«Αν ήταν άλλος πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα»: Μπαράζ απειλών Τραμπ στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο να εκφράσει την ενόχλησή του για το Ιράν ενώ τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες τον έχουν απογοητεύσει επανειλημμένα