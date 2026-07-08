Τραμπ στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Δεν μας ενδιαφέρει πλέον η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Παράπονα για τους Ευρωπαίους συμμάχους

Λιγότερο επιθετικός ο τόνος του Αμερικανού προέδρου πίσω από τις κλειστές πόρτες σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, λέει το Bloomberg - Δεν έκανε αναφορά στο 5%, στάθηκε στο μεταναστευτικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ εκφράζοντας την ενόχλησή του για το Ιράν, λέγοντας στους συμμάχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται πλέον για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες τον έχουν απογοητεύσει επανειλημμένα.



Σύμφωνα με άτομα που άκουσαν την ομιλία του, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ο Τραμπ παραπονέθηκε για την έλλειψη στήριξης που είχαν οι ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους εταίρους στον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία. Επανέλαβε επίσης τις προειδοποιήσεις του για το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ευρώπης, όπως ανέφεραν στο Bloomberg οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.



Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.



Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ήθελαν να στρέψουν την προσοχή του Τραμπ στην Ουκρανία, ωστόσο στην ομιλία του δεν έλαβαν κάτι περισσότερο από μια γενική υπόσχεση στήριξης. Ο Τραμπ είπε στους συμμάχους ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συνεχίσουν να πωλούν όπλα στους Ευρωπαίους, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να τα παραδίδουν στο Κίεβο.



Σε ενημέρωση δημοσιογράφων την περασμένη εβδομάδα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία σημειώνουν σημαντική πρόοδο στον πόλεμο και ότι ο Τραμπ θέλει επειγόντως να τερματίσει τις συγκρούσεις.



Οι θέσεις που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος στην κλειστή συνεδρίαση δεν διέφεραν ιδιαίτερα από όσα έχει δηλώσει δημόσια. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, ο τόνος του ήταν λιγότερο επιθετικός.



Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στη Γροιλανδία ή στην Ισπανία - δύο ζητήματα που είχαν προκαλέσει έντονες δηλώσεις του κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους. Επίσης, ο Τραμπ δεν έκανε αναφορά στον στόχο του ΝΑΤΟ τα κράτη-μέλη να διαθέτουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα έως το 2035, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.



Όταν οι ηγέτες είχαν συναντηθεί στη Χάγη την προηγούμενη χρονιά, ο συγκεκριμένος στόχος είχε κυριαρχήσει στις συζητήσεις και θεωρήθηκε κρίσιμο βήμα ώστε να παραμείνει ο Τραμπ προσηλωμένος στη Συμμαχία. Ούτε οι ίδιες οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πορεία επίτευξης αυτού του στόχου.



Την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν στο ΝΑΤΟ και επαίνεσε την Πολωνία, τη Γερμανία και τις χώρες της Βαλτικής για τη σημαντική πρόοδο που έχουν κάνει στις αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη εκτίμηση για τη συνεισφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συμμαχία.