι συμφωνία. Ο Ζελένσκι θέλει συμφωνία, να ανοικοδομήσει τη χώρα του. Νομίζω θα οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα. Υπάρχει γη, υπάρχουν ορυκτά, είναι από τις πιο σημαντικές χώρες με σπάνιες γαίες στον κόσμο. Θέλουμε να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μιλάω πολύ με τον Πούτιν, λιγότερο με τον Ζελένσκι, αλλά η σχέση μας είναι καλή. Θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, κάποιοι δεν τον πιστεύουν βέβαια. Νομίζω αλλάζουν οι προϋποθέσεις του Πούτιν για το τέλος του πολέμου. Είναι ντροπή που συνέβη αυτό ο πόλεμος. Και οι δύο θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Χάνονται ζωές στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει καταβάλει τεράστια ενέργεια» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Δεν αρέσει στον Πούτιν αυτό που συμβαίνει»«Έχουμε ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία, δεν αρέσει στον Πούτιν αυτό που συμβαίνει» σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως: «Θέλουμε να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι ντροπή που ξεκίνησε. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εξέφρασαν ισχυρή στήριξη στην Ουκρανία. Τέθηκε το θέμα του Πούτιν, είναι κάτι θετικό θα συμβεί και πιστεύω πως σύντομα θα συναντηθούν. Πρώτα είναι οι ζωές και μετά η ανοικοδόμηση της χώρας. Θα δουλέψουμε στις εγγυήσεις ασφαλείας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε πως χρειάζεται πυραύλους τώρα. Έχουμε Patriot, αλλά τους χρειαζόμαστε για εμάς. Νομίζω πως μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι πολύ σύντομα, όταν τους το εξηγήσουμε. Νομίζω θα υπάρξει συμφωνία».
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό πως οι ΗΠΑ συζητούν το ενδεχόμενο να παρέχουν άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot.
Ο Τραμπ θα επισκεφθεί τη βάση RAF MildenhallΟ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιήσει σύντομη στάση στη Βρετανία, στη βάση RAF Mildenhall στο Σάφολκ, κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αιφνιδιάζοντας, όπως φαίνεται, Βρετανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.
«Απαίσιος εταίρος η Ισπανία, δεν θέλω καμία σχέση»Τα αισθήματα που τρέφει για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε το πρωί της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας πως: «Είναι άρρωστοι άνθρωποι». Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως η Τουρκία αποτελεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, η οποία έχει ήδη σημαντικές ποσότητες αμερικανικού εξοπλισμού, «αλλά προσπαθούν να αγοράσουν F-35».
Επίσης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας κατηγορώντας τη Μαδρίτη ότι δεν συμβάλλει επαρκώς στις υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ και ανακοινώνοντας ότι έδωσε εντολή για διακοπή κάθε εμπορικής σχέσης με τη χώρα.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχία και απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ρούτε είπε: «Η Ισπανία δεν συμφωνεί σε τίποτα και δεν πρέπει να τους κουβαλάτε» και την χαρακτήρισε ως: «απαίσιο εταίρο. Δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων».
«Πολύ σταθερή» η ΣυρίαΟ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα καταργήσει τον χαρακτηρισμό της Συρίας ως κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία, αναφέροντας ότι η χώρα έχει γίνει «πολύ σταθερή», κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας, Αχμέτ αλ-Σάρα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. «Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Ναι, θα το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τη Συρία από τον κατάλογο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τα κράτη που υποστηρίζουν την τρομοκρατία.
Η Συρία είναι επί του παρόντος μία από τις τέσσερις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μαζί με την Κούβα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. «Η Συρία έχει αλλάξει τόσο γρήγορα όσο δεν έχω ξαναδεί», δήλωσε ο Τραμπ. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη χαλαρώσει τις περισσότερες κυρώσεις κατά της Συρίας υπό την προεδρία Τραμπ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα