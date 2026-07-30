Τροχαίο στον Κηφισό: Συγκρούστηκαν ΙΧ στο ρεύμα προς Λαμία, καθυστερήσεις από το ύψος της Λιοσίων

Τροχαίο μεταξύ ΙΧ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Λιοσίων.Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.