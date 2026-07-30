Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Τροχαίο στον Κηφισό: Συγκρούστηκαν ΙΧ στο ρεύμα προς Λαμία, καθυστερήσεις από το ύψος της Λιοσίων
Τροχαίο στον Κηφισό: Συγκρούστηκαν ΙΧ στο ρεύμα προς Λαμία, καθυστερήσεις από το ύψος της Λιοσίων
Τροχαίο μεταξύ ΙΧ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Λιοσίων.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
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